Trump llama "dictador" al presidente de Ucrania y Zelenski le acusa de vivir atrapado en la "burbuja de desinformación"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que Ucrania no puede ahora quejarse de no haber sido invitada a las conversaciones con Rusia, porque ha tenido tres años para llegar a algún tipo de acuerdo para ponerle fin.

"He escuchado 'oh, no hemos sido invitados'. Bueno, habéis estado allí tres años, deberíais haberlo terminado... Nunca deberíais haberlo empezado. Podríais haber llegado a un acuerdo", ha declarado Trump desde Florida, en sus primeras palabras desde el comienzo de los contactos entre EE.UU. y Rusia para acabar con el conflicto.

El republicano se ha mostrado convencido de que la guerra va a terminar y ha abierto la puerta a un encuentro con Vladímir Putin antes de terminar el mes. "Creo que tengo el poder para terminar esta guerra", ha asegurado.

Asimismo, ha señalado que Zelenski "ha hecho un trabajo terrible" y lo ha tildado de "dictador sin elecciones" con una "baja popularidad". "Será mejor que [Zelenski] se mueva rápido o no le quedará ningún país", ha amenazado el presidente estadounidense en un mensaje en su cuenta de Truth Social.

Hay que recordar que fue Rusia quien invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022, y que el propio EE.UU. llevaba días alertando de que Moscú estaba amasando tropas en la frontera. Asimismo, el país no celebra comicios debido a la ley marcial instaurada por la guerra, aunque la popularidad de Zelenski entre los ucranianos es alta, más de un 57% según una encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev publicada el miércoles.

Mandatarios como el primer ministro británico, Keir Starmer, han apoyado la situación política de Ucrania, indicando que es "totalmente razonable", suspender las elecciones en tiempos de conflicto.

Zelenski responde a Trump: "Está atrapado en una burbuja de desinformación" El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha respondido a estas palabras de Trump. "Está atrapado en una burbuja de desinformación", ha dicho Zelenski desde Kiev, y ha añadido que le gustaría que su equipo tuviera "más verdad" sobre Ucrania. También ha reprochado a Trump por haber ayudado a Putin a salir del aislamiento y ha advertido de que "nadie en Ucrania confía en Putin". Además, ha asegurado que los estadounidenses le propusieron ceder el 50 % de los recursos naturales ucranianos a cambio de nada. "No puedo vender nuestro país", ha justificado. En otro mensaje en el que reaccionaba al último bombardeo ruso, Zelenski ha añadido que Rusia está controlada por "mentirosos patológicos" a los que hay que "presionar" para alcanzar la paz. Rusia, como era de esperar, ha acogido con satisfacción las críticas de Trump. "Es un político completamente independiente. Además, es una persona acostumbrada a hablar con franqueza. La gente como él generalmente no oculta lo que piensa sobre individuos patéticos como el señor Zelenski", ha declarado el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. Los jefes de la diplomacia de EE.UU. y Rusia se vieron este martes en Riad (Arabia Saudí) en el primer encuentro de este tipo desde enero de 2022, antes de que Rusia invadiera Ucrania. El acuerdo sirvió para iniciar el acercamiento, y se acordó que equipos "de alto nivel", aún por definir, llevarían a cabo las negociaciones sobre la guerra a puerta cerrada. Tanto Ucrania como la Unión Europea (UE) se han quejado de que se les haya excluido de los contactos. Zelenski ha advertido de que su país no aceptará los acuerdos a los que se llegue sin su consentimiento. Rusia y EE.UU. escenifican en Riad el inicio de la negociación sobre Ucrania: "Es el primer paso de un proceso largo"

Putin elogia las palabras de Trump Por el contrario, Putin ha elogiado el resultado de las conversaciones en Arabia Saudita y ha señalado que Ucrania no será excluida de las negociaciones para poner fin a la guerra. "El objetivo de esta reunión era precisamente aumentar la confianza entre Rusia y Estados Unidos", ha señalado Putin, quien ha vuelto a reivindicar que las relaciones entre ambos países están en su "punto más bajo". Putin ha afirmado que Rusia nunca ha rechazado las negociaciones con los europeos ni con Kiev, sino que han sido ellos los que se han negado a dialogar con Moscú. "Nosotros no imponemos nada a nadie. Estamos dispuestos, ya lo he dicho cien veces: si quieren, por favor, dejen que se celebren estas negociaciones. Y nosotros estaremos dispuestos a volver a la mesa de negociaciones", ha afirmado Putin, indicando que por tanto no hay necesidad de una reacción "histérica" a las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia.