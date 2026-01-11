Los agricultores mantienen los cortes en varias carreteras de Cataluña en protesta por el acuerdo UE-Mercosur

Agricultores y ganaderos suman este domingo cuatro jornadas de movilizaciones en Cataluña en contra del tratado de libre comercio entre la UE y el Mercosur, que los países europeos tienen previsto firmar el próximo 17 de enero en Paraguay.

"No podemos garantizar que las importaciones vayan a cumplir las normativas internas de la UE y esto perjudica de una manera muy clara a los agricultores y ganaderos, y al consumidor que no va a poder tener las mismas garantías que con una producción hecha aquí", ha denunciado en el canal 24 horas Andoni García, responsable de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

Convocados por el colectivo Revolta Pagesa, mantienen los cortes de tráfico en la AP-7 y la N-II, ambas en la provincia de Girona; en la C-16, a la altura de Berga (Barcelona), y también siguen bloqueando el acceso al Puerto de Tarragona.

A pesar de los intentos de mediación del departamento de Agricultura de la Generalitat, que ha ofrecido a los agricultores una reunión con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, los manifestantes insisten en poder hablar directamente con el ministro de Agricultura, Luis Planas.

Fuentes de Revolta Pagesa, que en septiembre de 2024 se constituyó como Gremi de la Pagesia Catalana, han informado a Efe que por el momento no hay calendario para desconvocar las protestas. Estas fuentes han añadido que el hecho de que Revolta Pagesa no forme parte de las mesas agrarias españolas es uno de los argumentos que se trasladan desde el ministerio para justificar que se canalice el diálogo a través de la Generalitat.

Tractores bloquean el paso fronterizo con Francia en el Coll d’Ares En el caso de la AP-7, la protesta de los agricultores mantiene cortada en ambos sentidos el tramo de esta autopista que va de Borrassà a Vilademuls, por lo que hay desvíos señalizados para evitar dicho tramo. También sigue cortada la N-II entre Bàscara y Pontós, aunque también hay desvíos señalizados en este tramo. Asimismo, los agricultores mantienen con sus tractores bloqueado el paso fronterizo con Francia en el Coll d’Ares, en la C-38, con la restricción del paso a los camiones. También sigue cortada la C-16, en ambos sentidos, entre Casserres y Berga, una importante vía de acceso a la Cerdanya en la temporada de invierno, y se hacen desvíos por la C-16z. Asimismo, los tractores bloquean el acceso al Puerto de Tarragona, en la A-27. Los agricultores mantienen las protestas y los cortes de carreteras contra el acuerdo UE-Mercosur Mientras, en Tarragona los agricultores han colapsado el centro de la ciudad con una manifestación con una treintena de tractores y vehículos. Uno de sus portavoces Ramon Rojo ha señalado que el acuerdo UE-Mercosur es perjudicial para los agricultores y también para la sociedad en general porque los productos que llegarán de Sudamérica no pasarán los controles pertinentes y, en algunos casos, usan pesticidas prohibidos en Europa. "Europa permite exportarlos, pero a nosotros no nos deja usarlos", ha dicho Rojo, que ha añadido que "el acuerdo de Mercosur es injusto y había pasado de puntillas hasta que los agricultores hemos levantado la voz".