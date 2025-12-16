Rob Reiner no escribió esta publicación crítica con Donald Trump, es un bulo

En redes sociales difunden una imagen que presentan como si fuera una publicación de X crítica con Donald Trump del actor y director Rob Reiner, quien fue hallado muerto junto a su esposa este lunes 15 de diciembre en Los Ángeles. Es un bulo que circula desde 2023. El director no escribió el mensaje que le atribuyen. Él mismo lo desmintió a través de sus redes sociales.

"Rob Reiner fue un perdedor. Naturalmente, su hijo también era un perdedor, se volvió adicto a las drogas y supuestamente asesinó a sus padres. Parece que Rob debería haber pasado más tiempo criando a sus hijos y menos tiempo difundiendo mentiras conspirativas sobre Rusia y el presidente Trump", dice en inglés un mensaje compartido más de 5.000 veces en la red social X desde el 15 de diciembre. La publicación adjunta una imagen que presenta como si fuera un ‘post’ de 2023 de Rob Reiner en el que leemos en inglés: "Hasta que Trump vaya a prisión, no publicaré más en Twitter. Estoy harto de los insultos y las humillaciones. Que se jodan todos los imbéciles de MAGA".

Este mensaje no lo escribió Rob Reiner. En VerificaRTVE hemos consultado la versión archivada del perfil de X del actor y no hay registros de la publicación que le atribuyen en redes sociales. De hecho, el propio director ya desmintió este bulo en 2023 en respuesta a uno de los usuarios que compartía la imagen: "Esta no es mi cuenta".

En VerificaRTVE hemos realizado una búsqueda específica con las palabras textuales que atribuyen a Rob Reiner y no hay constancia de que haya publicado este mensaje crítico con el presidente estadounidense, Donald Trump. Tampoco encontramos ningún medio de comunicación que se hiciera eco de esta publicación en 2023.