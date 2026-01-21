La Eurocámara frena la validación del acuerdo comercial con EE.UU. hasta que Trump cese sus amenazas a Groenlandia

La comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo ha paralizado los trámites para validar el acuerdo arancelario hasta que cesen las amenazas de Estados Unidos contra Groenlandia. En el mismo, Washington se comprometió el pasado verano a limitar a un 15% el arancel sobre compras a la Unión Europea, a cambio de que los europeos no tomaran represalias recíprocas.

El acuerdo fue negociado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pero necesita el visto bueno de la Eurocámara y del Consejo (gobiernos) para que pueda entra en vigor.

El descontento surgió a raíz de la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la pasada semana a varios países europeos de imponer nuevos aranceles a partir del 1 de febrero después de que pequeños contingentes militares de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia llegaran a la zona para realizar unas maniobras militares ajenas a la Alianza.

Esta por ver, no obstante, hasta dónde llegará la decisión y es que a última hora de este miércoles Trump ha anunciado que ha llegado a un "marco para un futuro acuerdo" sobre Groenlandia tras discutirlo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en los márgenes del Foro Económico de Davos, en Suiza.

"No queda otra alternativa" "Nos queda otra alternativa que suspender el trabajo sobre las dos propuestas legislativas de Turnberry hasta que Estados Unidos decida retomar la vía de la cooperación en lugar de la confrontación, y antes de que se tomen nuevas medidas", ha avisado el presidente de la comisión europarlamentaria, el socialista alemán Bernd Lange. El eurodiputado ha criticado que al "amenazar la integridad territorial y la soberanía de un Estado miembro de la UE y utilizar los aranceles como instrumento coercitivo, Estados Unidos está socavando la estabilidad y la previsibilidad de las relaciones comerciales entre la UE y Estados Unidos". Se refería así a la intención expresada por Donald Trump en las últimas semanas de adquirir Groenlandia, territorio autónomo de soberanía danesa. Este miércoles, en la tercera jornada del Foro Económico Mundial que se celebra en la ciudad suiza de Davos, el magnate ha descartado el uso de la fuerza, si bien ha instado a Dinamarca a abrir "conversaciones inmediatas" sobre la isla, a la que se ha referido en varias ocasiones como "un pedazo de hielo".