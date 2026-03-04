Macron traslada a Sánchez su "solidaridad" y Bruselas se muestra "dispuesta a actuar" tras la amenaza de Trump

Europa ha reaccionado a la amenaza comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a España, país al que ha descrito como un socio "terrible" por oponerse a que emplee las bases de Morón y Rota en el ataque contra Irán. El líder francés, Emmanuel Macron, ha llamado a su homologo español este miércoles para trasladarle la solidaridad europea de Francia, informan fuentes del Eliseo a RNE. Asimismo, la Comisión Europea (CE) ha expresado su solidaridad "plena" con todos los Estados miembros y ha asegurado que está dispuesta a actuar para salvaguardar los intereses de la Unión Europea (UE) tras las amenazas comerciales de Estados Unidos a España por su posición en la guerra contra Irán.

"La Comisión velará por que se protejan plenamente los intereses de la Unión Europea. Nos solidarizamos plenamente con todos los Estados miembros y todos sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos dispuestos a actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE", ha indicado el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill.

Recuerda que el comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos está "profundamente integrado y es mutuamente beneficioso", y agrega que "salvaguardar esta relación, especialmente en un momento de perturbaciones a escala mundial, es más importante que nunca y redunda claramente en interés de ambas partes".

Un acuerdo para limitar los aranceles Gill enfatiza que la UE y los Estados Unidos concluyeron el año pasado un "importante acuerdo comercial" que limitó los aranceles generales estadounidenses a la UE en un tope del 15 %, y aseguró que la Comisión espera ahora que Washington "respete plenamente los compromisos contraídos en nuestra Declaración conjunta", con la que se selló el pacto en agosto. Claves del fallo contra los aranceles: qué supone para las empresas y qué opciones tiene ahora Trump Diana Fresneda "Seguiremos abogando por unas relaciones comerciales transatlánticas estables, predecibles y mutuamente beneficiosas en interés de todos", ha concluido. La víspera, el portavoz ya había señalado que confiaba en que EE. UU. respetara los compromisos contraídos en la declaración conjunta y dejó claro que la Comisión "velará en todo momento por que se protejan plenamente los intereses de la Unión Europea". Precisamente, los eurodiputados encargados de negociar el texto definitivo del pacto comercial que Bruselas y Washington firmaron el año pasado tienen previsto reunirse este martes para decidir si están dispuestos a avanzar en el proceso de ratificación o si continúan paralizando el trámite. A principios de año, la Eurocámara frenó la ratificación tras las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump contra los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y, la semana pasada, volvió a paralizarlo ante la incertidumbre que generó la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que invalidó la mayor parte de los gravámenes del líder republicano. ““