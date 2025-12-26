Los archivos de Epstein: de texto censurado que sí se puede leer a documentos que desaparecen
- Los archivos desclasificados incluyen un vídeo falso de Jeffrey Epstein y texto censurado que se puede leer
Los archivos del caso Jeffrey Epstein desclasificados en diciembre por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos incluyen un vídeo falso del magnate en prisión, 15 archivos que han desaparecido horas después de su publicación y documentos con texto censurado que puede leerse con un procedimiento tan sencillo como copiar y pegar, según ha podido comprobar VerificaRTVE.
Esta desclasificación de más de 11.000 documentos realizada por el Departamento de Justicia el 19 y 23 de diciembre responde a la aprobación parlamentaria de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, una norma que obliga al Ejecutivo a entregar todos los documentos del caso con la única salvedad de los datos que puedan identificar a las víctimas de la red de tráfico sexual liderada por el magnate.
Documentos con texto censurado que cualquiera puede leer
Entre los archivos desclasificados por el Departamento de Justicia norteamericano, accesibles desde esta web oficial, figura una "prueba documental" en un caso judicial contra Darren K. Indyke y Richard D. Kahn, representantes inmobiliarios del magnate Jeffrey Epstein. Este documento desclasificado contiene texto censurado con recuadros negros a partir de la página número 19 pero se puede leer el contenido con un procedimiento sencillo basado en seleccionar, copiar y pegar el texto en otro archivo, como muestra la imagen inferior.
VerificaRTVE ha comprobado que todo el texto que aparece censurado con recuadro negro a lo largo de las 77 páginas de este documento se puede copiar y leer con el procedimiento de selección anteriormente explicado. Al retirarse esta censura, en la página 44 se puede leer que "los acusados también intentaron ocultar su conducta criminal de abusos y tráfico sexual mediante el pago de grandes sumas de dinero a los testigos".
Un vídeo falso de Jeffrey Epstein figura entre el material desclasificado
Los archivos desclasificados sobre la investigación de la red de tráfico sexual liderada por Jeffrey Epstein, que se suicidó en prisión el 10 de agosto de 2019, incluyen un vídeo falso de 12 segundos que muestra a un hombre de pelo blanco en una celda. Gracias a una búsqueda inversa, BBC Verify ha demostrado que la grabación es falsa y que fue publicada el 2 de octubre de 2020 por un perfil de YouTube.
La grabación está incluida en los archivos de Epstein desclasificados este mes de diciembre por el Departamento de Justicia porque un ciudadano de Florida escribió en 2021 un email al FBI para preguntar si el vídeo era real y mostraba los últimos momentos con vida de Jeffrey Epstein.
No es el único documento falso incluido en estos archivos desclasificados. El Departamento de Justicia asegura que "es falsa" la "supuesta carta" que se presenta como si hubiera sido enviada por Epstein a Larry Nassar, exmédico de la selección estadounidense de gimnasia acusado de abusos sexuales a menores. "El FBI ha confirmado que esta supuesta carta de Jeffrey Epstein a Larry Nassar es FALSA", sostiene el departamento gubernamental. "La letra no parece coincidir con la de Jeffrey Epstein", subraya, antes de decir que "la carta fue sellada tres días después de la muerte de Epstein en Virginia del Norte, cuando él estaba encarcelado en Nueva York".
La foto con Donald Trump de fondo que aparece y desaparece
Entre los miles de documentos publicados por el Gobierno estadounidense figuran numerosas fotografías, incluida esta instantánea que muestra de fondo al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que el Departamento de Justicia decidió eliminar tras haberla publicado. La fotografía muestra un mueble de la casa de Epstein con decenas de imágenes y con un cajón abierto en cuyo interior se ve parcialmente una foto en la que sale Donald Trump.
El Departamento de Justicia ha admitido que retiró "temporalmente" esa imagen tras haberla publicado el 19 de diciembre, ha dicho que lo hizo "como una medida de precaución" para la protección de las víctimas y que, tras revisarla, ha decidido volver a exhibirla porque su difusión no les afecta.
Al menos 15 documentos desclasificados que ya no están en la web
La cadena de televisión estadounidense CBS ha creado su propia base de datos con todos los archivos desclasificados por el Departamento de Justicia desde el 19 de diciembre y ha contado que "al menos quince documentos" publicados ese día ya no figuran en la web gubernamental oficial.
Entre los documentos que cita como desaparecidos, la cadena menciona "fotos de una habitación que muestra lo que parece ser una camilla de masajes" y "fotos y cuadros de desnudos". Recuerda además que horas después de la primera desclasificación de documentos el 19 de diciembre, el Departamento de Justicia afirmó que "las fotos y otros materiales continuarán siendo revisados y editados de acuerdo con la ley como medida de precaución mientras recibimos información adicional".
El Departamento de Justicia ha anunciado el 24 de diciembre que el FBI y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York han "descubierto" más de un millón de documentos "potencialmente relacionados" con el caso Jeffrey Epstein. "Tenemos a abogados trabajando contra reloj para revisarlos y hacer las ediciones legalmente requeridas para proteger a las víctimas y publicaremos los documentos tan pronto como sea posible", ha afirmado. Como te contamos en RTVE Noticias, los diputados del Partido Demócrata en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes han acusado al Gobierno de estar incumpliendo la ley que obliga a entregar todos los documentos relacionados con el caso Epstein.