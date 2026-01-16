Lula y Von der Leyen destacan que el acuerdo Mercosur-UE es bueno para la democracia y el multilateralismo

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han coincidido este viernes que el acuerdo comercial que suscribirán el sábado el Mercosur y la Unión Europea (UE) es bueno para todo el mundo, para la democracia y para el multilateralismo.

Ambos líderes han mantenido un breve encuentro en Río de Janeiro en vísperas de la firma del acuerdo en Asunción (Paraguay), en la que Lula será el gran ausente.

La presidenta de la CE ha destacado el papel del mandatario brasileño en las negociaciones. "Lula, usted siempre fue un líder realmente comprometido con valores importantes para nosotros, como la democracia, el orden internacional con reglas y el respeto a las comunidades y a las naciones soberanas. Y ese es el tipo de liderazgo que necesitamos", ha dicho Von der Leyen.

Por su parte, el gobernante brasileño ha destacado que el acuerdo "es bueno para el Mercosur, es bueno para la Unión Europea y es bueno para el mundo democrático y el multilateralismo".

Lula ha señalado que el acuerdo fue una prioridad de su Gobierno y que, en enero de 2023, cuando asumió su tercer mandato, determinó la reanudación de las negociaciones dejando claro que el proceso tenía que ser compatible con el crecimiento sustentable y la reindustrialización de Brasil.