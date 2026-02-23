Claves del fallo contra los aranceles: qué supone para las empresas y qué opciones tiene ahora Trump
- La sentencia abre la puerta a un aluvión de reclamaciones de las empresas importadoras
- Bruselas pide a Estados Unidos que respete el acuerdo comercial firmado el pasado verano
Los aranceles que el presidente Donald Trump impuso a medio mundo son ilegales. Así lo ha concluido la Corte Suprema estadounidense en una sentencia que supone un fuerte revés para la política económica de la Casa Blanca y que abre la puerta a un aluvión de reclamaciones para devolver las cantidades que, según el tribunal, las empresas han abonado de forma indebida.
A la espera de conocer las consecuencias internacionales del fallo, Trump ha anunciado que usará otro paraguas legal para instaurar "con efecto inmediato" un arancel global del 15%. Mientras, la Comisión Europea ha pedido a Estados Unidos que respete el acuerdo comercial firmado el pasado verano. Estas son las principales claves de la decisión:
¿Qué ha decidido el Supremo?
La Corte Suprema de EE.UU. falló el pasado viernes que los aranceles impuestos a otros países el 2 de abril de 2025, durante el llamado del "Día de la Liberación", son ilegales según la legislación estadounidense porque el presidente usó una ley reservada para una emergencia nacional.
Entonces, la Casa Blanca argumentó que la Ley de 1977 de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) facultaba al presidente para hacerlo; pero la Corte Suprema dictaminó que esa interpretación no era correcta y que, al aplicarla, el Ejecutivo estaba invadiendo las competencias del Congreso.
¿Los aranceles de Trump quedan sin efecto?
No todos. La decisión obliga a dar marcha atrás a los aranceles impuestos el 2 de abril de 2025, incluyendo el gravamen global de referencia del 10%; los aranceles unilaterales sobre los productos procedentes de países con los que no se habían alcanzado acuerdos, que oscilaban entre el 10% y el 41%; y tarifas adicionales sobre algunas importaciones procedentes de México, China y Canadá que Trump justificaba por la crisis del fentanilo en Estados Unidos.
¿Cuáles tarifas se mantienen?
Se mantendrán aquellos que Trump impuso a través de otras leyes, como los que pesan sobre el acero o los vehículos.
A estas tarifas se unirá un nuevo gravamen del 15% inmediato que el magnate anunció tras conocer el fallo, valiéndose de "otros resortes jurídicos" que contempla la legislación estadounidense, apunta la investigadora principal para la Economía de Real Instituto Elcano, Judith Arnal, en una conversación con el Canal 24 Horas de TVE. Entre otros, Washington podría apoyarse en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza a fijar aranceles de hasta el 15% durante un periodo inicial de 150 días "sin necesidad de explicitar nada".
¿Qué ocurrirá a partir de ese momento?
A partir de los 150 días mencionados, la Administración de Estados Unidos cuenta con otras herramientas para mantener esos aranceles. "Dentro de esta misma ley de 1974, hay otra sección que permitiría que, sobre la base de una investigación del representante de Comercio de Estados Unidos, se dictaran aranceles sin establecer el límite durante cuatro años y posteriormente se tendrían que revisar", explica Arnal.
Además, hay otra ley de 1962 que, sobre la base de la seguridad nacional, también permitiría establecer aranceles sin límite, ni en cuanto al tipo arancelario ni en cuanto a la duración, aunque "esta base jurídica no es especialmente útil para establecer aranceles con carácter general", añade.
Y para hablar de qué supone el veredicto del Supremo de Estados Unidos
y qué consecuencias trae, estamos en directo con Judith Arnal, investigadora
principal para la Economía del Real Instituto Elcano.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
A usted por atendernos.
Esta decisión implica que
desde ya se eliminan los aranceles impuestos por Trump o la Casa Blanca
puede recurrir?
Vamos a ver, esta decisión yo creo que es muy positiva desde el punto de vista
del Estado de Derecho
Lo que demuestra es que sigue habiendo contrapesos institucionales en Estados
Unidos, pero yo no
creo que constituya una batalla en el plano económico.
Básicamente lo que hace la sentencia
de la corte suprema de eeuu es decir que esa ley de emergencia económica que
ha utilizado la Administración Trump para dictar aranceles no es la base
jurídica adecuada para
hacer esto. Pero, analizando el ordenamiento
jurídico estadounidense, vemos que hay
otra serie de leyes donde la Administración estadounidense sí podría
apoyarse
para dictar aranceles.
