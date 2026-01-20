Trump publica dos imágenes hechas con IA que simulan su conquista de Canadá y Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha divulgado este martes en su red social dos imágenes creadas con inteligencia artificial (IA) que simulan su conquista de Canadá, Groenlandia y Venezuela. En la misma plataforma ha compartido mensajes privados que le enviaron tanto el presidente francés, Emmanuel Macron, quien le dice no entender sus planes en la isla danesa y le propone una cumbre del G7; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien adula su labor y le muestra su compromiso a encontrar "una vía de solución" al tema groenlandés.

En una de las imágenes falsas, se ve al mandatario junto a su secretario de Estado, Marco Rubio, y su vicepresidente J.D. Vance, plantando una bandera estadounidense en un paraje con montañas nevadas y lagos, junto a un cartel que dice “Groenlandia, territorio de Estados Unidos” y el año 2026.

La otra muestra al magnate sentado en el Despacho Oval de la Casa Blanca junto a un mapa en el que se tiñe con la bandera nacional no solo el territorio estadounidense, sino también el país vecino, Canadá, Venezuela -donde el pasado 3 de enero EE.UU lanzó un ataque militar y capturó a su mandatario, Nicolás Maduro- y, de nuevo, la isla helada.

Como interlocutores, al otro lado de su mesa, y también recreados con inteligencia artificial, algunos de los más destacados líderes europeos: entre ellos la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el de Reino Unido, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron, y el ucraniano, Volodímir Zelensky; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Trump no incluye texto explicativo en ninguna de las dos imágenes.

Mensajes con Macron y Rutte También en Truth Social, el inquilino de la Casa Blanca ha compartido un mensaje de texto que le envió Macron en el que el presidente francés le dice que no entiende qué está haciendo en Groenlandia y se ofrece a organizar una reunión del G7 en París el próximo jueves, invitando a Rusia y otros países. Una fuente cercana al mandatario galo ha afirmado que los mensajes compartidos por Trump son auténticos, según revela la agencia de noticias Reuters. Según esa captura de pantalla, que no especifica la fecha de la conversación, Macron empieza dirigiéndose a Trump como "amigo". Y le transmite que está "totalmente de acuerdo" con él en el tema de Siria (donde el domingo pasado el Gobierno sirio anunció un alto el fuego con las milicias kurdas) y que podrían lograr "grandes avances en Irán". Pero seguidamente le expresa: "No entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia" Tras esa afirmación, Macron le propone a Trump organizar el encuentro del G7 -que integra Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido- en la capital francesa el próximo jueves, tras el Foro Económico Mundial que se celebra esta semana en la ciudad suiza de Davos. "Puedo invitar a los ucranianos, daneses, sirios y rusos a participar en paralelo", agrega Macron, quien, según la imagen compartida por Trump, culmina su mensaje invitándole a cenar en París antes de su regreso a Estados Unidos. El presidente estadounidense no publica su respuesta a Macron, si es que la hubo. 01.16 min El pueblo de Groenlandia contra Trump: "No se puede comprar a la gente" En cuanto al mensaje supuestamente enviado por Rutte, el jefe de la OTAN comienza diciendo "señor presidente, querido Donald: lo que has logrado hoy en Siria es increíble". "Aprovecharé mis intervenciones ante los medios en Davos para destacar su labor allí, en Gaza y en Ucrania. Estoy comprometido a encontrar una vía de solución respecto a Groenlandia. No veo la hora de verte. Tuyo, Mark", culmina el mensaje. Rutte dice que Trump "está haciendo lo correcto" para la OTAN ante la mayor actividad china y rusa en el Ártico

Reunión con Rutte en Davos por Groenlandia Previamente, Trump había escrito una publicación en la que adelantó que tuvo una conversación telefónica "muy interesante" con Rutte sobre Groenlandia, con quien se va a reunir en Davos, donde el estadounidense tiene previsto llegar este miércoles. "Acordé una reunión de las distintas partes en Davos, Suiza. Como les expresé a todos, muy claramente, Groenlandia es imperativa para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás. ¡En eso todos estamos de acuerdo! Estados Unidos es, con diferencia, el país más poderoso del mundo", remarcó el republicano. "Gran parte de esto se debe a la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas durante mi primer mandato, reconstrucción que continúa a un ritmo aún más acelerado. Somos la única potencia que puede garantizar la paz en todo el mundo. Y se logra, sencillamente, ¡con fuerza!", aseveró. Si bien Trump ya había mostrado su interés en comprar Groenlandia durante su primera Presidencia, a su regreso a la Casa Blanca hace justo un año y principalmente en las últimas semanas ha escalado en sus amenazas con anexionarse la isla, bajo soberanía danesa, al insistir en que es necesario para la seguridad nacional de EE.UU. y convencido de que una mala vigilancia de la isla ártica ha propiciado que pueda caer en manos de China o Rusia. Este lunes, el presidente insistió con que ha llegado el momento de "eliminar" la "amenaza rusa" de Groenlandia. "Durante 20 años, la OTAN le ha dicho a Dinamarca que debe eliminar la amenaza rusa de Groenlandia. Lamentablemente, Dinamarca no ha sido capaz de hacerlo. Ha llegado el momento, y se hará", sentenció. Las tensiones por los planes de Trump han llevado a Dinamarca y Groenlandia a proponer a Rutte el establecimiento de una misión de la OTAN en la isla. Ya en los últimos días, soldados de varios países aliados (Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia) llegaron a la zona para realizar unas maniobras militares ajenas a la Alianza, lo que llevó a Trump a amenazarlos con la imposición de aranceles. 01.21 min Comienza el Foro de Davos con cierta preocupación por los futuros pasos de Trump