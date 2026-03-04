Irán alcanza el consulado estadounidense en Dubai mientras continúan los ataques de Israel y EE.UU.

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán entra este miércoles en su quinta jornada. Israel ha vuelto a atacar Irán y Líbano, mientras EE.UU. asegura que ha alcanzado más de 2.000 objetivos en 100 horas. Las represalias iraníes, un día más, han llegado a varios países del Golfo, y han alcanzado el consulado de EE.UU. en Dubai.

Más de 2.000 objetivos en 100 horas Israel ha anunciado este miércoles el lanzamiento de otra gran ola de ataques" contra Irán, cuyos objetivos, supuestamente, son "bases de lanzamiento, sistemas de defensa aérea y otras infraestructuras". "Llevamos menos de 100 horas de operación y ya hemos atacado casi 2.000 objetivos con más de 2.000 municiones", ha declarado el almirante Brad Cooper, jefe del Comando Central de Estados Unidos (Centcom), en un vídeo publicado en X. El volumen de ataques en las primeras 24 horas fue "casi el doble" que el de las primeras horas de la invasión de Irak de 2003, ha enfatizado. Los ataques israelo-estadounidenses también han tenido como objetivo al grupo proiraní Kataeb Hezbollah en el sur de Irak. La base aérea de Jurf al-Nasr, uno de los principales bastiones del grupo, ha sido atacada repetidamente desde el comienzo de la operación militar, y han muerto una docena de combatientes.

Irán alcanza el consulado de EE.UU. en Dubai Varios países de la región del golfo Pérsico aliados de EE.UU. han vuelto a ser blanco de las represalias iraníes. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha confirmado que durante la noche del martes un dron cayó cerca del consulado estadounidense en la ciudad emiratí de Dubai. El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha declarado que se reserva el derecho de "legítima defensa". Estados Unidos ha anunciado este miércoles la evacuación de su personal "no esencial" y sus familiares en las embajadas de Arabia Saudí, Omán y Chipre. Arabia Saudí ha interceptado nueve drones en su espacio aéreo, mientras que Kuwait ha informado de la destrucción de varios "objetivos hostiles", cuyos restos cayeron sobre zonas residenciales provocando la muerte de una niña. El Gobierno de Catar ha confirmado un ataque el martes contra la base militar de EE.UU. en Al Udeid. Un misil fue interceptado mientras que el otro cayó en la base, sin causar víctimas. La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró el martes haber alcanzado un destructor de la Armada estadounidense en aguas del océano Índico, algo que EE.UU. no ha confirmado. En total, la Guardia Revolucionaria asegura haber lanzado más de 40 misiles contra objetivos estadounidenses e israelíes.