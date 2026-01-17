La capital de Paraguay acoge la ceremonia de firma del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la UE
- El presidente de Paraguay dice que este acuerdo es un paso que deja atrás "las tinieblas del unilateralismo"
La capital de Paraguay acoge este sábado la ceremonia de firma del acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay).
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, ha asegurado que la firma del acuerdo demuestra que el diálogo, la fraternidad y la integración son "el camino".
Peña en su discurso como anfitrión de la cita, al ejercer su país la presidencia semestral del Mercosur, ha destacado que la firma del acuerdo "envía una señal clara en favor del comercio internacional como factor de cooperación y de crecimiento". "Con el lenguaje común del diálogo hemos alcanzado un entendimiento que ha dejado atrás las tinieblas primigenias de los unilateralismos y las desconfianzas", ha afirmado.
"Desde Mercosur, queremos que este acuerdo beneficie a sus principales destinatarios. A los millones de ciudadanos europeos y sudamericanos que, a partir de su implementación, verán mejoras en sus vidas", ha afirmado el presidente de paraguayo.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que este acuerdo manda una señal "contundente" al mundo, al elegir el "comercio justo frente a los aranceles" y "el aislamiento".
Von der Leyen ha destacado que "este acuerdo eliminará aranceles y otras barreras al comercio, abrirá la contratación pública y proporcionará un marco claro, basado en normas, para fomentar la inversión y el intercambio comercial".
La líder comunitaria ha recordado que el pacto también busca proteger la naturaleza y el clima con la inclusión de un "sólido" capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible. "Nos comprometemos a ayudarnos mutuamente en la transición hacia la neutralidad climática. Europa obtendrá un mejor acceso a las materias primas que necesita para esa transición y la inversión europea apoyará a los países del Mercosur en la suya", ha asegurado.
Y mientras se suceden las protestas de granjeros descontentos en varios países de los Veintisiete, Von der Leyen ha dicho que los ciudadanos de la UE y el Mercosur "pueden estar seguros" de que tienen "muy presentes los intereses de sus hijos y nietos".
Por otro lado, ha destacado la importancia geopolítica del acuerdo, cuando Estados Unidos ha emprendido una guerra arancelaria contra el mundo y ha hecho públicas sus aspiraciones expansionistas con Groenlandia.
Igualmente ha hecho alusión al simbolismo del lugar de la firma, el mismo donde empezó a andar el Mercosur, en 1991, cuando las naciones de Sudamérica "eligieron la cooperación frente a la división, rechazaron la rivalidad y reafirmaron la democracia".
Tras la firma en Asunción del tratado de asociación y del pacto comercial provisional entre ambas partes, se abre a continuación el proceso para su ratificación a nivel parlamentario.
La Comisión Europea decidió una estructura jurídica del acuerdo según la cual la parte referente al libre comercio podrá entrar en vigor más rápidamente al ser su ratificación más simple, si bien no sencilla. Al ser la política comercial una competencia exclusiva comunitaria, solo será necesario el consentimiento del Parlamento Europeo para que pueda concluirse el acuerdo interino.
Más complicado se augura el camino para el acuerdo de asociación en su conjunto, que al contener disposiciones políticas deberá pasar por los Parlamentos nacionales de los Veintisiete.
El acuerdo de asociación entrará plenamente en vigor una vez que todos los Estados miembros de la UE y las partes del Mercosur hayan completado la ratificación, momento en que sustituirá al acuerdo comercial interino.