Por ejemplo, ella de manera en el corto plazo podría
apoyarse en la sección 122 del Trade Act de 1974,
para poder dictar aranceles en el nivel del 15% durante 150 días
sin necesidad de explicitar nada.
Durante esos 150 días, la Administración
estadounidense podría llevar a cabo distintas investigaciones para mantener
esos
aranceles pasados 150 días.
En particular, dentro de esta misma ley de 1974,
hay otra sección que permitiría que, sobre la base de una investigación del
representante
de comercio de Estados Unidos, se dictaran aranceles sin establecer el
límite
durante cuatro años y posteriormente se tendrían que revisar
Luego hay otra ley de 1962, el Trade Expansion Act, que sobre la base de la
seguridad nacional
también permitiría establecer aranceles sin límite ni en cuanto al tipo
arancelario ni en
cuanto a la duración.
Lo único es que esta base jurídica no es especialmente útil para…
establecer aranceles con carácter general, es decir, hay que demostrar
que hay un
riesgo a la seguridad nacional.
También habría luego una ley de 1930
que permitiría también dictar dictaminar aranceles en caso de que
hubiera prácticas discriminatorias para el
Comercio estadounidense, pero bueno, es una base jurídica desde luego ya muy
caduca y a la que realmente
seguramente la administración Trump no recurriría.
Claro, con todo esto que nos está
contando, esto por tanto bastaría con cambiar la base jurídica con alguna de
las alternativas que usted nos está contando para
que Trump pudiera seguir con los aranceles, con su política comercial
arancelaria?
Eso es. Es decir, la administración
estadounidense cuenta con otros resortes jurídicos para poder
seguir estableciendo aranceles.
Pues tendría que hacer uso, salvo esos 150 primeros días a los que me
he referido, pues tendría que haber investigaciones por parte del
Departamento de Comercio o del representante
de Estados Unidos para Comercio, pero sí que puede mantener
aranceles o incluso elevarlos según y cual sea la base jurídica.
Entonces, aunque esta sentencia
realmente constituye una victoria, como digo, desde el punto de vista del
Estado de Derecho, no nos aleja
de la incertidumbre económica.
De hecho, yo creo que aumenta la incertidumbre económica porque tampoco
queda claro..
qué hay que hacer con los aranceles recaudados, en qué plazo hay que
devolverlos, si hay que cobrar intereses o no…
Entonces, abre la puerta también a que haya muchos litigios por parte de
empresas que han tenido que
pagar aranceles y nos deja con la incertidumbre de qué es lo que va a
hacer ahora la administración
estadounidense. Claro, pero de entrada la decisión del
Supremo obliga a Washington a pagar decenas de miles de millones de dólares
en devoluciones por gravámenes ya cobrados de forma irregular.
Por tanto,
estas devoluciones, la pregunta aquí es cómo tendrían que hacerse, si hay que
reclamarlo, si será algo más automático
aunque finalmente si cambia la base jurídica, estos araceles seguirán y por
tanto todas estas
reclamaciones acabarán en nada.
¿Cuál es el procedimiento?
Esto desde luego abre muchísima incertidumbre, no está nada claro el
procedimiento, no está nada claro lo que va a suceder, pero yo como
economista, que
el procedimiento?
viendo en los mercados de deuda pública estadounidense es que hay bastante
estabilidad, hay ligeros
aumentos en la rentabilidad de los bonos a más largo plazo, pero realmente
hay mucha estabilidad
¿Cómo interpreto yo esto?
Pues yo interpreto que lo que están pensando los mercados financieros es
que la
Administración va a seguir teniendo ingresos procedentes de aranceles,
porque hay que tener en cuenta que hace unos
meses se aprobó lo que se llama la One Big Beautiful Bill, que es un programa
de expansión
fiscal muy fuerte, con unas reducciones de impuestos muy importantes y subidas
selectivas de gasto público,
que no se compensa totalmente con esos ingresos arancelarios adicionales,
solo parcialmente, pero si realmente los mercados financieros pensaran que
la Administración estadounidense no va
a seguir recaudando aranceles, lo normal es que ahora estuviera habiendo
muchos movimientos
en mercados financieros y elevaciones de estas rentabilidades de la deuda
pública estadounidense, y no lo estamos viendo
Hablaba usted de que va a la palo político sobre todo, lo económico,
veremos en función de
todas estas alternativas que ahora tiene encima de la mesa Trump y que
usted misma nos contaba, pero
de entrada claro, teniendo en cuenta la mayoría conservadora del Tribunal
Supremo que ha tomado esta decisión, el
presidente, sin ir más lejos, que ha sido impulsor de esta decisión, es
conservador, claro, ¿esto hasta qué
punto es un varapalo político para Trump?
