Continúan las protestas de agricultores y ganaderos contra el acuerdo entre la UE y el Mercosur
- Cerca de cien agricultores y una treintena de tractores y furgonetas bloquean el acceso principal al Puerto de Tarragona
- El sector está convencido de que será el gran perdedor del tratado, que será firmado el 17 de enero en Paraguay
Los agricultores de toda Europa siguen en pie de guerra contra el tratado comercial de la UE con el Mercosur, que logró este viernes ser aprobado por mayoría al lograr el respaldo de 21 países del bloque comunitario.
El sector está convencido de que será el gran perdedor del acuerdo, que será firmado el 17 de enero en Paraguay. Así, productos como la carne de vacuno y de ave, el azúcar, los cereales y el arroz van a tener más competencia procedente de las exportaciones de los cuatro países del Mercosur —Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay—.
Por ello, el sector primario —agricultores y ganaderos— mantiene un día más sus movilizaciones. En Santander, unos 60 tractores han pasado la madrugada de este sábado aparcados a ambos lados del Paseo Pereda y Jesús de Monasterio, donde han desafiado al frío y la lluvia, para sumarse a las protestas europeas contra el acuerdo con el Mercosur, junto a otras quejas, como los recortes en la Política Agraria Común (PAC).
En Cataluña, cerca de cien agricultores y una treintena de tractores y furgonetas mantienen bloqueado, por tercer día consecutivo, el acceso principal al Puerto de Tarragona en la A-27.
La protesta, que se extiende a otros puntos de la comunidad autónoma, comenzó el jueves por la mañana con una cincuentena de tractores y vehículos de asistencia. “Hay algunos que se han tenido que marchar porque tienen cargas familiares o tienen que cumplir con sus explotaciones ganaderas, pero esperamos que hoy empiece a llegar gente nueva”, ha asegurado el presidente del Gremi de la Pagesia Catalana, Joan Regolf.
El acuerdo es una "auténtica ruina para el agro español", denuncia el sector
Los agricultores consideran que el acuerdo UE-Mercosur será perjudicial para el sector y también para los consumidores, pues “entrarán productos que no han pasado controles y que han sido elaborados con pesticidas peligrosos u hormonas de crecimiento, que están prohibidos aquí”.
En Galicia, un centenar de agricultores subidos a sus tractores han cortado la A-52, en Trasmiras (Ourense), a la altura del kilómetro 188. La Guardia Civil ha informado de que la autovía está inhabilitada en ambos sentidos. Además, no solamente está bloqueada por vehículos, pues también hay palos y rulos de paja y neumáticos quemados.
En declaraciones a Europa Press, uno de los portavoces de los agricultores ourensanos, Oscar Joga, ha calificado de "auténtica ruina para el agro español" el acuerdo y ha advertido de que "quieren vaciar España y la van a vaciar".
En Irlanda, miles de agricultores se han concentrado en Athlone, en el centro del país. "No al Mercosur" y "Apoyemos la agricultura irlandesa", son algunos de los lemas colocados en algunos de los numerosos tractores que se han dado cita en esta pequeña localidad, situada a medio camino entre Dublín y Galway.