Los agricultores levantan los bloqueos de Irún y Tarragona, pero mantienen las protestas contra el acuerdo con Mercosur

El acuerdo comercial de la Unión Europea con los países del Mercosur ha prendido las protestas de agricultores en toda Europa y, tras un fin de semana de bloqueos, este lunes se han levantado ya algunas de las barreras en puntos críticos. La frontera de la AP-8 en Biriatou (Francia) con Irún ha reabierto al paso de camiones a las 6:45 horas de la mañana, al tiempo que los manifestantes que cortaban el acceso principal del Puerto de Tarragona, en la A-27, han acordado pausar de momento la movilización ahí.

Los representantes de Revolta Pagesa han anunciado que se reunirán el lunes por la tarde con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, pero las manifestaciones continúan en otros puntos. En la provincia de Girona, han cortado la AP-7 entre Borrassà y Vilademuls; y la C-16 entre Berga y Casseres.

También en Ourense (Galicia), ganaderos y agricultores han cortado con sus tractores la A-52 en Trasmiras desde primera hora del domingo.

Casi cinco kilómetros de retenciones en el peaje de la AP-8 en Biriatou La protesta de los agricultores franceses en el paso fronterizo de Biriatou ha causado retenciones de hasta cinco kilómetros en la AP-8, según el reporte de las 9.30 horas del lunes. El Departamento vasco de Seguridad ha informado de que los camiones ocupan el carril derecho de la circulación y el tráfico avanza muy lento. La situación está afectando también a la N-121. Mientras el corte se desenreda en la frontera con Francia, la asociación de agricultores alaveses y de Treviño (Ataca) tiene previsto ocupar desde primera hora de la mañana de este lunes con sus tractores el carril derecho de la A-1 en ambos sentidos, a la altura de la localidad alavesa de San Román de San Millán, también en protesta contra el acuerdo con Mercosur.