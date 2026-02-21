El revés a los aranceles de Trump y la nueva tarifa del 10 % provoca la incertidumbre en los socios comerciales
- Macron, satisfecho de que los "contrapoderes" funcionen en EE.UU.
- Expectación entre los países asiáticos que habían llegado a acuerdos individuales
La anulación de los aranceles generales impuestos por Donald Trump a todos sus socios comerciales por la Corte Suprema de EE.UU., y el anuncio posterior del presidente de un arancel general del 10 % han provocado distintas reacciones internacionales.
Desde Francia su presidente, Emmanuel Macron, se ha felicitado de que los "contrapoderes" hayan funcionado en EE.UU. Los gobiernos de varios países asiáticos que habían llegado a acuerdos bilaterales con Trump esperan aún a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.
Macron: "Hay poderes y contrapoderes en las democracias"
El presidente francés se ha felicitado de que haya "poderes y contrapoderes en las democracias", en alusión a la decisión de la Corte Suprema de EE.UU., informa Efe. "No es malo tener una Corte Suprema y, por lo tanto, un estado de derecho para aquellos que piensan que las Cortes Supremas son un problema en la vida política", ha declarado.
Macron ha pedido que las relaciones comerciales tengan reglas "más leales" y "no sufrir decisiones unilaterales".
explica que es el Estado de Derecho funcionando
Tribunal Supremo le ha quitado a Trump una de sus principales armas para hacer
No obstante, Macron ha pedido prudencia ante el anuncio de Trump de un arancel único del 10 %. "Vamos a mirar exactamente las consecuencias, lo que se puede hacer, y vamos a adaptarnos", ha subrayado.
Por su parte, el Gobierno italiano ha convocado una reunión con empresas para estudiar la repercusión de ese arancel del 10 %. El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, presidirá la reunión.
Incertidumbre en Asia
En Asia, donde varios países han llegado a acuerdos individuales con EE.UU., el revés a los aranceles ha causado incertidumbre.
Japón y EE.UU. alcanzaron el pasado julio un acuerdo que incluye inversiones japonesas de hasta 80 billones de yenes (550.000 millones de dólares) así como la reducción del 25 % al 15% los aranceles recíprocos a productos japoneses, incluyendo automóviles.
Una fuente anónima del Gobierno japonés ha asegurado al diario económico Nikkei que espera que la sentencia de la Corte Suprema no afecte a dicho acuerdo. Los primeros proyectos valorados en 36.000 millones de dólares anunciados el pasado martes por Trump se mantendrán porque son "necesarios para el crecimiento y la seguridad económica de Japón", ha dicho la fuente al diario económico, según recoge Efe.
Además, el Gobierno japonés espera que Trump continúe imponiendo tarifas por otros medios.
La primera mininstra japonesa, Sanae Takaichi, tiene previsto viajar a EE.UU. el mes próximo para reunirse con Trump.
Taiwán alcanzó también recientemente un acuerdo comercial que reducía del 20 % al 15 % los aranceles aplicados por Washington. Ahora, su Gobierno prevé un efecto "limitado" del nuevo arancel global del 10 %. "Independientemente de cómo evolucionen las políticas arancelarias posteriores de la administración Trump en respuesta a la decisión del Supremo, el objetivo central del Gobierno es seguir esforzándose por lograr los mayores beneficios nacionales e industriales y garantizar el desarrollo estable de la economía de Taiwán", ha declarado Michelle Lee, portavoz del Gobierno taiwanés.
El Gobierno de Corea del Sur ha considerado que el acuerdo comercial bilateral sigue intacto. "Aunque el fallo ha aumentado la incertidumbre en torno a las exportaciones a EE.UU., las condiciones generales de exportación aseguradas a través del acuerdo arancelario entre Corea y EE.UU. permanecerán en gran medida intactas", ha declarado el ministro surcoreano de Comercio, Industria y Energía, Kim Jung-kwan.
Indonesia también firmó otro acuerdo comercial con EE.UU. el pasado jueves. Ahora, el Gobierno indonesio ha dicho que mantendrá "nuevas conversaciones" con Washington. "Habrá nuevas discusiones entre ambas partes" ante "las dinámicas que están ocurriendo en EE. UU.", ha declarado el portavoz del Ministerio de Asuntos Económicos indonesio, Haryo Limanseto, en un comunicado.
Malasia, por su parte, no modificará su política y "continuará diversificando sus relaciones comerciales". "Malasia continuará diversificando sus relaciones comerciales y fortaleciendo la cooperación económica regional y multilateral para garantizar resiliencia en un entorno comercial global en evolución", ha asegurado el ministro de Inversión, Comercio e Industria del país del Sudeste Asiático, Johari Abdul Ghani.