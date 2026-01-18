Hamás dice estar preparado para entregar la administración de Gaza al comité tecnócrata pactado en el Cairo

Hamás ha dicho que está preparado para entregar esta semana la administración de Gaza al comité tecnócrata, encabezado por el ingeniero gazatí Ali Shaath, que se estableció e inició sus reuniones en El Cairo el pasado miércoles.

Una fuente del grupo islamista palestino, familiarizada con las conversaciones en El Cairo y que hablado bajo condición de anonimato, ha asegurado a Efe que Hamás "reafirmó" durante las reuniones "su pleno compromiso" de entregar la administración de la Franja de Gaza al comité recién formado.

Asimismo, ha confirmado que el grupo islamista ha acordado con los mediadores egipcios todos los detalles del proceso de entrega, señalando que los líderes del movimiento fuera de la Franja habían instruido a sus organizaciones y facciones afiliadas a que se prepararan para renunciar a sus cargos y entregar todos los archivos pertinentes.

Hamás, ha añadido la fuente, se "exime" ante el mundo y su pueblo de cualquier responsabilidad por obstruir u obstaculizar el proceso para poner fin a la guerra.

"Puede afirmarse que Gaza está desde ahora bajo la administración del comité, y se espera que todas las partes pertinentes cumplan sus promesas de entregar ayuda, iniciar la reconstrucción y aliviar el sufrimiento de los residentes" del devastado enclave palestino, ha señalado.

No obstante, ha informado que Hamás envió una carta a los mediadores en la que "exige la implementación de los requisitos de la primera fase" del acuerdo de alto el fuego en Gaza antes de discutir la entrega de armas en la segunda fase, cuyo inicio el Gobierno estadounidense anunció esta semana.