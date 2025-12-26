Los archivos de Epstein: de texto censurado que sí se puede leer a documentos que desaparecen

Los archivos del caso Jeffrey Epstein desclasificados en diciembre por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos incluyen un vídeo falso del magnate en prisión, 15 archivos que han desaparecido horas después de su publicación y documentos con texto censurado que puede leerse con un procedimiento tan sencillo como copiar y pegar, según ha podido comprobar VerificaRTVE.

Esta desclasificación de más de 11.000 documentos realizada por el Departamento de Justicia el 19 y 23 de diciembre responde a la aprobación parlamentaria de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, una norma que obliga al Ejecutivo a entregar todos los documentos del caso con la única salvedad de los datos que puedan identificar a las víctimas de la red de tráfico sexual liderada por el magnate.

Documentos con texto censurado que cualquiera puede leer Entre los archivos desclasificados por el Departamento de Justicia norteamericano, accesibles desde esta web oficial, figura una "prueba documental" en un caso judicial contra Darren K. Indyke y Richard D. Kahn, representantes inmobiliarios del magnate Jeffrey Epstein. Este documento desclasificado contiene texto censurado con recuadros negros a partir de la página número 19 pero se puede leer el contenido con un procedimiento sencillo basado en seleccionar, copiar y pegar el texto en otro archivo, como muestra la imagen inferior. Imagen que muestra el documento con texto censurado junto a un documento con ese texto legible VerificaRTVE VerificaRTVE ha comprobado que todo el texto que aparece censurado con recuadro negro a lo largo de las 77 páginas de este documento se puede copiar y leer con el procedimiento de selección anteriormente explicado. Al retirarse esta censura, en la página 44 se puede leer que "los acusados también intentaron ocultar su conducta criminal de abusos y tráfico sexual mediante el pago de grandes sumas de dinero a los testigos".