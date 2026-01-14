Patriotas por Europa registra una moción de censura contra Von der Leyen por el acuerdo con Mercosur

El grupo político de los Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo ha registrado este miércoles una moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, por promover el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Es la segunda vez que esta alianza registra una iniciativa de este tipo contra la presidenta de la CE en esta legislatura y la cuarta que tendrá que afrontar Von der Leyen.

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, partido que forma parte de Patriotas por Europa, Jorge Buxadé, ha sentenciado que la presentan para que la líder europea "sea inmediatamente cesada y sustituida por una Comisión que pare el acuerdo con Mercosur y dé un giro radical a la política europea".

Además, Buxadé ha afirmado que "lejos de rectificar, ha optado por imponer Mercosur a toda costa, sacrificando a agricultores y ganaderos en nombre de una agenda globalista ajena a la realidad del mundo rural". Por su parte, el grupo parlamentario, a través de un comunicado, ha aseverado que "el acuerdo con Mercosur se suma a una cadena de decisiones que han debilitado la producción europea, destruido competitividad y convertido a Europa en dependiente de importaciones mientras se asfixia con impuestos y normas a quienes producen dentro de nuestras fronteras".

Patriotas por Europa cuenta con 85 eurodiputados de los 720. Tiene poco más de los 72 que se requieren para registrar una moción de censura. La formación ha asegurado que ha conseguido el apoyo de más de 100 eurodiputados tras el respaldo de algunos miembros de la Europa de las Naciones Soberanas (el otro grupo de extremaderecha del Parlamento) y de los Conservadores y Reformistas Europeos. No obstante, para que pueda prosperar es necesario el apoyo de dos terceras partes de la Eurocámara (480).

Posible consulta al Tribunal de Justicia de la UE Además, Patriotas por Europa también ha impulsado una resolución para que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) se pronuncie sobre la legalidad del acuerdo entre la UE y Mercosur, formado por Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. El grupo político ya registró en el mes de octubre esta iniciativa en previsión del inminente cierre de las negociaciones y de la división del acuerdo en dos partes. El grupo de la Izquierda y los Verdes también han registrado una petición en este sentido. Está previsto que la propuesta de Patriotas por Europa se vote a lo largo de la próxima semana durante el pleno en Estrasburgo (Francia), después de que se haya firmado oficialmente el acuerdo con Mercosur el 17 de enero en Paraguay. En caso de que la resolución sea aprobada durante el pleno, el Parlamento elevará una consulta al TJUE para que dicte si el acuerdo entre los dos bloques es compatible con los Tratados de la Unión, conforme con el artículo 211.11 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). En el hipotético caso de que la propuesta de Patriotas salga adelante, la aplicación del tratado con Mercosur podría suspenderse temporalmente durante el tiempo que tarde en pronunciarse el Tribunal. Además, si el TJUE dicta que se ha vulnerado el TFUE, el acuerdo podría bloquearse de manera total o parcial. El grupo pretende activar de esta forma una nueva herramienta para obstaculizar, frenar o retrasar la entrada en vigor de este pacto lo máximo posible. Con esta iniciativa, Patriotas por Europa busca que sea el TJUE el que determine si la Comisión ha actuado fuera de la legalidad, ha invadido competencias de los Estados miembros o ha intentado imponer un acuerdo rechazado por varios países. Acuerdo histórico entre la UE y Mercosur tras 26 años de negociación: claves de un pacto entre oportunidad y dudas Juanma Hernández

Trocear el acuerdo La CE ha propuesto trocear el acuerdo en dos instrumentos separados: un Acuerdo Comercial Interino y un Acuerdo de Asociación. El objetivo de esta medida es evitar la ratificación por los parlamentos nacionales y forzar su entrada en vigor por la vía rápida. Según la posición de Patriotas por Europa, esta medida supone una violación del TFUE, del principio de equilibrio institucional y de los derechos democráticos de los Estados miembros. Según Vox y sus los partidos afines, esta división del acuerdo no figura en el mandato negociador aprobado por el Consejo Europeo, que pedía de manera expresa un acuerdo único y no mixto. Sentencian que la CE carece de competencias para alterar por su propia cuenta la naturaleza jurídica de un tratado internacional ya negociado. Además, la formación advierte de que la solicitud de dictamen del TJUE podría retrasar la entrada en vigor del tratado, ya que sería necesario revisar la fórmula jurídica y su compatibilidad con los Tratados. También impediría, según el grupo político, que la CE imponga el acuerdo sin el debido control democrático.