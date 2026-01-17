Trump anuncia aranceles a Dinamarca y sus aliados hasta alcanzar un acuerdo de "compra total de Groenlandia"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, incrementa su presión sobre la gran isla ártica y ahora amenaza con aumentar el 1 de febrero un 10% los aranceles a Dinamarca y otros siete aliados, que el 1 de junio se incrementaría al 25%, "hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia", ha amenazado en su cuenta de Truth Social.

El republicano, que ya lo adelantó este viernes, aumenta su órdago a sus propios aliados de la OTAN y señala como objetivo de sus aranceles a todos los países europeos que han enviado tropas esta semana a Groenlandia: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

"A partir del 1 de febrero de 2026, todos los países mencionados anteriormente deberán pagar un arancel del 10% sobre todos los productos enviados a los Estados Unidos de América. El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25%. Este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia", ha afirmado Trump.

"¡La paz mundial está en juego!" En un tono paternalista, Trump ha advertido que "¡la paz mundial está en juego!", y que China y Rusia quieren Groenlandia, alegando que "Dinamarca no puede hacer nada al respecto". El mandatario estadounidense ha incidido en su mofa de que los daneses actualmente en la isla solo cuentan "con dos trineos tirados por perros como protección, uno de ellos añadido recientemente" y que "tan solo los Estados Unidos de América, bajo la presidencia de DONALD J. TRUMP, pueden participar en este juego, ¡y con mucho éxito!", ha augurado. Sobre las tropas europeas que han viajado esta misma semana a Groenlandia, Trump las desprestigia y dice que lo han hecho "con fines desconocidos". Para él, esta es "una situación muy peligrosa para la seguridad y la supervivencia de nuestro planeta" y acusa a sus propios socios atlánticos de estar llevando a cabo un "juego peligroso" de "un nivel de riesgo que no es sostenible ni defendible". Por lo tanto, Trump considera imperativo que, "con el fin de proteger la paz y la seguridad mundiales", se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa "termine rápidamente y sin lugar a dudas", lo que para él se traduce en la venta de Groenlandia por parte de Dinamarca a los Estados Unidos. ¿Por qué Trump quiere Groenlandia? RODRIGO GARCÍA MELERO / DANIEL FLORES / DatosRTVE / InfografíaRTVE*