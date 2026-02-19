Trump promete 10.000 millones de dólares para la Junta de la Paz para Gaza: "Juntos podemos construir un futuro mejor"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha comprometido a destinar 10.000 millones de dólares a la Junta de la Paz para la reconstrucción de la Franja de Gaza, asolada tras dos años de ofensiva militar de Israel en el enclave. "Parece mucho, pero es una cifra pequeña comparada con lo que cuesta una guerra. Dos semanas de combates cuestan mucho más dinero", ha afirmado el mandatario.

Una treintena de líderes internacionales, o sus representantes, se reúnen este jueves en Washington para la primera gran cumbre de la Junta de Paz impulsada por Donald Trump, el órgano concebido para pilotar la Gaza de la posguerra, aunque el presidente quiere ampliar sus funciones a otros conflictos.

"Somos un modelo de cómo las naciones soberanas pueden contribuir a solucionar conflictos en sus regiones. La Junta de la Paz demuestra cómo juntos podemos construir un futuro mejor", ha subrayado el presidente en su intervención en el acto inaugural, celebrado en el Instituto de la Paz de Washington, recientemente bautizado con el nombre de Donald Trump.

Los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, asisten a la reunión, además del mandatario indonesio, Prabowo Subianto, y los líderes de Camboya, Hun Manet; y de Vietnam, To Lam, así como representantes de Arabia Saudí, Indonesia y Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Uzbekistán, Catar, Pakistán, Marruecos, Kuwait, Jordania, Bielorrusia, Bulgaria y Kosovo.

Trump ha insistido en que su administración ha resuelto ocho conflictos en poco más de un año de funcionamiento —aunque su recuento no encaja con la realidad— y ha destacado que todavía hay muchos conflictos que se pueden resolver. "Hemos resuelto ocho conflictos que muchos nos decían que no se podían solucionar, los hemos resuelto en nada, en unos días. Y podremos resolver problemas más imposibles si vamos juntos en este camino tan bonito. La paz de Gaza es un ejemplo de que heridas muy antiguas se pueden curar", ha afirmado.