Trump anuncia aranceles a Dinamarca y sus aliados hasta alcanzar un acuerdo de "compra total de Groenlandia"
- Los aranceles comenzarían el 1 de febrero e Incrementarían al 25% el próximo 1 de junio
- Afectarían a Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incrementa su presión sobre la gran isla ártica y ahora amenaza con aumentar el 1 de febrero un 10% los aranceles a Dinamarca y otros siete aliados, que el 1 de junio se incrementaría al 25%, "hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia", ha amenazado en su cuenta de Truth Social.
El republicano, que ya lo adelantó este viernes, aumenta su órdago a sus propios aliados de la OTAN y señala como objetivo de sus aranceles a todos los países europeos que han enviado tropas esta semana a Groenlandia: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.
"A partir del 1 de febrero de 2026, todos los países mencionados anteriormente deberán pagar un arancel del 10% sobre todos los productos enviados a los Estados Unidos de América. El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25%. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia", ha afirmado Trump.
"¡La paz mundial está en juego!"
En un tono paternalista, Trump ha advertido que "¡la paz mundial está en juego!", y que China y Rusia quieren Groenlandia, alegando que "Dinamarca no puede hacer nada al respecto".
El mandatario estadounidense ha incidido en su mofa de que los daneses actualmente en la isla solo cuentan "con dos trineos tirados por perros como protección, uno de ellos añadido recientemente" y que "tan solo los Estados Unidos de América, bajo la presidencia de DONALD J. TRUMP, pueden participar en este juego, ¡y con mucho éxito!", ha augurado.
Sobre las tropas europeas que han viajado esta misma semana a Groenlandia, Trump las desprestigia y dice que lo han hecho "con fines desconocidos". Para él, esta es "una situación muy peligrosa para la seguridad y la supervivencia de nuestro planeta" y acusa a sus propios socios atlánticos de estar llevando a cabo un "juego peligroso" de "un nivel de riesgo que no es sostenible ni defendible".
Por lo tanto, Trump considera imperativo que, "con el fin de proteger la paz y la seguridad mundiales", se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa "termine rápidamente y sin lugar a dudas", lo que para él se traduce en la venta de Groenlandia por parte de Dinamarca a los Estados Unidos.
Un sueño estadounidense que Trump quiere cumplir
En otra de sus hipérboles, Trump ha argumentado que "Estados Unidos lleva más de 150 años intentando llevar a cabo esta transacción". "Muchos presidentes lo han intentado, y con razón, pero Dinamarca siempre se ha negado. Ahora, debido a la Cúpula Dorada y a los sistemas de armas modernos, tanto ofensivos como defensivos, la necesidad de adquirirla es especialmente importante", ha esgrimido.
Actualmente, según el republicano, "se están gastando cientos de miles de millones de dólares en programas de seguridad relacionados con la Cúpula Dorada (el sistema de defensa de EE.UU. al estilo de Israel), incluida la posible protección de Canadá, y este sistema tan brillante, pero muy complejo, solo puede funcionar a su máximo potencial y eficiencia, debido a los ángulos, las medidas y los límites, si se incluye este territorio en él".
Lo que defiende como una necesidad mundial, con este argumento lo convierte en un paso para la defensa nacional. De este modo, Trump incide en que Estados Unidos "está dispuesto a negociar de inmediato con Dinamarca y/o cualquiera de estos países que han puesto tanto en riesgo, a pesar de todo lo que hemos hecho por ellos, incluida la máxima protección, durante tantas décadas", ha concluido.