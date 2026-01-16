Lula y Von der Leyen destacan que el acuerdo Mercosur-UE es bueno para la democracia y el multilateralismo
- El presidente brasileño y la presidenta de la CE se reúnen en Río de Janeiro en vísperas de la firma del acuerdo en Asunción
- Von der Leyen avanza que los bloques están próximos a un tratado sobre minerales estratégicos como litio y tierras raras
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han coincidido este viernes que el acuerdo comercial que suscribirán el sábado el Mercosur y la Unión Europea (UE) es bueno para todo el mundo, para la democracia y para el multilateralismo.
Ambos líderes han mantenido un breve encuentro en Río de Janeiro en vísperas de la firma del acuerdo en Asunción (Paraguay), en la que Lula será el gran ausente.
La presidenta de la CE ha destacado el papel del mandatario brasileño en las negociaciones. "Lula, usted siempre fue un líder realmente comprometido con valores importantes para nosotros, como la democracia, el orden internacional con reglas y el respeto a las comunidades y a las naciones soberanas. Y ese es el tipo de liderazgo que necesitamos", ha dicho Von der Leyen.
Por su parte, el gobernante brasileño ha destacado que el acuerdo "es bueno para el Mercosur, es bueno para la Unión Europea y es bueno para el mundo democrático y el multilateralismo".
Lula ha señalado que el acuerdo fue una prioridad de su Gobierno y que, en enero de 2023, cuando asumió su tercer mandato, determinó la reanudación de las negociaciones dejando claro que el proceso tenía que ser compatible con el crecimiento sustentable y la reindustrialización de Brasil.
Lula: "Fueron más de 25 años de sufrimiento y de intentos de acuerdo"
"Fueron más de 25 años de sufrimiento y de intentos de acuerdo, pero mañana en Asunción haremos historia al crear una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, con 720 millones de personas y un producto interior bruto (PIB) de 22 billones de dólares", ha dicho.
Lula ha añadido que la asociación entre ambos bloques está basada en el multilateralismo y que respeta plenamente todos los compromisos internacionales asumidos por ambas partes ante la ONU y la OMC, además de incluir compromisos sobre el medio ambiente, los cambios climáticos, los pueblos indígenas, los trabajadores y la igualdad de género.
Según Lula, el acuerdo generará más comercio y más oportunidades en los dos lados y ampliará las oportunidades de inversión sin comprometer el papel del Estado en áreas como salud y educación.
Ha dicho igualmente que la asociación reforzará el papel de Brasil como abastecedor de alimentos, pero que el país no quiere limitarse a ser un exportador de materias primas.
"El acuerdo transmite un mensaje fuerte, que dice bienvenido al mayor mercado del mundo y a la mayor área de libre comercio del mundo. Un área de asociación y de amistad entre pueblos y regiones", ha dicho, por su parte, la presidenta de la Comisión Europea.
"La firma es un primer paso, pero los próximos pasos aún tienen que ser escritos y la historia exitosa sólo será contada cuando las personas sientan los beneficios del acuerdo", ha añadido.
Asimismo, la líder europea ha destacado que el Mercosur y la Unión Europea también están próximos a un acuerdo sobre materias primas, minerales estratégicos como litio y tierras raras, que son importantes para la transición energética limpia y la transición digital del mundo.