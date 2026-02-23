Claves del fallo contra los aranceles: qué supone para las empresas y qué opciones tiene ahora Trump

Y para hablar de qué supone el veredicto del Supremo de Estados Unidos

y qué consecuencias trae, estamos en directo con Judith Arnal, investigadora

principal para la Economía del Real Instituto Elcano.

¿Qué tal? Buenas tardes.

Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.

A usted por atendernos.

Esta decisión implica que

desde ya se eliminan los aranceles impuestos por Trump o la Casa Blanca

puede recurrir?

Vamos a ver, esta decisión yo creo que es muy positiva desde el punto de vista

del Estado de Derecho

Lo que demuestra es que sigue habiendo contrapesos institucionales en Estados

Unidos, pero yo no

creo que constituya una batalla en el plano económico.

Básicamente lo que hace la sentencia

de la corte suprema de eeuu es decir que esa ley de emergencia económica que

ha utilizado la Administración Trump para dictar aranceles no es la base

jurídica adecuada para

hacer esto. Pero, analizando el ordenamiento

jurídico estadounidense, vemos que hay

otra serie de leyes donde la Administración estadounidense sí podría

apoyarse

para dictar aranceles.

Por ejemplo, ella de manera en el corto plazo podría

apoyarse en la sección 122 del Trade Act de 1974,

para poder dictar aranceles en el nivel del 15% durante 150 días

sin necesidad de explicitar nada.

Durante esos 150 días, la Administración

estadounidense podría llevar a cabo distintas investigaciones para mantener

esos

aranceles pasados 150 días.

En particular, dentro de esta misma ley de 1974,

hay otra sección que permitiría que, sobre la base de una investigación del

representante

de comercio de Estados Unidos, se dictaran aranceles sin establecer el

límite

durante cuatro años y posteriormente se tendrían que revisar

Luego hay otra ley de 1962, el Trade Expansion Act, que sobre la base de la

seguridad nacional

también permitiría establecer aranceles sin límite ni en cuanto al tipo

arancelario ni en

cuanto a la duración.

Lo único es que esta base jurídica no es especialmente útil para…

establecer aranceles con carácter general, es decir, hay que demostrar

que hay un

riesgo a la seguridad nacional.

También habría luego una ley de 1930

que permitiría también dictar dictaminar aranceles en caso de que

hubiera prácticas discriminatorias para el

Comercio estadounidense, pero bueno, es una base jurídica desde luego ya muy

caduca y a la que realmente

seguramente la administración Trump no recurriría.

Claro, con todo esto que nos está

contando, esto por tanto bastaría con cambiar la base jurídica con alguna de

las alternativas que usted nos está contando para

que Trump pudiera seguir con los aranceles, con su política comercial

arancelaria?

Eso es. Es decir, la administración

estadounidense cuenta con otros resortes jurídicos para poder

seguir estableciendo aranceles.

Pues tendría que hacer uso, salvo esos 150 primeros días a los que me

he referido, pues tendría que haber investigaciones por parte del

Departamento de Comercio o del representante

de Estados Unidos para Comercio, pero sí que puede mantener

aranceles o incluso elevarlos según y cual sea la base jurídica.

Entonces, aunque esta sentencia

realmente constituye una victoria, como digo, desde el punto de vista del

Estado de Derecho, no nos aleja

de la incertidumbre económica.

De hecho, yo creo que aumenta la incertidumbre económica porque tampoco

queda claro..

qué hay que hacer con los aranceles recaudados, en qué plazo hay que

devolverlos, si hay que cobrar intereses o no…

Entonces, abre la puerta también a que haya muchos litigios por parte de

empresas que han tenido que

pagar aranceles y nos deja con la incertidumbre de qué es lo que va a

hacer ahora la administración

estadounidense. Claro, pero de entrada la decisión del

Supremo obliga a Washington a pagar decenas de miles de millones de dólares

en devoluciones por gravámenes ya cobrados de forma irregular.

Por tanto,

estas devoluciones, la pregunta aquí es cómo tendrían que hacerse, si hay que

reclamarlo, si será algo más automático

aunque finalmente si cambia la base jurídica, estos araceles seguirán y por

tanto todas estas

reclamaciones acabarán en nada.

¿Cuál es el procedimiento?

Esto desde luego abre muchísima incertidumbre, no está nada claro el

procedimiento, no está nada claro lo que va a suceder, pero yo como

economista, que

el procedimiento?

viendo en los mercados de deuda pública estadounidense es que hay bastante

estabilidad, hay ligeros

aumentos en la rentabilidad de los bonos a más largo plazo, pero realmente

hay mucha estabilidad

¿Cómo interpreto yo esto?

