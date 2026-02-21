El revés a los aranceles de Trump y la nueva tarifa del 10 % provoca la incertidumbre en los socios comerciales

La anulación de los aranceles generales impuestos por Donald Trump a todos sus socios comerciales por la Corte Suprema de EE.UU., y el anuncio posterior del presidente de un arancel general del 10 % han provocado distintas reacciones internacionales.

Desde Francia su presidente, Emmanuel Macron, se ha felicitado de que los "contrapoderes" hayan funcionado en EE.UU. Los gobiernos de varios países asiáticos que habían llegado a acuerdos bilaterales con Trump esperan aún a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

Macron: "Hay poderes y contrapoderes en las democracias" El presidente francés se ha felicitado de que haya "poderes y contrapoderes en las democracias", en alusión a la decisión de la Corte Suprema de EE.UU., informa Efe. "No es malo tener una Corte Suprema y, por lo tanto, un estado de derecho para aquellos que piensan que las Cortes Supremas son un problema en la vida política", ha declarado. Macron ha pedido que las relaciones comerciales tengan reglas "más leales" y "no sufrir decisiones unilaterales". No obstante, Macron ha pedido prudencia ante el anuncio de Trump de un arancel único del 10 %. "Vamos a mirar exactamente las consecuencias, lo que se puede hacer, y vamos a adaptarnos", ha subrayado. Por su parte, el Gobierno italiano ha convocado una reunión con empresas para estudiar la repercusión de ese arancel del 10 %. El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, presidirá la reunión. La Corte Suprema de EE.UU. anula la mayor parte de los aranceles globales de Trump por ilegales