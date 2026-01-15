Los socios del Gobierno marcan distancias con la postura de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que no ha descartado un envío de tropas españolas a Groenlandia como parte de la misión militar que lidera la Unión Europea. Desde Sumar, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Verónica Martínez Barbero, ha indicado que todavía tiene escasa información sobre esta misión de vigilancia.

"Vamos a esperar a tener toda la información y conformar una decisión en el ámbito de nuestro espacio", ha explicado Barbero. Más crítica ha sido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha tachado de "medida inútil" el posible despliegue de tropas.

Así se han pronunciado este jueves algunos socios del Gobierno después de que Robles haya deslizado un posible envío de tropas a Groenlandia como respuesta a las aspiraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de apropiarse de la isla danesa. En cualquier caso, la ministra de Defensa ha precisado que se trataría de una misión de "vigilancia".

Los socios de investidura ven "inútil" el envío y piden "diplomacia" Para el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, la única solución para el escenario internacional abierto en Groenlandia pasa por la "diplomacia". Además, el dirigente catalán se ha mostrado sorprendido por la existencia de un debate sobre el envío de tropas a Ucrania, "que no forma parte de la OTAN", mientras no se plantea una discusión similar sobre la isla de Dinamarca, que es un socio europeo y parte de la Alianza Atlántica. "Me sorprende, es una contradicción", ha comentado en los pasillos del Congreso, aunque no ha aclarado si su grupo apoyaría el envío de tropas. También ha sido crítica en los pasillos del Congreso Ione Belarra, quien ha calificado de "absolutamente inútil" la posibilidad de que tropas españolas se desplieguen en Groenlandia y se ha preguntado si su misión sería "combatir cuerpo a cuerpo con el Ejército" de Estados Unidos. A su juicio, la "contradicción es enorme" y apenas queda margen para la "dignidad" política, que pasa por asumir que Donald Trump es "el jefe de la OTAN" y la "ha roto". En palabras de Belarra, la Alianza Atlántica "está muerta".