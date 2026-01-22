Trump asegura que Putin ha aceptado su invitación para formar parte de la Junta de Paz en Gaza

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha asegurado este miércoles en Davos (Suiza) que su homólogo ruso, Vladímir Putin, ha aceptado su invitación para formar parte de la Junta de Paz, órgano concebido inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ampliar a otros conflictos globales.

"Fue invitado y aceptó. Muchas personas han aceptado. Creo que no conozco a nadie que no haya aceptado. Va a ser genial", ha trasladado en declaraciones a los periodistas antes de abandonar el Centro de Congresos de Davos, donde este miércoles ha sido el orador principal.

Trump ha defeendido la incorporación de Putin al organismo, argumentado que quiere incluir "a todo el mundo" y "a todas las naciones en las que la gente tiene el control" y "el poder, para que nunca tengamos ningún problema". Admitió, no obstante, "que hay algunas personas controvertidas en él. Pero son personas que hacen el trabajo. Son personas que tienen una influencia tremenda".

"Va a hacer el trabajo de la ONU" En esas mismas declaracions, ha indicado que la Junta de la Paz será la "más prestigiosa de la historia" y "va a hacer mucho del trabajo que deberían haber hecho las Naciones Unidas", pero también trabajará con la ONU. "La Junta de la Paz va a ser especial. Vamos a tener paz. Empezó con Gaza, Oriente Medio. Tenemos paz en Oriente Medio, una paz tremenda en Oriente Medio. Nadie pensaba que eso fuera posible. Y eso ocurrió al eliminar la amenaza nuclear de Irán. Sin eso, nunca habría podido ocurrir", ha asegurado. Sólo este miércoles, al menos 11 palestinos, incluidos tres fotoperiodistas, han fallecido por disparos y bombardeos del Ejército israelí en varias zonas de la Franja de Gaza, según ha confirmado a EFE una fuente médica del Hospital Al Shifa (ciudad de Gaza) que ha tenido acceso a los registros de distintos centros hospitalarios. "Este es el mejor consejo que se ha reunido jamás y todo el mundo quiere formar parte de él", ha insistido Trump. El secretario general de la ONU, António Guterres, ha afirmado a través de uno de sus portavoces que la junta de paz en Gaza es, por ahora, "amorfa", y ha subrayado que la respalda "estrictamente" para su labor en la Franja. "Nosotros nos ceñimos a nuestro programa. La ONU tiene su Carta, cuenta con una larga historia de logros y un amplio conjunto de tareas que debemos realizar constantemente, y eso es lo que estamos haciendo", ha expresado el portavoz adjunto de Guterres, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria.