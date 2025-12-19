Agricultores franceses del principal sindicato llevan su protesta ante la residencia de Macron en la playa

Un grupo de agricultores de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA), el principal sindicato agrícola francés, se ha congregado desde las 05:30 horas de este viernes frente a la residencia del presidente francés, Emmmanuel Macron, y de su esposa Brigitte, en la localidad balnearia del norte de Francia, Le Touquet, en una nueva jornada de protesta del sector contra la dermatosis bovina y el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

Tras el anuncio de la pasada noche de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, del aplazamiento hasta enero de la firma del acuerdo UE-Mercosur, la FNSEA ha considerado que esta decisión "no es suficiente" y ha llamado a sus miembros para que permanezcan "movilizados".

Desde la semana pasada, cientos de agricultores, sobre todo en el suroeste del país, organizan bloqueos de autopistas y carreteras, manifestaciones ante Prefecturas del Gobierno, y este jueves se sumaron en gran número a la violenta movilización en Bruselas para expresar su descontento con el tratado comercial que estiman que atenta contra sus intereses.

Este viernes, cuatro autopistas permanecen bloqueadas en el suroeste de Francia debido a estas protestas agrícolas, en la víspera del inicio de las vacaciones escolares de fin de año, entre ellas la A63 (Burdeos-España).