Desde luego, yo estoy bastante satisfecha viendo que con independencia
del Corte ideológico,
que puedan tener los miembros de la Corte Suprema, seis contra tres han
considerado que esta no era
la base jurídica adecuada.
Entonces, lo que vemos es que en la Corte Suprema, y esperemos que en otras
instituciones estadounidenses, todavía se siguen tomando las decisiones con
arreglo a criterios
tecnocráticos. Y aquí lo que se ha dicho es que esta
base jurídica no es adecuada para dictar aranceles por
parte de la Administración estadounidense.
Ahora veremos lo que hace la Administración estadounidense porque,
como digo, hay otras alternativas
jurídicas, pero desde luego desde el punto de vista de calidad institucional
lo que sí que vemos es que se ha lanzado
un mensaje muy firme y yo creo que
positivo. Claro, de entrada tenemos este
veredicto del Tribunal Supremo que anula los aranceles de Donald Trump,
recordemos que en España estos aranceles
eran de media de en torno a un 15% para los productos.
¿Cómo puede afectar a los sectores
españoles si finalmente se confirma esta sentencia, este veredicto?
Bueno, pues como digo, tenemos que esperar y ver qué es lo que dice ahora
la administración estadounidense.
Yo lo que espero, la verdad, me extrañaría mucho otra cosa viniendo de
Donald
Trump, me extrañaría que dijera, bueno, pues acato como tal la sentencia y no
voy a buscar ninguna base
jurídica alternativa.
Creo que es algo que fiscalmente, presupuestariamente, la administración
estadounidense no se puede
permitir. Necesita esos ingresos arancelarios.
Entonces, para mí, mi escenario base es
bastante continuista.
Es decir, yo creo que se buscarán los mecanismos jurídicos para seguir
estableciendo aranceles
y para seguir contando con esos ingresos.
La cuestión es que al tener que cambiar de base jurídica se genera
mucha incertidumbre hasta que esto se concrete.
También se genera mucha incertidumbre con los aranceles
ya recaudados, es decir, porque se han recaudado bajo una base jurídica que se
ha declarado que no es la
adecuada y se han recaudado bajo esa base jurídica, no bajo otra que pueda
ser
factible entonces realmente creo que nos enfrentamos a un escenario en el
que probablemente sigamos
en una situación de aranceles más altos, pero además con incertidumbre de
qué va a pasar
cuál va a ser esa nueva base jurídica y qué va a suceder con lo ya recaudado.
Entonces realmente, aunque desde el punto de vista
institucional creo que es una victoria, desde el punto de vista económico creo
que nos enfrentamos a semanas
de mayor incertidumbre.
De entrada, lo que tenemos, los hechos son que el alto tribunal ha considerado
un uso
inapropiado en la ley reservada para una emergencia nacional para justificar
una guerra comercial, claro, conociendo a Donald Trump,
no sé si usted cree que este fallo puede marcar un precedente duradero
jurisprudencia
sobre el uso de poderes de emergencia en materia económica
entonces a futuro ya queda claro que esta ley de emergencia económica no es
una base jurídica adecuada para que la
administración dicte aranceles.
Esto ya queda clarísimo y entonces
a futuro nuevos aranceles que se puedan establecer van a tener que ser dictados
bajo bases jurídicas
distintas o se va a tener que recurrir a una autorización por parte del
Congreso.
Entonces esto desde luego
sí que yo creo que constituye una base sólida y que queda claro y además
la propia sentencia dice que en los más de 40 años de vigencia de esta ley de
emergencia económica ningún
administración había hecho uso de ella para dictar aranceles.
Entonces, esto no..
es factible y a futuro yo creo que esto desde luego sentará un criterio
¿Y esto marca solo un precedente sobre el uso de poderes de emergencia solo en
materia económica, no en otras materias?
Esto..
lanza un precedente en materia, creo que es muy
restringido lo que determina.
