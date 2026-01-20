Un año de la segunda era Trump: 12 falsedades en 12 meses

Se cumple un año de la segunda toma de posesión de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, que tuvo lugar el 20 de enero de 2025. Desde entonces, es habitual que en las declaraciones de Trump y de su gobierno encontremos desde afirmaciones exageradas o engañosas hasta bulos e invenciones sin pruebas, como que Joe Biden le robó las elecciones en 2020 o que tomar paracetamol durante el embarazo causa autismo en los bebés. En VerificaRTVE hacemos un recorrido por las falsedades más destacadas en estos doce meses.

3 | Marzo: así exageró Trump la ayuda económica de EE.UU. a Ucrania El 4 de marzo, Trump volvió a ser noticia al pronunciarse sobre Ucrania. Durante su discurso en el Congreso afirmó que Estados Unidos había invertido 350.000 millones de dólares en ayudas destinadas a Ucrania frente a los 100.000 millones de Europa. Se trata de una exageración. Como contamos en VerificaRTVE, las estimaciones oficiales no avalan la cifra que dio el mandatario republicano. Según los datos del Instituto de Economía Mundial de Kiel, que hace un seguimiento de la ayuda que se destina a Ucrania, EE. UU. ha gastado 119.700 millones de dólares entre enero de 2022 y diciembre de 2024. De acuerdo con las cifras de este centro de estudios, los países europeos en su conjunto han aportado 132.000 millones de dólares entre febrero de 2022 y diciembre de 2024. El 16 de junio, en la cumbre del G7, insistió en que "Joe Biden había otorgado "350.000 millones de dólares" en ayuda a Ucrania". Una afirmación que, como recordó CNN, está "desmentida de hace tiempo”.

4 | Abril: el rumor sobre los aranceles que provocó un repunte de Wall Street En medio de la guerra arancelaria de la administración Trump, un rumor revolucionó Wall Street. El 7 de abril, el mercado bursátil norteamericano experimentó un incremento repentino de los valores durante unos minutos. Como te contamos en VerificaRTVE, el origen de este repunte fue una interpretación errónea de una entrevista de Kevin Hasset, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, a la cadena de televisión Fox News. A Hasset se le atribuyó la falsa idea de que Trump consideraba una pausa arancelaria de 90 días, pero en esa conversación no se anunció tal prórroga. Este rumor tuvo consecuencias reales y las acciones estadounidenses se dispararon el 7 de abril. Dos días después, el 9 de abril, el gobierno norteamericano terminó adoptando esa tregua arancelaria para aranceles "recíprocos" excepto a China.

5 | Mayo: Trump muestra imágenes descontextualizadas para acusar a Sudáfrica de "genocidio blanco" El 22 de mayo, Donald Trump se reunió con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en la Casa Blanca y, en un encuentro con la prensa, enseñó imágenes descontextualizadas para acusar al país invitado de un supuesto "genocidio" de población blanca. Como te contamos en VerificaRTVE, el mandatario estadounidense volvió a difundir esta narrativa desinformativa mostrando una fotografía de cadáveres en el Congo que presentó como si fueran trabajadores humanitarios asesinados en Sudáfrica. En otro momento de la reunión, Trump mostró un vídeo presentándolo como si fuera un cementerio de granjeros blancos asesinados que en realidad era una protesta por el asesinato de una pareja en Normardien (Sudáfrica) en 2020. Donald Trump y el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, se reúnen en la Casa Blanca. Chip Somodevilla/Getty Images

6 | Junio: el bulo de que con Biden entraron 25 millones de inmigrantes a EE.UU. El 16 de junio, en el marco de la cumbre del G7, Donald Trump aseguró que durante la administración de Joe Biden "25 millones de personas entraron" a Estados Unidos. Sin embargo, estas cifras no coinciden con los datos de encuentros (personas que intentan cruzar las fronteras del país) que publica la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). Sus registros indican que fueron 10.825.387 los encuentros totales de 2021 a 2024, años en los que Joe Biden fue presidente. Esta cifra resulta de la suma de encuentros totales anuales de 2021 (1.956.519), 2022 (2.766.582), 2023 (3.201.144) y 2024 (2.901.142). El propio Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos del actual Gobierno informa en su web de que "la CBP registró aproximadamente 11 millones de encuentros fronterizos durante los cuatro años de Biden". Unas cifras que también señaló la cadena estadounidense CNN al desmentir las palabras de Trump en dicha entrevista de CBS. No es la primera vez que el mandatario da cifras superiores a las registradas sobre llegadas de inmigrantes a EE.UU. durante el gobierno de Biden. El 11 de septiembre de 2024 ya desmentimos la cifra de 21 millones que dio en el debate electoral contra Kamala Harris.

