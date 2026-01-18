Sánchez cree que si Trump toma Groenlandia "haría a Putin el hombre más feliz" y sería "la carta de defunción de la OTAN"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado sobre los planes de Donald Trump de apoderarse de Groenlandia en una entrevista en La Vanguardia. Según él, las pretensiones del presidente de Estados Unidos harían "el hombre más feliz del mundo" a su homólogo ruso, Vladímir Putin, y además significaría "la carta de defunción de la OTAN".

"Una invasión de Groenlandia por parte de la Administración estadounidense haría a Putin el hombre más feliz del mundo. Sería el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Uno porque de alguna manera legitima su invasión y su acción unilateral y cuestionamiento de la integridad territorial de Ucrania. Y dos, porque mucho me temo que si se produjera esa invasión de Groenlandia por parte de Estados Unidos, sería la carta de defunción de la OTAN", ha argumentado Sánchez.

Ante las ansias de Estados Unidos de anexionarse Groenlandia, Sánchez ha sostenido que la Unión Europea debe avanzar hacia una defensa "realmente común", aun sin el acuerdo unánime de los 27 Estados miembros.

"Podemos avanzar una serie de países en ese proceso de integración hacia unas Fuerzas Armadas realmente europeas", ha señalado en la entrevista el presidente, que subraya la necesidad de contar con una industria de defensa comunitaria.

Sánchez considera que las declaraciones de Trump, sobre una posible invasión de Groenlandia, "hay que tomárselas en serio".

El posible envío de tropas Para Sánchez, "si hay una legítima preocupación por parte estadounidense de la seguridad en el Ártico, esto debe plantearse en el Consejo Atlántico de la OTAN". El Gobierno está evaluando la posibilidad del envío de tropas españolas a Groenlandia, una opción sobre la que Sánchez hablará con el jefe de la oposición y los grupos parlamentarios y sobre la que "no hay una decisión tomada", ha señalado. El presidente ha subrayado que el actual contexto geopolítico ha llevado a España a incrementar el presupuesto de defensa "en términos reales" y que el país está participando de los instrumentos de financiación comunes, así como desplegando tropas de disuasión en el este de Europa. Al mismo tiempo, recalca que un gasto militar del 5% del PIB como el que exige Trump es "inaceptable" e "inasumible" para España. "No vamos a recortar políticas sociales, sanitarias, educativas y científicas para aumentar más un gasto militar que hoy no está concebido para reforzar la industria europea de la defensa", ha señalado. Considera que "con un gasto de algo más del 2% (España) está cumpliendo de sobra con las capacidades que hoy se nos exigen".