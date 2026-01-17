La UE coordina una "respuesta conjunta" a los nuevos aranceles de Trump por Groenlandia

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha asegurado este sábado que está coordinando una "respuesta conjunta" de los Veintisiete frente a los aranceles anunciados por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y no que apoyen su plan de anexión de la isla.

"La UE será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional, sea donde sea, y, por supuesto, empezando por el territorio de los Estados miembros de la UE", ha señalado Costa en una rueda de prensa con motivo de la firma del acuerdo comercial con el Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Poco antes, Trump ha anunciado en su perfil de Truth Social su intención de imponer, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10% a todos los productos de ocho países europeos que han enviado tropas a Groenlandia, en un intento por reforzar la seguridad y contener los deseos expansionistas del dirigente republicano.

Este porcentaje subirá al 25% en junio y se mantendrá en vigor hasta que se cierre un acuerdo "para la compra total y plena de Groenlandia" por parte de Washington.

Las nuevas posibles víctimas de los aranceles de Trump, herramienta que ya usó con motivaciones políticas contra otros países, como Brasil o India, serían tanto de la UE, como de fuera del bloque comunitario: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

"No son necesarios los conflictos entre los países, sino la paz y la cooperación", ha dicho Costa preguntado por los aranceles, y ha llamado a defender el derecho internacional: "Si Rusia invade Ucrania, tenemos que levantarnos para defender la integridad territorial y la soberanía en Ucrania. Si los derechos humanos son violados en Venezuela, nos debemos levantar para defender los derechos humanos en Venezuela".

"Si queremos prosperidad tenemos que abrir los mercados y no cerrarlos. Tenemos que crear zonas de integración económicas y no aumentar los aranceles", ha zanjado.

Dinamarca se dice "sorprendida" El ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, se ha declarado "sorprendido" por la amenaza de Trump. "El objetivo de aumentar la presencia militar en Groenlandia, al que se refiere el presidente, es precisamente reforzar la seguridad en el Ártico", ha respondido Rasmussen en un mensaje a AFP. Él y el ministro de Asuntos Exteriores de Groenlandia se reunieron el miércoles con el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.