Guerra Ucrania - Rusia, resumen del 19 de febrero de 2025 | Trump llama "dictador" a Zelenski, que le acusa de vivir en una "burbuja de desinformación"

Trump dice que no se opondría al despliegue de tropas de paz europeas en Ucrania.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que no se opondría al despliegue de tropas de una misión europea de paz en Ucrania, algo que abordaron los líderes europeos en su reunión en París.

"Si quieren hacer eso, genial. Estoy totalmente a favor. Si quieren hacer eso, creo que estaría bien", ha dicho en una rueda de prensa Trump, quien ha aclarado que en ningún caso desplegará tropas estadounidenses.

El republicano ha sugerido que podría haber tropas europeas sobre el terreno como parte de un acuerdo de paz, para garantizar que se respetara la tregua entre Ucrania y Rusia. "No me opondría en absoluto", ha recalcado Trump, quien ha apuntado que no le correspondería a Estados Unidos desplegar a sus fuerzas porque Ucrania "está muy lejos".