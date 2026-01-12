Centenares de agricultores toman las calles de Lugo con sus tractores para protestar contra el acuerdo con Mercosur

Centenares de agricultores han recorrido las calles de Lugo con sus tractores este lunes para protestar contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Los agricultores y ganaderos lucenses han secundado la concentración convocada por Agromuralla (productores de leche de Lugo y A Coruña) y Gandeiros Galegos da Suprema.

La movilización ha reunido a varios centenares de personas vinculadas al sector agroganadero, que han alertado de las graves consecuencias que, según ellos, tendrá este tratado para el futuro del sector primario y para la seguridad alimentaria de la UE.

La protesta comenzó a las 12.00 horas frente al edificio de la Xunta de Galicia. Tras más de dos horas de espera, los tractores partieron desde Garabolos y avanzaron por la avenida da Coruña para completar posteriormente un recorrido por la ronda de la Muralla. Finalmente, los vehículos se posicionaron frente a la Subdelegación del Gobierno, donde el tráfico permaneció cortado durante horas. Los manifestantes también pidieron un mayor control sanitario sobre los productos importados.

Desaparición del sector primario Durante la marcha, los manifestantes advirtieron de que el acuerdo podría suponer la desaparición del sector primario en Galicia, señalando que los principales perjudicados serán los consumidores. Desde Gandeiros Galegos da Suprema alertan que el tratado implicará la pérdida de la soberanía alimentaria, "lo que nos condena a la desaparición". Las organizaciones convocantes reclaman que España se mantenga al margen del acuerdo, siguiendo el ejemplo de países como Francia y Alemania. Además, exigieron saber qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante las consecuencias que se avecinan. Según han explicado los representantes del sector agroganadero, producen con estándares de calidad muy elevados, viéndose obligado a competir con grandes potencias agrícolas y vitivinícolas que operan con exigencias mucho más laxas. Desde Agromuralla sentencian que es "competencia desleal". La movilización celebrada en Lugo es el pistoletazo de salida de un calendario de protestas de carácter indefinido. La presidenta de Agromuralla, Noelia Rodríguez, ha subrayado que "los productos de Mercosur llegan con niveles de calidad muy bajos y no podemos permitir que se ponga en riesgo la salud de la ciudadanía a través de la alimentación". Sin embargo, opina que todavía hay “margen de maniobra” para pararlo. En la concentración estuvieron presentes numerosos representantes políticos. Del PP acudió el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, y la presidenta provincial del partido, Elena Candia. También participaron representantes del Bloque nacionalista Gallego (BNG), entre ellos Rubén Arroxo. Por otro lado, acudió el alcalde de la localidad de Cervantes, el socialista Benigno Gómez Tadín. Los agricultores levantan los bloqueos de Irún y Tarragona, pero mantienen las protestas contra el acuerdo con Mercosur

El sector primario asturiano también rechaza el acuerdo La asociación Asturias Ganadera también ha manifestado este lunes su rechazo al acuerdo con Mercosur, considerándolo perjudicial. La organización, en línea con las asociaciones gallegas, sentencia que el tratado "dinamitará la soberanía alimentaria, afectará al consumidor y beneficiará principalmente a multinacionales y grandes industrias". Además, varias organizaciones agrarias del Principado han convocado para el viernes16 de enero una tractorada y una manifestación en Oviedo. A través de una nota de prensa afirman que la trazabilidad, los controles sanitarios y el bienestar animal de los países del Mercosur son poco fiables. También señala que la competencia desleal dificultará la viabilidad de las explotaciones asturianas. Asturias Ganadera sentencia que los sectores más afectados serán el de la carne, fabes y bfrutas. Sentencia que los consumidores recibirán productos de menor calidad y el medio rural seguirá sufriendo abandono y dependerá de multinacionales. La asociación critica el papel del Gobierno español y exige al presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, que se pronuncie en defensa del campo asturiano, a pesar de que el consejero del Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez, ya expresó su rechazo públicamente. Además, el grupo ha anunciado que apoyará medidas de presión contra el acuerdo, incluyendo la manifestación este próximo viernes en Oviedo. Por otro lado, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), fijará esta semana un calendario de movilizaciones en Castilla y León para protestar contra el acuerdo UE-Mercosur. Según la organización, los sectores más perjudicados serán el de la carne de vacuno, porcino, cereales, productos lácteos, remolacha y miel. Industrias como la textil, farmacéutica, automovilística o constructoras se verían beneficiadas. COAG ha explicado a través de un comunicado que "el sector agroalimentario ha sido el peaje que ha tenido que pagar Bruselas para lograr un convenio que beneficie a los sectores que beneficie". A su vez, la organización ha lamentado que el Gobierno de España se haya "lanzado" al acuerdo "sin ningún miramiento hacia nuestro campo". Los países de la Unión Europea alcanzan la mayoría para aprobar el acuerdo comercial con el Mercosur