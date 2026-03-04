Sumar y los socios cierran filas con Sánchez ante la guerra en Oriente Medio y Podemos pide intervenir los precios

Tras el "no a la guerra" que ha defendido este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la escalada del conflicto en Oriente Medio, varios ministros de Sumar y socios del Ejecutivo han cerrado filas con la posición que ha adoptado España. Entre ellos la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha condenado los ataques "ilegales" ordenados por Donald Trump en Irán.

"Las palabras importan, importan mucho. Y cuando decimos que (España) es un país soberano es que tenemos la legitimidad para decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestras políticas y sobre nuestros derechos. Por tanto, no aceptamos chantajes ni elecciones de nadie", ha expuesto Díaz este miércoles, que ha recalcado que España es un país "soberano y de paz".

En el mismo sentido se ha pronunciado el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha sostenido en su deseo de que prevalezca el derecho internacional, la paz y la diplomacia y se ha referido a España como "el país de la dignidad frente a las guerras de agresión ilegales".

Asimismo, Urtasun ha defendido que el Gobierno "ha tomado una decisión muy firme" y ha asegurado que no les van a "amedrentar las amenazas del de Donald Trump" ni de nadie, ya que como ha dicho esta mañana Sánchez en una declaración institucional, España es el "país del no a la guerra".

El ministro de Cultura también ha cargado contra los postulados del PP y de Vox, que distan de la posición expresada por Sánchez, y ha pedido lealtad al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. "Quiero exigirle al señor Feijóo que sea fiel a esa gran mayoría de españoles y españolas que rechaza las guerras, que no desea que nuestro país participe de una guerra de agresión", ha asegurado este miércoles en una atención a medios desde Valladolid.

Los socios minoritarios piden más explicaciones y rechazan las amenazas de Trump El PNV, por su parte, pide más información al Gobierno sobre lo que está ocurriendo y critica que no se está produciendo "comunicación entre los grupos políticos", según ha declarado en TVE su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero. "No creo en esos eslóganes de sí a la guerra o no a la guerra, creemos que la ciudadanía lo que merece son más explicaciones. Merecemos saber qué es lo que está pasando y por qué se toman ese tipo de posiciones", ha dicho en referencia a la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Desde Esquerra insiste en la necesidad de que la Unión Europea articule una respuesta conjunta "para defender la paz y la diplomacia como sistema de resolución de conflictos". Así lo ha expresado la eurodiputada de los republicanos, Diana Riba, en declaraciones a RTVE.es. "En un mundo sin normas, solo ganan los tiranos", remarca, al mismo tiempo que pide reducir la dependencia que tiene el viejo continente de los Estados Unidos. Macron traslada a Sánchez su "solidaridad" y Bruselas se muestra "dispuesta a actuar" tras la amenaza de Trump RTVE.es/ EFE También se ha pronunciado el BNG, que rechaza las amenazas de Trump y pide al Gobierno español cerrar las bases militares norteamericanas en nuestro país. En un comunicado, la formación reclama al Gobierno mantenerse "firme en la condena de la agresión militar iniciada por los Estados Unidos de América e Israel contra Irán el pasado sábado 28 de febrero, así como la adopción de medidas concretas para frenar la escalada bélica". El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, se suma al respaldo a la respuesta del presidente del Gobierno, así como el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, quien dice compartir la posición de Sánchez.