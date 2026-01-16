Los primeros militares europeos llegan a Groenlandia mientras congresistas de EE.UU. se reÃºnen con Dinamarca
- Alemania informa de que se trata de una misión de "reconocimiento" antes de desplegar medios militares
- Los congresistas, en su mayoría demócratas, aseguran que las amenazas de Trump no cuentan con su apoyo
Militares europeos ya han llegado a Groenlandia en medio de las amenazas del presidente de EE.UU. Donald Trump, de apropiarse de la isla danesa.
Al mismo tiempo, una delegación del Congreso de los Estados Unidos formada casi exclusivamente por congresistas demócratas ha viajado a Copenhague para asegurar al Gobierno danés que el Legislativo estadounidense no está de acuerdo con las amenazas de Trump.
Misión "de reconocimiento" en la isla
Francia, Alemania, Suecia y Noruega han comprometido el envío de tropas al territorio autónomo danés, una misión a la que podría sumarse España. El Gobierno alemán ha explicado que se tata de una misión "de reconocimiento".
"Se trata de ver si el Ártico es seguro y en qué medida podemos contribuir a esto juntos con nuestros socios de la OTAN", ha declarado un portavoz del Ministerio de Defensa alemán. "Esto implica planear ejercicios, por ejemplo con aviones de patrulla marítima P-8 Poseidon, el despliegue de fragatas u otras unidades navales de vigilancia marítima, y el despliegue de [cazas] Eurofighters si es posible", ha añadido.
Congresistas de EE.UU. visitan Dinamarca
El miércoles, el ministro de Exteriores danés y la responsable de relaciones externas del gobierno autónomo groenlandés se reunieron en Washington con los jefe de la diplomacia de EE.UU., y constataron que existen "diferencias fundamentales", aunque llamaron al diálogo.
Este viernes, ha sido una delegación de congresistas la que se ha desplazado a Dinamarca. Los congresistas van a encontrarse con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el jefe del gobierno autónomo de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, para asegurarles que el Congreso de EE.UU. no apoya los planes de Trump.
La delegación está formada por 11 miembros (nueve demócratas, pero de la que forman parte también a dos senadores republicanos), y está encabezada por el senador demócrata Chris Coons. "En un momento de creciente inestabilidad internacional, necesitamos acercarnos a nuestros aliados, no alejarles", ha declarado Coons, quien ha añadido que la delegación enviará un "mensaje claro de que el Congreso está comprometido con la OTAN".
Sin embargo, la Administración Trump reitera que su objetivo es quedarse con la isla. "El presidente va en serio. Creo que ha marcado sus posiciones. Le ha dicho a Dinamarca lo que quiere, y ahora es cuestión de que el secretario de Estado [Marco] Rubio y el vicepresidente JD Vance lleguen a un acuerdo" con Dinamarca, ha declarado en una entrevista con la cadena Fox, Jeff Landry, designado por Trump como "enviado especial" para Groenlandia.
Landry ha anunciado también que planea visitar la isla en marzo.
Rusia niega tener planes agresivos respecto a Groenlandia
Rusia ha afirmado este viernes que no tiene "planes agresivos" respecto a Groenlandia, y que reconoce la soberanía danesa sobre el territorio.
"Rusia no tiene planes agresivos en contra de sus vecinos en el Ártico, no les amenaza con acciones militares, no les chantajea y no pretende ocupar sus territorios", ha declarado el embajador ruso en Dinamarca, Vladímir Barbin, a la agencia rusa TASS.
Uno de los argumentos de Trump para querer apropiarse de la isla es que, si no lo hace EE.UU., lo harán Rusia o China.
El embajador ruso ha advertido del peligro de "militarizar el Ártico". "Implicar a la OTAN en el Ártico, incluyendo Groenlandia, Dinamarca promueve una confrontación que siempre conduce no al fortalecimiento, sino al deterioro de la seguridad y el incremento de las tensiones militares en la región", ha advertido Barbin.