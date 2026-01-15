Robles no descarta que EspaÃ±a participe en la misiÃ³n militar europea en Groenlandia
- Francia, Alemania, Suecia y Noruega han anunciado el envío de tropas
- Albares afirma que el Consejo Atlántico puede discutir un refuerzo de la seguridad en Groenlandia
La ministra de Defensa, Margarita Robles, no descarta que España participe en la misión militar europea en Groenlandia como respuesta a la intención del presidente estadounidense, Donald Trump, de apropiarse de la isla danesa. "Reforzar la vigilancia en Groenlandia sí sería una opción, por ejemplo, pero vamos viendo a lo largo del día de hoy [por el jueves]. Yo creo que no hay que precipitar acontecimientos", ha declarado Robles, según informa Efe. En cualquier caso, la misión europea sería de "vigilancia", ha precisado la ministra.
Francia, Alemania, Suecia y Noruega han anunciado el envío de tropas al territorio autónomo danés, mientras que este pasado miércoles las conversaciones diplomáticas entre EE.UU. y Dinamarca mostraron que existen diferencias fundamentales. Trump ha dicho que cualquier opción que no sea poseer la isla "es inaceptable".
La apropiación Groenlandia por EE.UU. sería "inaceptable", según Robles
La ministra de Defensa ha reiterado la posición del Gobierno español que reconoce la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia y considera "inaceptable" que EE.UU. pueda apropiársela. "Sería gravísimo que eso se produjera, pero vamos a ser prudentes a la hora de tomar decisiones y sobre todo, es importante respetar los marcos que está habiendo, marcos de mucha prudencia, de mucha discreción, para ver qué soluciones se toman", ha declarado Robles.
La ministra, no obstante, no cree que una posible invasión de Groenlandia por parte de EE.UU. suponga el fin de la OTAN. "No lo creo, sinceramente creo que es inaceptable y gravísimo (la anexión) pero no creo que estemos en ese supuesto", ha considerado.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha coincidido en que, si algún socio de la OTAN considera que "hay nuevas amenazas" en torno a Groenlandia, "no hay ningún problema de discutirlo en el seno del Consejo Atlántico [el principal órgano de decisión de la Alianza] y si es necesario reforzar la seguridad".
"Los groenlandeses son los que pueden hablar en nombre de Groenlandia, igual que los daneses, han dejado claro que quieren seguir siendo parte de Dinamarca, un estado miembro de la UE, y de la OTAN", ha reiterado Albares.