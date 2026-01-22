Trump presenta su controvertida Junta de Paz: "Siempre he dicho que la ONU tiene un gran potencial, pero no lo utiliza"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presidido este jueves en la ciudad suiza de Davos la ceremonia de puesta en marcha de la denominada Junta de Paz, un organismo que en un principio estaba concebido para supervisar la implementación del alto el fuego en la Franja de Gaza pero que el mandatario republicano pretende ampliar a otros conflictos. Y ha firmado su conformación junto a líderes de diversos países como el presidente de Argentina, Javier Milei y el primer ministro de Hungría, Víktor Orbán.

Esta iniciativa, que ha asegurado "está compuesta por los mejores lideres del mundo", es controvertida porque algunos países teman que se busque rivalizar con la ONU: "Siempre he dicho que Naciones Unidas tiene un gran potencial y no lo utiliza, pero tiene un tremendo potencial. Y hay algunas personas muy buenas, pero hasta ahora no lo ha hecho. Con las ocho guerras que he acabado, nunca he hablado con Naciones Unidas", ha dicho Trump en la presentación, celebrada en el marco de la 56 reunión anual del Foro Económico Mundial.

"Creo que una combinación de la Junta de la Paz con la gente que tenemos aquí y las Naciones Unidas podría ser algo único para el mundo. somos EE.UU. y para todo el mundo", ha añadido el republicano, que será el presidente de esta Junta de Paz.

En el escenario, además de Milei y Orbán, líderes de otros países como Marruecos, Armenia, Azerbaiyán, Bulgaria, Indonesia, Kosovo y Baréin.

También en el acto ha estado presente el exprimer ministro británico, Tony Blair, que se prevé integre el Comité Ejecutivo de este consejo de paz junto a personas de confianza de Trump: el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el enviado especial para Gaza, Steve Witkoff; su yerno Jared Kushner; el director de Apollo Global Management, Marc Rowan; Roberto Gabriel, asesor de Trump; y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

"Prácticamente todos los países quieren formar parte. Hemos enviado cartas y estos son los países que están aquí con nosotros en el escenario. Son amigos míos. Todos son amigos míos. Hay un par que me gustan, otros dos que no… bueno… me gusta este grupo. Normalmente suele haber dos o tres que no me gustan. Pero no, he de decir que me gustan todos", ha bromeado.

"Es un honor que estén todos y cada uno de ustedes. Líderes de países, en muchos casos lideres muy populares, en otros casos no tanto pero la vida es así", ha dicho el inquilino de la Casa Blanca, que ha vuelto a presumir de logros en el primer año de su vuelta al poder y se ha vanagloriado de que, hoy, "el mundo es más rico, seguro y mucho más pacífico que hace un año".

Al menos 35 países han aceptado, según la Casa Blanca Al menos 35 del medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno invitados han aceptado ya formar parte de este consejo de paz, según informó la Casa Blanca, que no facilitó una lista detallada. Entre los que han aceptado unirse está el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. También ocho países musulmanes (Arabia Saudita, Turquía, Egipto, Jordania, Indonesia, Pakistán, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos). Otros países, como Francia, Noruega y Suecia han rechazado abiertamente incorporarse a esta Junta al considerar que busca socavar el mandato de Naciones Unidas y el multilateralismo. Por ahora tampoco está España, según ha confirmado esta misma mañana el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que ha hablado con los socios europeos para tener una "postura común" en la Unión Europea. Trump aseguró el miércoles que su homólogo ruso, Vladímir Putin, ha aceptado. "Fue invitado y aceptó. Muchas personas han aceptado. Creo que no conozco a nadie que no haya aceptado. Va a ser genial", dijo en declaraciones a los periodistas antes de abandonar el Centro de Congresos de Davos, donde hoy fue el orador principal. Diario de Ucrania Diario de Ucrania - Un año de Donald Trump Escuchar audio "Estamos trabajando para acabar con las horribles muerte en Ucrania, guerra que no tenia que haber ocurrido", ha enfatizado en su presentación. En la víspera del acto, Trump había defendido la incorporación de Putin al argumentar que quiere incluir "a todo el mundo" y "a todas las naciones en las que la gente tiene el control" y "el poder". Aunque admitió "que hay algunas personas controvertidas en él. Pero son personas que hacen el trabajo. Son personas que tienen una influencia tremenda". Ya este jueves ha aseverado que "todo el mundo ve hoy los primeros pasos para un día más brillante en Oriente Medio y un futuro más seguro para el mundo se esta desarrollando ante nuestros ojos". "Juntos estamos en una posición de tener muchas oportunidades. Va a pasar tras décadas de sufrimiento y generaciones que han visto odio y baños de sangre. Podemos forjar una paz gloriosa y duradera para esa región y todo el mundo, porque hago un llamamiento al mundo", ha argumentado. Y ha adulado a los líderes presentes: "Todos sois estrellas, la gente más poderosa del mundo". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmando el acta fundacional de la "Junta de la Paz" durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, rodeado de líderes como el mandatario argentino, Javier Milei. Fabrice COFFRINI / AFP

Ausencia de Netanyahu Netanyahu ha aceptado la oferta de Trump para unirse a la Junta de Paz pero no ha viajado a Davos. Sobre él pesa una orden de arresto internacional por crímenes de guerra en Gaza. Tras dos años de guerra y ofensiva militar israelí, que dejaron más de 68.000 muertos gazatíes, en la Franja de Gaza rige un alto el fuego desde octubre pasado, pese a que más de 440 personas han muerto en ataques israelíes, incluidos un centenar de niños, desde entonces. Con la mediación de EE.UU., Egipto y Catar, Israel y el grupo islamista palestino Hamás firmaron en ese mes el plan de paz de 20 puntos de Trump, que, entre otras cosas, establece que un organismo palestino tecnócrata, supervisado por una 'Junta de Paz' internacional, gobernará Gaza durante un período de transición, sin especificar plazos. Según el acuerdo, este comité no da cabida a integrantes de Hamás, que gobierna de facto la Franja de Gaza desde 2007.