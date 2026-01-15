Los socios marcan distancias con el Gobierno sobre el posible envÃo de tropas a Groenlandia: "Es una medida inÃºtil"
- Sumar evita pronunciarse, frente a Podemos que considera que Trump "ha roto" la OTAN y ERC que pide "diplomacia"
- Vox lamenta la "irrelevancia" de la España en el panorama internacional: "Estamos en una situación vulnerable"
Los socios del Gobierno marcan distancias con la postura de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que no ha descartado un envío de tropas españolas a Groenlandia como parte de la misión militar que lidera la Unión Europea. Desde Sumar, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Verónica Martínez Barbero, ha indicado que todavía tiene escasa información sobre esta misión de vigilancia.
"Vamos a esperar a tener toda la información y conformar una decisión en el ámbito de nuestro espacio", ha explicado Barbero. Más crítica ha sido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha tachado de "medida inútil" el posible despliegue de tropas.
Así se han pronunciado este jueves algunos socios del Gobierno después de que Robles haya deslizado un posible envío de tropas a Groenlandia como respuesta a las aspiraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apropiarse de la isla danesa. En cualquier caso, la ministra de Defensa ha precisado que se trataría de una misión de "vigilancia".
Los socios de investidura ven "inútil" el envío y piden "diplomacia"
Para el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, la única solución para el escenario internacional abierto en Groenlandia pasa por la "diplomacia". Además, el dirigente catalán se ha mostrado sorprendido por la existencia de un debate sobre el envío de tropas a Ucrania, "que no forma parte de la OTAN", mientras no se plantea una discusión similar sobre la isla de Dinamarca, que es un socio europeo y parte de la Alianza Atlántica. "Me sorprende, es una contradicción", ha comentado en los pasillos del Congreso, aunque no ha aclarado si su grupo apoyaría el envío de tropas.
También ha sido crítica en los pasillos del Congreso Ione Belarra, quien ha calificado de "absolutamente inútil" la posibilidad de que tropas españolas se desplieguen en Groenlandia y se ha preguntado si su misión sería "combatir cuerpo a cuerpo con el Ejército" de Estados Unidos.
A su juicio, la "contradicción es enorme" y apenas queda margen para la "dignidad" política, que pasa por asumir que Donald Trump es "el jefe de la OTAN" y la "ha roto". En palabras de Belarra, la Alianza Atlántica "está muerta".
Vox lamenta la "irrelevancia" de España a nivel internacional
Por su parte, la oposición también ha cargado contra el Gobierno por su posición en el panorama geopolítico. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha acusado a la Unión Europea y a España de "irrelevancia" a nivel internacional: "Más allá de esa operación, que ya se verá en qué términos se produce, está claro que está habiendo grandes cambios en el orden mundial".
Y en este contexto de cambios, Millán ha señalado que "Europa es absolutamente irrelevante y España todavía más, estamos en una situación muy vulnerable por culpa de la política exterior de este Gobierno".
Aunque Vox ha defendido las operaciones exteriores de Trump, no ha opinado expresamente sobre sus aspiraciones en territorio danés: "No es nuestra competencia, nos declaramos incompetentes, si el día de mañana hay algo sustancial, ya lo estudiaremos".