Von der Leyen califica de "error" la propuesta de aranceles con la que Trump amenaza a la Unión Europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha afirmado este martes que los aranceles propuestos por Estados Unidos a los países europeos que participen en maniobras militares en Groenlandia son "un error". Así lo ha señalado la líder comunitaria en su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza). En ese mismo foro está también prevista la asistencia del presidente estadounidense Donald Trump. Por el momento, no se ha confirmado si habrá algún encuentro entre Von der Leyen y Trump durante el foro.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha asegurado que la respuesta de la Unión Europea será "firme, unida y proporcionada" frente a la amenaza arancelaria. Asimismo, ha subrayado que la UE considera al pueblo estadounidense "no solo como un aliado, sino como un amigo", y ha advertido de que una escalada de tensiones comerciales puede conducir a "una peligrosa espiral descendente" que solo beneficiaría a los adversarios que ambas partes tratan de mantener fuera de su entorno estratégico.

La reacción de la UE con Groenlandia calienta a Trump El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene inamovibles sus planes de hacerse con Groenlandia, territorio autónomo que forma parte del Reino de Dinamarca. En este sentido, Von der leyen ha anunciado que la Comisión Europea trabaja en un paquete para reforzar la seguridad del Ártico, que tendrá como primer principio la "plena solidaridad con Groenlandia y Dinamarca". Y ha añadido la presidenta comunitaria que la soberanía y la integridad territorial de ambos "no son negociables". Von der Leyen también ha avanzado que se está trabajando en un importante aumento de la inversión europea en la región ártica, con el objetivo de apoyar la economía local y las infraestructuras, en cooperación estrecha con las autoridades groenlandesas y danesas. Asimismo, ha señalado que la UE colaborará con Estados Unidos y con el resto de socios en una seguridad ártica más amplia, un ámbito que ha calificado de "interés común". Precisamente, la líder de la Comisión Europea ha anunciado que se incrementará la inversión europea en esta materia. Está por ver si estas medidas hacen que Trump revise sus pretensiones anexionistas. Von der Leyen ha insistido en que "la seguridad del Ártico solo puede lograrse de manera conjunta". Trump publica dos imágenes hechas con IA que simulan su conquista de Canadá y Groenlandia Ese incremento de inversión defendido por la presidenta del Ejecutivo comunitario incluye destinar parte del aumento del gasto europeo en defensa a reforzar las inversiones en capacidades de seguridad "esenciales" en Groenlandia, como una flota europea de rompehielos. En esa línea, ha afirmado que la UE trabajará con sus socios regionales para reforzar la seguridad común y estudiará cómo fortalecer las asociaciones en ese sentido con países como Reino Unido, Canadá, Noruega o Islandia.

Es hora de "hacer negocios" En medio de las amenazas arancelarias de Trump, la presidenta de la Comisión Europea ha puesto en valor el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y los cuatro países del Mercosur. Ursula von der Leyen, ha calificado en Davos (Suiza) de "avance histórico" la alianza comercial entre ambas instituciones y ha asegurado que Bruselas se encuentra "a las puertas" de un pacto aún más grande con India, que algunos llaman "la madre de todos los acuerdos". Von der Leyen ha insistido en la mentalidad abierta de la UE a la hora de "hacer negocios" con las grandes potencias económicas: "Europa siempre elegirá al mundo. Y el mundo está dispuesto a elegir a Europa". La presidenta del Ejecutivo comunitario ha subrayado que, con el pacto UE-Mercosur "se ha creado la mayor zona de libre comercio del mundo", al constituir "un mercado que representa más del 20 % del PIB mundial, integrado por 31 países y más de 700 millones de consumidores, y alineado con el Acuerdo de París". Von der Leyen ha contextualizado el pacto dentro de los esfuerzos de la Unión Europea para adaptarse y ganar independencia en un contexto geopolítico cada vez más tensionado, acelerando en ámbitos como la inteligencia artificial, la integración energética o el aprovisionamiento de recursos. La presidenta de la Comisión ha asegurado, asimismo, que el pacto con Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay "envía un mensaje al mundo" que deja claro que la UE opta "por el comercio justo frente a los aranceles; la cooperación frente al aislamiento; y la sostenibilidad frente a la explotación". Acuerdo histórico entre la UE y Mercosur tras 26 años de negociación: claves de un pacto entre oportunidad y dudas Juanma Hernández "Por eso no nos detendremos en América Latina", ha afirmado Von der Leyen, recordando que "el año pasado alcanzamos nuevos acuerdos con México, Indonesia y Suiza". Además ha señalado que la UE está trabajando en "un nuevo acuerdo de libre comercio con Australia", además de avanzar en negociaciones con "Filipinas, Tailandia, Malasia, Emiratos Árabes Unidos y otros países". En este contexto, la líder europea ha puesto el foco en la India y ha aseverado que, tras Davos, viajará a ese país, donde "aún queda trabajo por hacer, pero estamos a las puertas de un acuerdo comercial histórico". "Algunos lo llaman la madre de todos los acuerdos: uno que crearía un mercado de 2.000 millones de personas, que representaría casi una cuarta parte del PIB mundial y que, de forma crucial, otorgaría a Europa una ventaja de primer movimiento con una de las economías de mayor crecimiento y dinamismo del mundo", ha enfatizado Von der Leyen.