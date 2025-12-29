Hamás confirma la muerte de dos de sus altos mandos durante la guerra con Israel

El nuevo portavoz del brazo armado de Hamás en la Franja de Gaza, conocido como las Brigadas Izzadín al Qasam, ha confirmado este lunes la muerte de varios de los comandantes del grupo a manos de las fuerzas israelíes, entre ellos su antiguo portavoz, Hudaifa Al Jalut (Abu Obaida) y de Mohamed Sinwar, hermano del líder del movimiento en Gaza, Yahya Sinwar, considerado como uno de los cerebros del ataque del 7 de octubre de 2023, en el marco de la ofensiva israelí sobre la Franja.

La organización islamista ha reconocido las muertes en un vídeo difundido en sus canales oficiales sin detallar las circunstancias exactas, ni el lugar de los ataques en los que habrían fallecido ambos dirigentes. En el caso de Abu Obeida, fuentes del Ejército israelí ya habrían informado el pasado mes de agosto de su asesinato, pero sin ofrecer pruebas de su muerte, ni de la de Mohamed Sinwar.

En el mismo comunicado, el portavoz de Hamás también ha asegurado que la milicia "no renunciará a las armas mientras persista la ocupación" israelí y han reafirmado su "derecho inherente" a responder a los "crímenes" de Israel, al que acusa de haber violado el alto el fuego en Gaza, vigente desde el pasado 10 de octubre. El portavoz, además, ha hecho un llamamiento a países como Yemen, Líbano, Irak e Irán, así como Jordania, para que acudan en ayuda de Gaza. "Aunque el sonido de los disparos ha disminuido, Gaza continúa sufriendo enormemente. Es su deber brindar alivio y aliviar su sufrimiento, y son capaces de hacerlo", ha asegurado.

Su mensaje coincide con la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Estados Unidos para reunirse con el presidente norteamericano, Donald Trump, para abordar de la fase dos del acuerdo de tregua, que comportaría el desarme de Hamás, mientras Israel mantendría el control de más de la mitad de la Franja palestina.

Mohamed Sinwar era considerado una figura clave dentro del entramado militar y logístico de Hamás, con un papel relevante en la coordinación interna del movimiento tras el asesinato de su hermano Yahya, hombre fuerte del grupo armado y objetivo de Israel durante años. Abu Obeida, por su parte, se había convertido en uno de los rostros más reconocibles de las Brigadas Izzadín al Qasam desde el inicio de la guerra, con frecuentes mensajes grabados dirigidos tanto a Tel Aviv como a la opinión pública árabe, en los que defendía la continuidad de la lucha armada y con la cara tapada con la tradicional kufiya palestina. Las confirmaciones llegan en un contexto en el que Hamás ha ido admitiendo, de forma gradual, la muerte de buena parte de sus mandos intermedios y altos cargos, muchos de ellos abatidos en bombardeos selectivos como el que acabó con la vida del líder de su brazo político, Ismael Haniyeh, asesinado mientras dormía durante una visita a Teherán en julio de 2024. Un mes antes, las tropas israelíes mataron en Gaza Mohamed Deif, jefe militar de Hamás; y en octubre de 2024, hicieron lo mismo con Yahya Sinwar, el jefe del grupo islamista en la Franja y cerebro de los ataques del 7 de octubre. La práctica totalidad de la cúpula militar que operaba en Gaza antes del inicio del conflicto ha sido asesinada, lo que supone uno de los golpes más severos sufridos por la organización en décadas, aunque Israel sostiene que la estructura del grupo sigue operativa pese a estas bajas.