Pues yo interpreto que lo que están pensando los mercados financieros es

que la

Administración va a seguir teniendo ingresos procedentes de aranceles,

porque hay que tener en cuenta que hace unos

meses se aprobó lo que se llama la One Big Beautiful Bill, que es un programa

de expansión

fiscal muy fuerte, con unas reducciones de impuestos muy importantes y subidas

selectivas de gasto público,

que no se compensa totalmente con esos ingresos arancelarios adicionales,

solo parcialmente, pero si realmente los mercados financieros pensaran que

la Administración estadounidense no va

a seguir recaudando aranceles, lo normal es que ahora estuviera habiendo

muchos movimientos

en mercados financieros y elevaciones de estas rentabilidades de la deuda

pública estadounidense, y no lo estamos viendo

Hablaba usted de que va a la palo político sobre todo, lo económico,

veremos en función de

todas estas alternativas que ahora tiene encima de la mesa Trump y que

usted misma nos contaba, pero

de entrada claro, teniendo en cuenta la mayoría conservadora del Tribunal

Supremo que ha tomado esta decisión, el

presidente, sin ir más lejos, que ha sido impulsor de esta decisión, es

conservador, claro, ¿esto hasta qué

punto es un varapalo político para Trump?

Desde luego, yo estoy bastante satisfecha viendo que con independencia

del Corte ideológico,

que puedan tener los miembros de la Corte Suprema, seis contra tres han

considerado que esta no era

la base jurídica adecuada.

Entonces, lo que vemos es que en la Corte Suprema, y esperemos que en otras

instituciones estadounidenses, todavía se siguen tomando las decisiones con

arreglo a criterios

tecnocráticos. Y aquí lo que se ha dicho es que esta

base jurídica no es adecuada para dictar aranceles por

parte de la Administración estadounidense.

Ahora veremos lo que hace la Administración estadounidense porque,

como digo, hay otras alternativas

jurídicas, pero desde luego desde el punto de vista de calidad institucional

lo que sí que vemos es que se ha lanzado

un mensaje muy firme y yo creo que

positivo. Claro, de entrada tenemos este

veredicto del Tribunal Supremo que anula los aranceles de Donald Trump,

recordemos que en España estos aranceles

eran de media de en torno a un 15% para los productos.

¿Cómo puede afectar a los sectores

españoles si finalmente se confirma esta sentencia, este veredicto?

Bueno, pues como digo, tenemos que esperar y ver qué es lo que dice ahora

la administración estadounidense.

Yo lo que espero, la verdad, me extrañaría mucho otra cosa viniendo de

Donald

Trump, me extrañaría que dijera, bueno, pues acato como tal la sentencia y no

voy a buscar ninguna base

jurídica alternativa.

Creo que es algo que fiscalmente, presupuestariamente, la administración

estadounidense no se puede

permitir. Necesita esos ingresos arancelarios.

Entonces, para mí, mi escenario base es

bastante continuista.

Es decir, yo creo que se buscarán los mecanismos jurídicos para seguir

estableciendo aranceles

y para seguir contando con esos ingresos.

La cuestión es que al tener que cambiar de base jurídica se genera

mucha incertidumbre hasta que esto se concrete.

También se genera mucha incertidumbre con los aranceles

ya recaudados, es decir, porque se han recaudado bajo una base jurídica que se

ha declarado que no es la

adecuada y se han recaudado bajo esa base jurídica, no bajo otra que pueda

ser

factible entonces realmente creo que nos enfrentamos a un escenario en el

que probablemente sigamos

en una situación de aranceles más altos, pero además con incertidumbre de

qué va a pasar

cuál va a ser esa nueva base jurídica y qué va a suceder con lo ya recaudado.

Entonces realmente, aunque desde el punto de vista

institucional creo que es una victoria, desde el punto de vista económico creo

que nos enfrentamos a semanas

de mayor incertidumbre.

De entrada, lo que tenemos, los hechos son que el alto tribunal ha considerado

un uso

inapropiado en la ley reservada para una emergencia nacional para justificar

una guerra comercial, claro, conociendo a Donald Trump,

no sé si usted cree que este fallo puede marcar un precedente duradero

jurisprudencia

sobre el uso de poderes de emergencia en materia económica

entonces a futuro ya queda claro que esta ley de emergencia económica no es

una base jurídica adecuada para que la

administración dicte aranceles.

Esto ya queda clarísimo y entonces

a futuro nuevos aranceles que se puedan establecer van a tener que ser dictados

bajo bases jurídicas

distintas o se va a tener que recurrir a una autorización por parte del

Congreso.

