Continúan las protestas de agricultores y ganaderos contra el acuerdo entre la UE y el Mercosur

Los agricultores de toda Europa siguen en pie de guerra contra el tratado comercial de la UE con el Mercosur, que logró este viernes ser aprobado por mayoría al lograr el respaldo de 21 países del bloque comunitario.

El sector está convencido de que será el gran perdedor del acuerdo, que será firmado el 17 de enero en Paraguay. Así, productos como la carne de vacuno y de ave, el azúcar, los cereales y el arroz van a tener más competencia procedente de las exportaciones de los cuatro países del Mercosur —Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay—.

Por ello, el sector primario —agricultores y ganaderos— mantiene un día más sus movilizaciones. En Santander, unos 60 tractores han pasado la madrugada de este sábado aparcados a ambos lados del Paseo Pereda y Jesús de Monasterio, donde han desafiado al frío y la lluvia, para sumarse a las protestas europeas contra el acuerdo con el Mercosur, junto a otras quejas, como los recortes en la Política Agraria Común (PAC).

En Cataluña, cerca de cien agricultores y una treintena de tractores y furgonetas mantienen bloqueado, por tercer día consecutivo, el acceso principal al Puerto de Tarragona en la A-27.

La protesta, que se extiende a otros puntos de la comunidad autónoma, comenzó el jueves por la mañana con una cincuentena de tractores y vehículos de asistencia. “Hay algunos que se han tenido que marchar porque tienen cargas familiares o tienen que cumplir con sus explotaciones ganaderas, pero esperamos que hoy empiece a llegar gente nueva”, ha asegurado el presidente del Gremi de la Pagesia Catalana, Joan Regolf.