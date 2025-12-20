La UE se compromete a firmar en enero el acuerdo con el Mercosur, que se abre a buscar otros mercados

La Unión Europea (UE) se ha comprometido en una carta enviada al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a firmar el acuerdo de libre comercio con el Mercosur a comienzos de enero, tras las divergencias internas que le impidieron suscribir el tratado este sábado como estaba previsto.

"Deseamos transmitir nuestro firme compromiso de proceder con la firma del Acuerdo de Asociación y del Acuerdo Provisional de Comercio a comienzos de enero, en una fecha que será acordada entre ambas partes", reza la misiva, que está firmada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y por el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

En la carta, fechada la víspera y divulgada este sábado durante la ceremonia de apertura de la Cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, las autoridades europeas lamentan que los acuerdos no hayan sido firmados este sábado y atribuyen el aplazamiento a que "procedimientos internos del Consejo necesarios para autorizar la firma aún se encuentran en proceso de finalización".

"Los líderes europeos nos pidieron más tiempo para discutir medidas adicionales. Ayer dijeron que su expectativa era firmar el acuerdo a mediados de enero. Sin voluntad política no será posible concluir unas negociaciones que se arrastran hace 26 años", ha dicho el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula, en su condición de actual presidente temporal del Mercosur, ha explicado que programó la cumbre del Mercosur este 20 de diciembre en Foz de Iguazú a petición de las propias autoridades europeas debido a que la intención era firmar el acuerdo en esta fecha. "Todos sabíamos de la posición contraria histórica de Francia, pero en la última semana surgió un problema con la primera ministra de Italia, que no era un problema con el acuerdo del Mercosur sino de distribución de ayudas para los productores agrícolas en la Unión Europea", ha explicado.

"Si ella (Meloni) está lista para firmar, no hay posibilidad de que Francia, aislada, impida la firma del acuerdo. Espero que el acuerdo sea firmado lo antes posible en Paraguay. Vamos a hacer fuerza para que eso ocurra para el bien de nuestra asociación y para el bien del multilateralismo", ha asegurado Lula.

El presidente brasileño ha añadido que el Mercosur está listo para firmar y que incluso ha aceptado la adopción de cuotas para sus productos agropecuarios por parte de la UE y de mecanismos de salvaguardia, aunque se ha reservado el derecho a aplicar medidas de reciprocidad. "Llegó a nuestra manos la oportunidad de enviarle al mundo un mensaje importante en defensa del multilateralismo, pero desafortunadamente Europa aún no se decidió".

Lula: "El mundo busca al Mercosur" Mientras espera un avance de Europa, el Mercosur busca otros mercados, ha añadido Lula. "Cuando las puertas se cierran en unos lugares, se abren en otros. El mundo busca al Mercosur. Vamos a buscar asociaciones que serán clave para la resiliencia de nuestras economías". Entre los posibles socios ha citado el avance de las negociaciones con Emiratos Árabes Unidos (EAU) y con Canadá. Ha añadido que el Mercosur también negocia un acuerdo para ampliar sus relaciones con la India y otro de preferencias arancelarias con Vietnam. "En la región avanzamos con Panamá y retomamos las negociaciones para ampliar nuestros acuerdos con otros países sudamericanos", ha dicho Lula. "El mundo está ávido por acuerdos con el Mercosur. Espero que tengamos seis meses de buenos acuerdos internacionales", ha señalado Lula al recordar que Brasil le transfiere este sábado la presidencia temporal del Mercosur a Paraguay, que la ejercerá en el primer semestre de 2026. En el mismo sentido se ha expresado el presidente de Paraguay, Santiago Peña, quien ha instado al bloque sudamericano a que mande "una señal", cerrando pactos con otros países. "Seguiremos esperando en el altar, pero no podemos esperarle solamente a la Unión Europea, hay muchos países y regiones donde estamos más cerca de un acuerdo", ha dicho. En su intervención, el gobernante paraguayo ha dicho que "el presente y futuro" de Mercosur "exigen audacia y pragmatismo", haciendo un llamamiento a pasar a la acción para promover una "integración profunda" de la región con inversiones en energía, en hidrovías y conectividad digital. Paraguay "quiere ser protagonista, el centro de integración latinoamericano", ha asegurado Peña, pero a la vez ha pedido a Brasil y Argentina que asuman una posición de liderazgo por su posición geográfica y por el tamaño de sus economías. Por su parte, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, ha aprovechado la cumbre para solicitarle a sus socios que flexibilicen las reglas de negociación de acuerdos comerciales con terceros, para que cada país pueda buscar nuevos mercados sin tener que negociar obligatoriamente en conjunto, tras la adhesión uruguaya al Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), que reúne a Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam. "Es imperativo que en la medida en que nuestras necesidades evolucionen, el bloque sea lo suficientemente flexible y moderno para brindarnos el espacio necesario para fomentar el desarrollo de nuestras economías y generar crecimiento y beneficios sustanciales para nuestros pueblos", ha dicho Orsi, que también ha manifestado su "desilusión" por el aplazamiento de la firma del acuerdo comercial con la UE. Por el contrario, ha celebrado la firma en septiembre pasado del acuerdo comercial con los países de la EFTA (Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza) y ha expresado el interés de Uruguay de concluir a corto plazo las negociaciones en curso, al tiempo que ha defendido el inicio de negociaciones con Corea del Sur, Reino Unido e Indonesia. Igualmente citó las conversaciones para ampliar acuerdos en la región con Panamá, Ecuador y Perú.