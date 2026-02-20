Donald Trump comparece tras la anulación de los aranceles, en directo

La Corte Suprema de EE.UU. ha fallado que los aranceles impuestos por Donald Trump a otros países son ilegales según la legislación estadounidense.

La sentencia, propuesta por el juez conservador John Roberts, ha sido aprobada por seis votos a favor y tres en contra. El fallo apoya la sentencia de una corte inferior ante la demanda de doce Estados, la mayoría gobernados por demócratas.

De esta manera se anulan los aranceles que se impusieron el 2 de abril de 2025 durante el llamado del "Día de la Liberación". La Casa Blanca argumentó que la Ley de 1977 de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) facultaba al presidente para hacerlo. La Corte Suprema dictaminó que esa interpretación no era correcta y que al aplicarla el Ejecutivo estaba invadiendo las competencias del Congreso.