8 | Agosto: el bulo de que Estados Unidos es el "único país del mundo" con voto por correo El 18 de agosto, Donald Trump anunció que iba a "liderar un movimiento para eliminar las papeletas"de este sistema de votación, del cual dijo que "es un engaño”. El mandatario argumentó que Estados Unidos es "el único país del mundo que utiliza el voto por correo”. Es un bulo. Los verificadores estadounidenses Politifact y Factcheck.org lo desmintieron recordando que más de 30 países cuentan también con sistema de voto por correo. Así lo refleja este informe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional, por sus siglas en inglés). El estudio identifica 32 países en el mundo que permiten el voto por correo, de los cuales, 11 lo permiten para todos los votantes y 21 para algunos votantes, tal y como puedes comprobar en este mapa interactivo de datos globales sobre votación por correo. No es la primera vez que Trump difunde la falsedad de que Estados Unidos es el "único" país con votación por correo. El 26 de febrero, en su primera reunión de gabinete, insistió en esa misma falsa idea (minuto 54:16) que fue desmentida por la cadena estadounidense CNN.

9 | Septiembre: el bulo del paracetamol y las vacunas con mercurio y aluminio En septiembre Donald Trump, acompañado de su secretario de Salud, Robert Kennedy Jr., contribuyó a difundir dos bulos que afectaban a la salud pública: relacionó el autismo (TEA) con el consumo del Tylenol, una marca comercial de paracetamol, y dijo que estaba eliminando el aluminio y el mercurio de las vacunas porque son perjudiciales para la salud. Ninguna de estas afirmaciones de Trump cuenta con aval científico, tal y como contamos en VerificaRTVE (1, 2). La OMS y la EMA desmintieron que el consumo de paracetamol durante el embarazo provoque el Trastorno del Espectro Autista, TDAH y discapacidad intelectual. Así lo constata una investigación reciente del 16 de enero de la revista científica The Lancet, tras revisar más de 40 estudios. En cuanto a las vacunas, expertos y organismos científicos niegan que haya evidencias científicas de que pequeñas cantidades de mercurio o aluminio en ellas sean dañinas para la salud.

10 | Octubre: la IA para "lanzar" excrementos a manifestantes, vestirse de papa o arrestar a Obama En el contexto de las protestas ‘No kings’ en distintos puntos del país, contra la deriva autoritaria de Trump, el presidente de Estados Unidos difundió el 18 de octubre desde su perfil de Truth Social un vídeo creado con inteligencia artificial en el que sale el propio Trump con una corona y pilotando un avión mientras arroja excrementos sobre manifestantes. Esta ha sido una de las imágenes creadas con IA más populares, pero no fue ni la primera ni ha sido la última. La difusión de contenidos falsos creados con esta tecnología ha sido una práctica habitual para Donald Trump. El 3 de mayo, días antes del cónclave, Trump compartió en esa misma red social una imagen suya creada con IA vestido de papa. En estos casos era muy evidente la falsedad de las imágenes, pero no siempre ha sido así. El 21 de julio Trump compartió desde la misma red social un vídeo generado con IA que mostraba un falso arresto de Barack Obama en la Casa Blanca. El 2 de septiembre, el mandatario estadounidense, en rueda de prensa, preguntado por unas imágenes llegó a decir: "Si ocurre algo realmente malo, solo hay que culpar a la IA" (minuto1:22).

11 | Noviembre: Trump no ha heredado "la peor inflación de la historia" por parte de Biden Junto al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, Donald Trump compareció el 7 de noviembre desde la Casa Blanca y repitió la afirmación falsa de que heredó "la peor inflación de la historia"de Estados Unidos (minuto 00:23). En el minuto 26:53, Trump matizó: "La administración Biden tuvo la inflación más alta en 48 años, pero la mayoría de la gente dice que fue la más alta de la historia”. Y en el minuto 29:13, volvió a insistir en la falsedad: "Nos encontramos con un desastre, la inflación más alta de la historia. Algunos dirían que en 48 años. Yo me quedo con cualquiera de las dos opciones. Pero creo que es la inflación más alta de la historia”. Es falso. En 2022, después de la pandemia, la administración de Joe Biden alcanzó los niveles de inflación más altos en 40 años, pero no fue la inflación más alta de la historia registrada en el país. Así lo indicó en su momento el periódico Financial Times y los balances de la gestión de Biden publicados en octubre de 2025 por los verificadores estadounidenses Politifact y Factcheck.org. Ambos señalan la cifra récord registrada desde 1981, citando los datos de este comunicado de la Oficina de Estadísticas Laborales. El 11 de diciembre, Factcheck.org desmintió la misma afirmación falsa de Trump, tras insistir en ella en un discurso en Pensilvania el 9 de diciembre. El verificador señaló que la peor inflación se registró "después de la Primera Guerra Mundial, cuando el mayor aumento de precios en 12 meses fue del 23,7%, entre junio de 1919 y junio de 1920”. Durante la primera mitad del mandato de Biden, indicó que "la inflación aumentó considerablemente" y que fue "principalmente debido a los efectos económicos de la pandemia de COVID-19".