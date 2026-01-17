Groelandeses y daneses se manifiestan contra el plan de Trump: "Groenlandia no se toca"

Este sábado, Groenlandia y Dinamarca salen a la calle para protestar contra el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su pretensión de hacerse con el control de la isla ártica. Hay importantes manifestaciones en varias ciudades danesas y en la capital groenlandesa, Nuuk, para rebelarse contra las ambiciones territoriales del mandatario estadounidense.

La manifestación en Copenhague ha tenido lugar entre las 12:00 y las 14:00, con una parada frente a la embajada estadounidense alrededor de las 13:00. Bajo un cielo gris y brumoso, los miles de manifestantes, provistos de banderas groenlandesas y danesas, han formado una marea roja y blanca con los colores de estas banderas en la plaza del ayuntamiento, coreando el nombre de Groenlandia en groenlandés: "¡Kalaallit Nunaat!".

Protestas en favor de la soberanía de Groenlandia en Copenague, Dinamarca, 17 de enero de 2026 EFE/EPA/Emil Helms

También se ha hecho un llamamiento a manifestarse en Nuuk a las 16:00 hora peninsular española, para oponerse a los "planes ilegales de Estados Unidos de tomar el control de Groenlandia". Los manifestantes desfilarán luego hasta el consulado estadounidense, portando banderas groenlandesas, con el lema "Groenlandia no se toca".

01.34 min Ramón Larramendi, español en Groenlandia: "La gente está enfadada, indignada, atemorizada"

Reclaman su derecho autodenominación y de la unidad del reino de Dinamarca. En las redes sociales, miles de personas han manifestado su voluntad de participar en las concentraciones en la inmensa isla ártica y en Dinamarca, además de en la capital, en Aarhus (centro), Aalborg (norte) y Odense (sur), por iniciativa de varias organizaciones groenlandesas.

"El objetivo es enviar un mensaje claro y unánime a favor del respeto de la democracia y los derechos humanos fundamentales en Groenlandia", explica Uagut, la organización nacional para los groenlandeses en Dinamarca, en su página web. "Los últimos acontecimientos suponen una presión para Groenlandia y los groenlandeses, tanto en Groenlandia como en Dinamarca. Por eso apelamos a la unidad. Cuando hay oleaje y nos ponemos en alerta nos arriesgamos a generar más problemas que soluciones", ha advertido su portavoz Julie, Rademacher.

En Aarhus se ha podido leer "Make America go away" ("Hagamos que Estados Unidos se largue"), parafraseando el lema de Trump "Make America Great Again" ("Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo").

Donald Trump advirtió este viernes que impondrá aranceles a los países que no apoyen su plan en Groenlandia. Es la última amenaza del republicano, que una vez más alega motivos de seguridad nacional para justificar su ambición.

En un intento de calmar sus pretensiones, los aliados europeos han puesto en marcha la Operación resistencia ártica. Aviones de combate daneses y franceses ya sobrevuelan Groenlandia y en tierra militares alemanes se suman al comando ártico.