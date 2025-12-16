Rob Reiner no escribió esta publicación crítica con Donald Trump, es un bulo
- Rob Reiner y Michele Singer encontrados muertos en su mansión de Los Ángeles
En redes sociales difunden una imagen que presentan como si fuera una publicación de X crítica con Donald Trump del actor y director Rob Reiner, quien fue hallado muerto junto a su esposa este lunes 15 de diciembre en Los Ángeles. Es un bulo que circula desde 2023. El director no escribió el mensaje que le atribuyen. Él mismo lo desmintió a través de sus redes sociales.
"Rob Reiner fue un perdedor. Naturalmente, su hijo también era un perdedor, se volvió adicto a las drogas y supuestamente asesinó a sus padres. Parece que Rob debería haber pasado más tiempo criando a sus hijos y menos tiempo difundiendo mentiras conspirativas sobre Rusia y el presidente Trump", dice en inglés un mensaje compartido más de 5.000 veces en la red social X desde el 15 de diciembre. La publicación adjunta una imagen que presenta como si fuera un ‘post’ de 2023 de Rob Reiner en el que leemos en inglés: "Hasta que Trump vaya a prisión, no publicaré más en Twitter. Estoy harto de los insultos y las humillaciones. Que se jodan todos los imbéciles de MAGA".
Este mensaje no lo escribió Rob Reiner. En VerificaRTVE hemos consultado la versión archivada del perfil de X del actor y no hay registros de la publicación que le atribuyen en redes sociales. De hecho, el propio director ya desmintió este bulo en 2023 en respuesta a uno de los usuarios que compartía la imagen: "Esta no es mi cuenta".
En VerificaRTVE hemos realizado una búsqueda específica con las palabras textuales que atribuyen a Rob Reiner y no hay constancia de que haya publicado este mensaje crítico con el presidente estadounidense, Donald Trump. Tampoco encontramos ningún medio de comunicación que se hiciera eco de esta publicación en 2023.
Un bulo que circula desde 2023
El bulo que atribuye al actor Rob Reiner un mensaje crítico con Donald Trump circula en redes desde 2023. El equipo de verificación de la agencia de noticias Reuters ya lo desmintió entonces. La falsedad vuelve a circular el mismo día que el actor y su esposa, Michel Singer, han sido hallados muertos en su casa de Los Ángeles. Horas después, ha sido detenido un hijo de la pareja como sospechoso de la muerte de sus padres.
Tras conocerse la muerte del matrimonio, el presidente de Estados Unidos ha publicado un mensaje en su red social Truth Social afirmando que "fueron asesinados debido a la ira que causó a otros con su aflicción masiva, persistente e incurable, una enfermedad paralizante conocida como Síndrome de Trastorno de Trump". En la publicación también añade que Reiner volvía "loca a la gente con su obsesión anti-Trump".
No es la primera vez que las redes sociales atribuyen falsas declaraciones a personalidades públicas. En VerificaRTVE te hemos explicado que Ursula von der Leyen no ha pedido "tomar los medios de comunicación y las redes sociales" para prevenir la desinformación. También te aclaramos que este audio del vicepresidente estadounidense JD Vance criticando a Elon Musk es falso, está generado con IA.