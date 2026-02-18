El Vaticano no participará en la Junta de Paz de Trump

El Vaticano no participará en la denominada Junta de Paz para Gaza, impulsada por el presidente de Estados Unidos Donald Trump y que tendrá su primera reunión este jueves en Washington, según ha confirmado este martes el secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin.

Según el plan de Trump para Gaza, la junta tenía ⁠como objetivo supervisar la gobernanza temporal de Gaza. Posteriormente, el presidente de EE.UU afirmó que la junta, presidida por él, se ampliaría para abordar conflictos globales.

Al término de un encuentro en la embajada de Italia ante la Santa Sede, Parolin, quien también es el máximo responsable diplomático de la Santa Sede, precisó ante los medios que el Vaticano declina la invitación debido a su "naturaleza particular, que evidentemente no es la misma que la de los demás Estados".

El pasado 21 de enero, el Vaticano confirmó que el papa León XIV había recibido la invitación de la administración estadounidense y que la propuesta estaba siendo evaluada.

"Hemos tomado nota de que Italia participará como observador", afirmó Parolin, quien señaló que existen "puntos que dejan un poco perplejos" y "puntos críticos que necesitarían ser aclarados".

El cardenal también indicó que, “a nivel internacional, debería ser sobre todo la ONU la que gestione estas situaciones de crisis. Este es uno de los puntos en los que hemos insistido”.

En su primera reunión, 35 jefes de Estado y de Gobierno participarán en La Junta de Paz -Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto son algunos de ellos-. Por el contrario, países como Francia, España y Suecia han rechazado la invitación.