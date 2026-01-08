Cientos de tractores de toda Europa salen a la calle para protestar contra el inminente acuerdo UE-Mercosur

Jornada de protestas de decenas de asociaciones de agricultores europeos en contra del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur que está previsto que se firme este viernes. Las movilizaciones han arrancado de madrugada con el bloqueo de varias carreteras en distintas ciudades europeas. Cientos de tractores se han echado a la calle como medida de presión y se han situado en puntos estratégicos de España, Alemania, Francia o Grecia, entre otros.

En nuestro país, los agricultores han cortado la autovía AP-7 en ambos sentidos entre el kilómetro 29, a la altura de Vilamorell, y el kilómetro 40, en las cercanías de Orriols, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). En Tarragona, también la circulación se ha interrumpido en la carretera T-11 hacia su puerto marítimo.

Estos son solo algunos de los numerosos puntos donde los agricultores han colocado sus tractores, pero la imagen se repite en las inmediaciones de grandes ciudades como Brandemburgo (Alemania); a los pies del Arco del Triunfo o la Torre Eiffel, en París; o la carretera que une las regiones griegas de Salónica y Atenas, entre otras localizaciones.

Durante estos días están previstas más concentraciones y tractoradas en numerosas provincias españolas como Guadalajara, Zamora, Burgos, Segovia, Soria, Valencia y diversos puntos de Cataluña. Todas estas movilizaciones se están llevando a cabo "en coordinación con todos los países europeos", tal y como ha apuntado el coordinador de la organización agrícola Unaspi.

Agricultores franceses protestan junto al Arco del Triunfo de París, este jueves, en contra del acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. EDGAR SAPIÑA / EFE

La postura de los agricultores españoles Las agricultores españoles demandan políticas europeas más favorables para el sector primario, en un contexto de recortes en la próxima Política Agrícola Común (PAC) y ante la inminencia de la firma del acuerdo de libre comercio entre la UE y los países del Mercosur que, según mantienen, les perjudica. La Unión Europea (UE) están tratando de cerrar los últimos flecos para poder dar luz verde a la firma del acuerdo de asociación que han negociado. Las asociaciones agrícolas hablan de competencia desleal ya que los productos de América del Sur entrarían con aranceles reducidos y no tienen normativas locales -sanitarias, medioambientales o laborales- tan exigentes como las que deben cumplir los miembros de la Unión Europea. Esto hace, aseguran los trabajadores del campo, que los productos sudamericanos puedan ser más baratos porque pueden abaratar sus costes de producción. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) reitera su oposición al tratado UE-Mercosur, mientras que valora con "profundo escepticismo" el anuncio realizado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que apunta a un anticipo de 45.000 millones de euros en el marco de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034. La propuesta realizada por Bruselas, que podría calmar ánimos, serviría para ayudar a los agricultores a través de la PAC con la idea de avanzar liquidez a los productores. Precisamente, esa propuesta millonaria por parte de Von der Leyen ha hecho que el gobierno de Italia de Giorgia Meloni se abra a la posibilidad de apoyar el acuerdo. 15.22 min Cinco Continentes - La posición de Mercosur con respecto a las dudas europeas

España espera que sí salga adelante El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este jueves que cruza "los dedos" para que finalmente se produzca la firma del acuerdo entre la UE y Mercosur ya que considera que supondría un "paso de gigante" para fortalecer la relación entre los Veintisiete y América Latina. "Creo que estamos a las puertas de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur por el cual ha trabajado mucho España", ha trasladado el presidente durante la inauguración de la Conferencia de Embajadores en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sus palabras se producen ante la perspectiva de que esta misma semana los Veintisiete autoricen por mayoría cualificada el mandato negociador, lo que allanaría el camino para que la firma del acuerdo con el bloque que componen Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay pudiera producirse en los próximos días. Para Sánchez, en un momento como el actual de reorganización del orden mundial "Europa necesita aliados, necesita amigos". "Creo que si hay un continente con el que compartimos muchas cosas, no solamente desde el punto de vista español, sino europeo, es precisamente el continente iberoamericano", ha defendido, subrayando que "Latinoamérica no puede seguir siendo la gran olvidada de Europa". También se ha referido al acuerdo con Mercosur el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. "Debe ser concluido, llevamos 25 años arrastrando esta negociación, no hay ya más excusas para dilatarlo", ha subrayado. El ministro ha llamado la atención sobre que el hecho de que la UE y Mercosur conformarían "la zona de libre comercio más importante del mundo con 700 millones de personas y que supondría un ahorro anual de más de 4.000 millones de euros en aranceles". "No es solo un acuerdo comercial, es también el compromiso político de asociación que ofrecemos a esa región del mundo", ha incidido.