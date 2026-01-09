Los países de la Unión Europea alcanzan la mayoría para aprobar el acuerdo del Mercosur

Los embajadores de la Unión Europea han alcanzado este viernes la mayoría cualificada para dar luz verde al acuerdo de libre comercio con el bloque sudamericano Mercosur, tal y como han confirmado tres diplomáticos y fuentes de la Unión Europea (UE).

Sin embargo, aún quedan unas horas para que sea ratificado oficialmente, ya que los socios europeos tienen hasta las 17.00 horas de este mismo viernes para confirmar sus votos. Hasta entonces, en el debate previo que ya se ha llevado a cabo se ha constatado que una mayoría suficiente para aprobar el pacto comercial con el Mercosur, compuesto por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Dicha mayoría debe estar respaldada por un 55% de los países (15) que representen a un 65% de la población.

Italia, que hasta ahora había mantenido el 'no' al acuerdo, ha cambiado de postura y se ha posicionado a favor junto con Alemania y España. Por su parte, Francia, Polonia, Austria, Irlanda y Hungría se han opuesto y Bélgica se ha abstenido. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, ha celebrado que se haya llegado a una mayoría que pueda dar luz verde al acuerdo del Mercosur después de 26 años de negociaciones entre ambos bloques mundiales.

El pasado mes de diciembre, la UE se había propuesto firmar este acuerdo a comienzos de enero, después de no haberlo cerrado en diciembre por las divergencias entre los socios comunitarios.