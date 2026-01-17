Firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur: sus implicaciones económicas y qué puede ocurrir después

Después de 26 años de intensa negociación y ya con la mayoría cualificada de los países de la Unión Europea para respaldarlo, el acuerdo con el Mercosur va a sellarse con una firma entre ambos bloques este sábado.

En este escenario, surgen algunas preguntas sobre este convenio comercial con el bloque sudamericano conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: ¿cuáles son sus implicaciones económicas y qué puede ocurrir a partir de ahora?

¿Cuándo y dónde se va a firmar? El acuerdo se firma este sábado en el Banco Central de Paraguay, situado en Asunción, la capital del país sudamericano. Los ministros de Relaciones Exteriores de los Estados partes del Mercosur y el comisario de Comercio y Seguridad Económica de la Unión Europea serán quienes sellen el convenio. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, viajan a la capital paraguaya para rubricarlo. También acuden representantes del Mercosur, entre otros, el presidente de Panamá (Estado Asociado del acuerdo), José Raúl Mulino; que ha defendido que este pacto comercial es "un avance tremendo" para ambos bloques y que la entrada de productos generará "mayores beneficios" para las dos partes. Otro de los dirigentes presentes es el presidente de Argentina (uno de los Estados Parte del Mercosur), Javier Milei.

¿Y después qué? Tras la firma, deberá ser ratificado por el Parlamento Europeo y los parlamentos de cada país miembro del Mercosur. Por tanto, el acuerdo entrará plenamente en vigor cuando los Veintisiete y las partes del Mercosur hayan completado su ratificación, como recuerda el Consejo Europeo. Cabe recordar que el acuerdo alcanzado el pasado 9 de enero decantó la balanza a favor del 'sí', pero no mostraba unanimidad para dar luz verde al convenio. Entonces, hubo 21 países que votaron a favor (incluida España), mientras que Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría se opusieron. Bélgica fue la única que se abstuvo. Está por ver si estas diferencias pueden influir de cara a la ratificación.

¿Qué beneficios económicos puede implicar? Como indica el Consejo Europeo, el acuerdo creará la mayor zona de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de consumidores y un PIB de 22 billones de dólares (unos 19 billones de euros). Por tanto, es un texto relevante, ya que la Unión Europea es el segundo socio más importante del Mercosur en el comercio de bienes y representó casi el 17% del comercio total del Mercosur en 2024. En términos generales, el acuerdo busca liberalizar el comercio entre ambas potencias y, de cara a los consumidores, ofrecer una mayor cantidad de productos a precios más competitivos. Además, ofrece reducciones arancelarias a una amplia gama de bienes y servicios procedentes de estos países con el fin de abrir más el abanico comercial. Por su parte, la Unión Europea ha reforzado unas cláusulas de salvaguardia por si el acuerdo perjudica a sectores europeos sensibles. Acuerdo histórico entre la UE y Mercosur tras 26 años de negociación: claves de un pacto entre oportunidad y dudas Juanma Hernández