Trump amenaza con subir los aranceles a los países que no apoyen su plan para Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha adelantado este viernes que podría imponer una subida de aranceles a los países que no acepten sus planes para hacerse con el control de Groenlandia, una isla que es clave para los intereses de Estados Unidos, como ha remarcado Trump en varias ocasiones.

"Puede que imponga un arancel a los países que no acepten lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional. Así que puede que lo haga", ha expresado el líder republicano en una mesa redonda sobre la asistencia sanitaria en el medio rural.

Desde su que volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, el magnate ha usado los aranceles como herramienta política contra sus socios comerciales y, de hecho, los ha llegado elevar hasta en un 50% sobre las importaciones de Brasil y la India como represalia por el tratamiento al expresidente Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente.