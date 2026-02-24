Entra en vigor el nuevo arancel global del 15% impuesto por Trump tras el revés en el Supremo

El nuevo arancel global del 15% impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha entrado en vigor este martes como alternativa temporal al fallo de la Corte Suprema, que declaró ilegales a los llamados aranceles "recíprocos", impuestos en abril de 2025, porque el presidente usó una ley reservada para una emergencia nacional para aprobarlos.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca tras conocer la sentencia, Trump tildó de "ridícula" la decisión del Supremo y, como respuesta, anunció una tasa del 10%, que incrementó hasta un 15% un día después, como parte de las "poderosas alternativas" con las que dice contar para revertir la situación.

Según señaló, este nuevo gravamen entraría en vigor "con efecto inmediato" y este martes ya es una realidad. Estará vigente por unos 150 días (técnicamente hasta el próximo 23 de julio) y, después, solo podrá ser prorrogado por el Congreso, según señala la legislación de Estados Unidos.

Países como Brasil, entre los más afectados por los gravámenes ahora suspendidos, han valorado como "positivo" el nuevo arancel global que los equipara al resto. No obstante, la incertidumbre ha vuelto a adueñarse del comercio global, a la espera de nuevos giros de guion del presidente estadounidense.

Por ejemplo, el acuerdo que la Unión Europea y EE.UU. firmaron en julio ante los aranceles de la Administración Trump queda en el aire, después de que este lunes el Parlamento Europeo haya decidido aplazar sin fecha la tramitación del acuerdo, que fijó un techo máximo del 15% de aranceles americanos sobre las compras europeas.

¿Qué queda exento del nuevo arancel? Según detalló la Casa Blanca, están exentos de este recargo productos agrícolas como carne de res y tomates, medicamentos, minerales críticos y metales para monedas, ciertos productos energéticos y aeroespaciales, donaciones y equipaje relacionado. Tampoco serán afectados por esta tarifa sectores ya gravados por la Administración Trump fuera del paraguas de la IEEPA y por lo tanto no incluidos en el fallo de la Corte Suprema, entre ellos, el gravamen del 50% al acero, aluminio y sus derivados, además de los incluidos en el tratado T-MEC con Canadá y México, entre otros. 01.26 min El impacto de los aranceles en España: "La incertidumbre provoca paralización" Cabe recordar que el dictamen del Supremo afecta a los llamados gravámenes "recíprocos" impuestos por Trump a los socios comerciales, además de los aranceles adicionales del 25% a México y a Canadá para presionar a estos países a frenar el flujo de fentanilo. También queda invalidado el aumento hasta un 50% los aranceles a Brasil y la India como represalia por el enjuiciamiento a su aliado el expresidente brasileño Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente. Además, da marcha atrás a los aranceles ordenados a finales de enero por Trump sobre los países que suministraran crudo a Cuba, en pleno bloqueo petrolero de Washington sobre La Habana, pese a que la Casa Blanca podría imponer nuevas medidas para mantener la presión económica. Y, aunque en un primer momento el dictamen sobre IEEPA también implicaba la reactivación de la exención arancelaria sobre los envíos 'de minimis' de mercancías de escaso valor, en una orden ejecutiva separada Trump "reafirmó y continuó" esta medida, que tiene serias repercusiones para el comercio electrónico, especialmente para las plataformas chinas Temu y Shein.