Lo que determina es que el poder ejecutivo no puede..
apoyarse en esta ley y en considerar que el desequilibrio comercial
es una emergencia económica para dictaminar aranceles como se ha hecho
Creo que de esta sentencia, que es bastante concreta, no se pronuncia
sobre bases jurídicas alternativas
tampoco, yo creo que la conclusión a la que se puede llegar es esta, es
básicamente la ley de emergencia
económica, no se puede utilizar para que la Administración estadounidense
apruebe
aranceles de manera masiva utilizando el desequilibrio comercial como
justificación de una emergencia económica
Hay que ver también cómo reacciona actores clave como la Unión Europea,
Trump anunció que aplicaría aranceles del 20% o China con
aranceles anunciados por Trump del 34% ante este cambio en el escenario legal
estadounidense. ¿Qué cree que deberían hacer o cómo
prevé que puedan actuar?
Bueno, de momento la reacción de la Unión Europea creo que ha sido la
correcta, ha sido de prudencia, ha sido decir que están estudiando
la sentencia. Quizás esto constituye una ventana de
oportunidad
para restablecer o entablar un diálogo con la Administración Trump para tratar
de convencerles de que los aranceles no son la vía adecuada, pero como digo,
para
Donald Trump los aranceles son parte de su seña identitaria política.
De hecho, ha llegado
a decir que arancel es su palabra favorita, que él es el hombre arancel,
entonces va a ser realmente muy
difícil convencerle de dar un paso atrás en esta dirección y ojalá me
equivoque, pero yo creo que van a buscar
bases jurídicas alternativas.
En el caso de China, el acuerdo al que se llegó fue básicamente una tregua
comercial por un año.
Entonces, yo entiendo que China además también actuará con
bastante prudencia y estará en una situación de esperar y ver.
Entonces yo creo que de
momento lo que hay que hacer es esperar, ver cómo reacciona la
administración estadounidense, quizás aproximase a la administración
estadounidense para trasladarles la idea de que los aranteles no son buenos
pero también tenemos que tener en cuenta que los últimos datos económicos
de Estados Unidos
son bastante positivos, es decir, la inflación en el mes de enero se situó
en el 2,4% frente al
2,7% en diciembre. En enero se crearon 130.000 empleos,
aunque es cierto que se
revisaron a la baja los datos de creación de empleos de diciembre y de
noviembre.
Entonces, realmente
teniendo en cuenta que los aranceles son una seña identitaria política para
Donald Trump y que necesita esos ingresos por sus problemas
presupuestarios, creo que va a ser difícil convencerle
de que dé un paso atrás.
Mientras estamos hablando con usted, vemos imagen en directo de la Casa
Blanca, donde en los próximos minutos, en unos instantes, va a comparecer el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
para reaccionar a esa decisión del Tribunal Supremo, que sin duda ha
significado un
varaparo, al menos político, a su guerra comercial.
Claro, Judith, conociendo a Donald Trump, sé que la
pregunta es difícil, pero ¿por dónde cree que puede tirar el presidente de
Estados Unidos?
¿Qué cree que es lo que
va a decir?
Bueno, ojalá lo supiera, ¿no?
Pero yo, francamente, creo que va a intentar buscar una base jurídica
alternativa
O sea, con este carácter tan orgulloso, tan fuerte que tiene, yo lo que
esperaría es
alguna crítica a la Corte Suprema y luego decir que los aranceles van a
continuar
tenemos bases jurídicas alternativas en las que apoyarnos y vamos a seguir
adelante.
Lo normal,
Pensando también en los equipos de la administración estadounidense, lo
normal es que
este escenario de esta sentencia de la Corte Suprema ya estuviera bastante
descontado y
lleven semanas, si no meses, trabajando en un plan B.
Y veo que aquí aparece Donald Trump a
ver si tengo razón o
no. Exacto.
Judith Arnal, investidora principal para la economía del Real Instituto
Muchas gracias por habernos entendido las claves de esta decisión histórica
Economía.
que ahora mismo está valorando Donald Trump.
Vamos a escuchar a ver qué es lo que dice
Precisamente, el encargado de comercio exterior de Estados Unidos, Jamison Greer, dijo este domingo que la política arancelaria del país no ha cambiado, pese a la decisión judicial. "Lo que podría cambiar es la herramienta legal para implementarlos", indicó Greer en una entrevista con la cadena ABC, que recoge Efe.
¿Qué dice la Unión Europea?
En un comunicado, la Comisión Europea ha solicitado a la Administración estadounidense "claridad total" sobre las medidas que pretende tomar tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo y llama a cumplir el acuerdo comercial firmado el pasado mes de julio, que aún está pendiente de ratificar por el Parlamento Europeo. "Un trato es un trato", destacaba el comisario de Comercio, Maros Sefcovic.
Precisamente, la comisión de Comercio de la Eurocámara tiene previsto votar este martes el pacto comercial alcanzado entre Bruselas y Washington. Unas horas después de que, en la tarde del lunes, los eurodiputados hayan analizado las implicaciones de la sentencia del Supremo.
El jefe de dicha comisión, el socialdemócrata alemán Bernd Lange, ha avanzado que propondrá a sus colegas suspender el proceso de ratificación del acuerdo. De ser así, y si finalmente los eurodiputados deciden paralizar la votación, el acuerdo comercial quedaría congelado.
"Puro caos aduanero por parte del Gobierno estadounidense. Ya nadie entiende nada: solo hay preguntas sin respuesta y una incertidumbre creciente para la UE y otros socios comerciales de EE. UU.", criticó Lange, para después reclamar "claridad y seguridad jurídica" antes de tomar cualquier decisión.
¿Cómo afectará la decisión a las empresas españolas?
El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha dejado en manos del Parlamento Europeo la decisión, si bien se ha mostrado partidario de respetar el acuerdo comercial firmado el pasado año con Estados Unidos. "Un acuerdo es un acuerdo (...) nosotros somos gente seria, respetamos los acuerdos alcanzados y los acuerdos tienen que llevarse adelante", ha señalado a su llegada a Bruselas a la reunión de ministros del ramo.
Desde el Club de Exportadores e Inversores Españoles también han celebrado el fallo del Supremo: "El Congreso no aprueba y quita aranceles de la noche a la mañana, como estaba haciendo hasta ahora la Administración Trump, lo que a medio plazo va a dar mucha más estabilidad y mucha más predictibilidad al comercio", ha señalado su presidente, Antonio Bonnet, en una entrevista en La Hora de la 1 de TVE.
No obstante, la economía se adentra ahora en un periodo de "incertidumbre" con consecuencias todavía desconocidas: "Creo que lo que se impone ahora es la cautela. Esperar porque realmente yo creo que fue una reacción algo algo precipitada, que ahora tendrá reacciones en el resto del mundo (...) Pero no son buenas noticias, sobre todo para el sector exportador y para el sector inversor hasta que al menos la situación se clarifique", ha dicho el catedrático de Economía Santiago Carbó.
¿Y qué pasa con China?
Este nuevo gravamen impuesto por Trump ha añadido un nuevo elemento a las ya complicadas relaciones entre Estados Unidos y China. En un comunicado, el gigante asiático ha dicho que se encuentra evaluando el contenido del fallo, si bien ha instado a Washington a levantar sus tarifas "unilaterales", ya que entiende que violan tanto las normas comerciales internacionales como la legislación nacional estadounidense y "no se ajustan a los intereses de ninguna de las partes".
La medida llega en un contexto de tregua comercial entre ambas economías, firmada en octubre y por un periodo de un año, en la que Estados Unidos se comprometió a rebajar los aranceles un 10% en determinados productos a cambio de que China suspendiese las restricciones a las tierras raras.
¿Se podrá reclamar por los aranceles pagados?
El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos no se pronuncia sobre si habrá que devolver lo ingresado. Se abre la puerta así a una batalla legal en la que miles de empresas afectadas querrán reclamar la devolución del dinero que, según el tribunal, han abonado de forma indebida por estos gravámenes.
"No queda claro qué hay que hacer con los aranceles recaudados, si hay plazos, si hay que cobrar intereses o no... Entonces la decisión abre la puerta también a que haya muchos litigios por parte de empresas que han tenido que pagar aranceles y nos deja con la incertidumbre de qué es lo que va a hacer ahora la Administración estadounidense", apunta la investigadora principal para la Economía de Real Instituto Elcano.
En su comparecencia el pasado viernes, el propio Trump anticipó que los litigios se prolongarán durante al menos cinco años, lo que denota que su Gobierno dará la batalla en los juzgados por defender la legalidad de estas tarifas.
¿Cuánto puede costar la decisión a EE.UU.?
De acuerdo con el propio tribunal y con especialistas en comercio citados en documentos judiciales, que cita Reuters, el coste total que podría devolver la Administración de EE.UU. a las empresas afectadas se estima en 175.000 millones de dólares, que es la suma que la Casa Blanca ha ingresado en menos de un año por estos gravámenes.
Uno de los jueces del Supremo discrepantes con el fallo, Brett Kavanaugh, reconoció en la sentencia que el proceso de reembolso podría ser "un desastre" tanto para la economía de Estados Unidos como para la seguridad nacional.