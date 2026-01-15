Robles no descarta que EspaÃ±a participe en la misiÃ³n militar europea en Groenlandia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, no descarta que España participe en la misión militar europea en Groenlandia como respuesta a la intención del presidente estadounidense, Donald Trump, de apropiarse de la isla danesa. "Reforzar la vigilancia en Groenlandia sí sería una opción, por ejemplo, pero vamos viendo a lo largo del día de hoy [por el jueves]. Yo creo que no hay que precipitar acontecimientos", ha declarado Robles, según informa Efe. En cualquier caso, la misión europea sería de "vigilancia", ha precisado la ministra.

Francia, Alemania, Suecia y Noruega han anunciado el envío de tropas al territorio autónomo danés, mientras que este pasado miércoles las conversaciones diplomáticas entre EE.UU. y Dinamarca mostraron que existen diferencias fundamentales. Trump ha dicho que cualquier opción que no sea poseer la isla "es inaceptable".