Trump amenaza con subir los aranceles a los países que no apoyen su plan para Groenlandia
- Así lo ha expresado el presidente estadounidense en una mesa redonda sobre la asistencia sanitaria en el medio rural
- Para su Gobierno, la isla del Ártico es clave para su seguridad nacional y quiere evitar que Rusia y China se hagan con ella
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha adelantado este viernes que podría imponer una subida de aranceles a los países que no acepten sus planes para hacerse con el control de Groenlandia, una isla que es clave para los intereses de Estados Unidos, como ha remarcado Trump en varias ocasiones.
"Puede que imponga un arancel a los países que no acepten lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional. Así que puede que lo haga", ha expresado el líder republicano en una mesa redonda sobre la asistencia sanitaria en el medio rural.
Desde su que volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, el magnate ha usado los aranceles como herramienta política contra sus socios comerciales y, de hecho, los ha llegado elevar hasta en un 50% sobre las importaciones de Brasil y la India como represalia por el tratamiento al expresidente Jair Bolsonaro y la compra de crudo ruso, respectivamente.
Presencia militar europea en Groenlandia
Las palabras del mandatario llegan después de que Dinamarca, de quien depende el territorio autónomo de Groenlandia, anunciara un incremento inmediato de su presencia militar en la isla y la realización de maniobras, todo ello para rebajar las inquietudes de Washington en torno a la seguridad de esa nación insular y la región ártica.
Francia, Alemania, Reino Unido, Suecia, Noruega, Finlandia, Países Bajos se han sumado a la iniciativa y han enviado o enviarán tropas también a Groenlandia, un territorio codiciado por la Administración Trump bajo el argumento reforzar su "seguridad nacional" y evitar que caiga en manos de China o Rusia. España, hasta ahora, no ha descartado que pueda enviar tropas a esta isla del Ártico.
Por su parte, la Casa Blanca ha asegurado este jueves que estos movimientos militares de diferentes socios europeos no afectan "en absoluto" al objetivo de Trump de controlar Groenlandia, que es rica también en metales preciosos y tierras raras.
El Gobierno danés ha insistido en la soberanía de la isla y rechazado las pretensiones de Washington, aunque se ha comprometido a la creación de un grupo de trabajo con el Gabinete de Trump para abordar las "discrepancias" sobre el tema.