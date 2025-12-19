Agricultores franceses del principal sindicato llevan su protesta ante la residencia de Macron en la playa
- Miembros de la FNSEA se han congregado en la residencia que el presidente francés tiene en Le Touquet
- Nueva jornada de protesta del sector contra la dermatosis bovina y el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur
Un grupo de agricultores de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA), el principal sindicato agrícola francés, se ha congregado desde las 05:30 horas de este viernes frente a la residencia del presidente francés, Emmmanuel Macron, y de su esposa Brigitte, en la localidad balnearia del norte de Francia, Le Touquet, en una nueva jornada de protesta del sector contra la dermatosis bovina y el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).
Tras el anuncio de la pasada noche de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del aplazamiento hasta enero de la firma del acuerdo UE-Mercosur, la FNSEA ha considerado que esta decisión "no es suficiente" y ha llamado a sus miembros para que permanezcan "movilizados".
Desde la semana pasada, cientos de agricultores, sobre todo en el suroeste del país, organizan bloqueos de autopistas y carreteras, manifestaciones ante Prefecturas del Gobierno, y este jueves se sumaron en gran número a la violenta movilización en Bruselas para expresar su descontento con el tratado comercial que estiman que atenta contra sus intereses.
Este viernes, cuatro autopistas permanecen bloqueadas en el suroeste de Francia debido a estas protestas agrícolas, en la víspera del inicio de las vacaciones escolares de fin de año, entre ellas la A63 (Burdeos-España).
Las mechas que han prendido las protestas del sector agrícola
Este acuerdo de libre comercio, que se viene negociando desde hace 25 años, permitiría a la UE exportar más automóviles, maquinaria, vinos y licores a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Además, facilitaría la entrada de carne, azúcar, arroz, miel y soja sudamericanos a Europa, una perspectiva que preocupa a los sectores afectados.
Sin embargo, la mecha que prendió la protesta en el suroeste francés la semana pasada fue el descontento de ganaderos con el procedimiento oficial para combatir la epidemia de dermatosis nodular contagiosa, en especial por el sacrificio de los rebaños afectados por la enfermedad bovina.
La portavoz del ejecutivo francés, Maud Bregeon, en declaraciones a la radio RTL, ha señalado que "ya no tolerará más bloqueos" durante las fiestas navideñas, aunque las fuerzas del orden actuarán "con discreción". "No queremos enfrentar a la policía ni a la gendarmería contra los agricultores, pero los franceses deben poder reunirse con sus familias para las fiestas; y esa es también nuestra responsabilidad", ha afirmado Bregeon.
Los llamamientos a una "tregua de Navidad" se multiplican tras el anuncio del aplazamiento del acuerdo UE-Mercosur, pero el enojo de los agricultores franceses sobre el terreno persiste ante la gestión del Gobierno de Macron de la dermatosis bovina. El primer ministro, Sébastien Lecornu, recibe este viernes a los sindicatos agrícolas para tratar de desactivar la protesta