Entonces esto desde luego

sí que yo creo que constituye una base sólida y que queda claro y además

la propia sentencia dice que en los más de 40 años de vigencia de esta ley de

emergencia económica ningún

administración había hecho uso de ella para dictar aranceles.

Entonces, esto no..

es factible y a futuro yo creo que esto desde luego sentará un criterio

¿Y esto marca solo un precedente sobre el uso de poderes de emergencia solo en

materia económica, no en otras materias?

Esto..

lanza un precedente en materia, creo que es muy

restringido lo que determina.

Lo que determina es que el poder ejecutivo no puede..

apoyarse en esta ley y en considerar que el desequilibrio comercial

es una emergencia económica para dictaminar aranceles como se ha hecho

Creo que de esta sentencia, que es bastante concreta, no se pronuncia

sobre bases jurídicas alternativas

tampoco, yo creo que la conclusión a la que se puede llegar es esta, es

básicamente la ley de emergencia

económica, no se puede utilizar para que la Administración estadounidense

apruebe

aranceles de manera masiva utilizando el desequilibrio comercial como

justificación de una emergencia económica

Hay que ver también cómo reacciona actores clave como la Unión Europea,

Trump anunció que aplicaría aranceles del 20% o China con

aranceles anunciados por Trump del 34% ante este cambio en el escenario legal

estadounidense. ¿Qué cree que deberían hacer o cómo

prevé que puedan actuar?

Bueno, de momento la reacción de la Unión Europea creo que ha sido la

correcta, ha sido de prudencia, ha sido decir que están estudiando

la sentencia. Quizás esto constituye una ventana de

oportunidad

para restablecer o entablar un diálogo con la Administración Trump para tratar

de convencerles de que los aranceles no son la vía adecuada, pero como digo,

para

Donald Trump los aranceles son parte de su seña identitaria política.

De hecho, ha llegado

a decir que arancel es su palabra favorita, que él es el hombre arancel,

entonces va a ser realmente muy

difícil convencerle de dar un paso atrás en esta dirección y ojalá me

equivoque, pero yo creo que van a buscar

bases jurídicas alternativas.

En el caso de China, el acuerdo al que se llegó fue básicamente una tregua

comercial por un año.

Entonces, yo entiendo que China además también actuará con

bastante prudencia y estará en una situación de esperar y ver.

Entonces yo creo que de

momento lo que hay que hacer es esperar, ver cómo reacciona la

administración estadounidense, quizás aproximase a la administración

estadounidense para trasladarles la idea de que los aranteles no son buenos

pero también tenemos que tener en cuenta que los últimos datos económicos

de Estados Unidos

son bastante positivos, es decir, la inflación en el mes de enero se situó

en el 2,4% frente al

2,7% en diciembre. En enero se crearon 130.000 empleos,

aunque es cierto que se

revisaron a la baja los datos de creación de empleos de diciembre y de

noviembre.

Entonces, realmente

teniendo en cuenta que los aranceles son una seña identitaria política para

Donald Trump y que necesita esos ingresos por sus problemas

presupuestarios, creo que va a ser difícil convencerle

de que dé un paso atrás.

Mientras estamos hablando con usted, vemos imagen en directo de la Casa

Blanca, donde en los próximos minutos, en unos instantes, va a comparecer el

presidente de Estados Unidos, Donald Trump,

para reaccionar a esa decisión del Tribunal Supremo, que sin duda ha

significado un

varaparo, al menos político, a su guerra comercial.

Claro, Judith, conociendo a Donald Trump, sé que la

pregunta es difícil, pero ¿por dónde cree que puede tirar el presidente de

Estados Unidos?

¿Qué cree que es lo que

va a decir?

Bueno, ojalá lo supiera, ¿no?

Pero yo, francamente, creo que va a intentar buscar una base jurídica

alternativa

O sea, con este carácter tan orgulloso, tan fuerte que tiene, yo lo que

esperaría es

alguna crítica a la Corte Suprema y luego decir que los aranceles van a

continuar

tenemos bases jurídicas alternativas en las que apoyarnos y vamos a seguir

adelante.

Lo normal,

Pensando también en los equipos de la administración estadounidense, lo

normal es que

este escenario de esta sentencia de la Corte Suprema ya estuviera bastante

descontado y

lleven semanas, si no meses, trabajando en un plan B.

Y veo que aquí aparece Donald Trump a

ver si tengo razón o

no. Exacto.

Judith Arnal, investidora principal para la economía del Real Instituto de

Muchas gracias por habernos entendido las claves de esta decisión histórica

Economía.

que ahora mismo está valorando Donald Trump.

Vamos a escuchar a ver qué es lo que dice