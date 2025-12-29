Hamás confirma la muerte de dos de sus altos mandos durante la guerra con Israel
- Se trata de Mohamed Sinwar, hermano del líder de la milicia, Yahya Sinwar, y del portavoz de Hamás, Abu Obeida
- El nuevo portavoz de la milicia ha dicho que Hamás "no renunciará a las armas mientras persista la ocupación" israelí
El nuevo portavoz del brazo armado de Hamás en la Franja de Gaza, conocido como las Brigadas Izzadín al Qasam, ha confirmado este lunes la muerte de varios de los comandantes del grupo a manos de las fuerzas israelíes, entre ellos su antiguo portavoz, Hudaifa Al Jalut (Abu Obaida) y de Mohamed Sinwar, hermano del líder del movimiento en Gaza, Yahya Sinwar, considerado como uno de los cerebros del ataque del 7 de octubre de 2023, en el marco de la ofensiva israelí sobre la Franja.
La organización islamista ha reconocido las muertes en un vídeo difundido en sus canales oficiales sin detallar las circunstancias exactas, ni el lugar de los ataques en los que habrían fallecido ambos dirigentes. En el caso de Abu Obeida, fuentes del Ejército israelí ya habrían informado el pasado mes de agosto de su asesinato, pero sin ofrecer pruebas de su muerte, ni de la de Mohamed Sinwar.
En el mismo comunicado, el portavoz de Hamás también ha asegurado que la milicia "no renunciará a las armas mientras persista la ocupación" israelí y han reafirmado su "derecho inherente" a responder a los "crímenes" de Israel, al que acusa de haber violado el alto el fuego en Gaza, vigente desde el pasado 10 de octubre. El portavoz, además, ha hecho un llamamiento a países como Yemen, Líbano, Irak e Irán, así como Jordania, para que acudan en ayuda de Gaza. "Aunque el sonido de los disparos ha disminuido, Gaza continúa sufriendo enormemente. Es su deber brindar alivio y aliviar su sufrimiento, y son capaces de hacerlo", ha asegurado.
Su mensaje coincide con la visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a Estados Unidos para reunirse con el presidente norteamericano, Donald Trump, para abordar de la fase dos del acuerdo de tregua, que comportaría el desarme de Hamás, mientras Israel mantendría el control de más de la mitad de la Franja palestina.
Asesinatos 'selectivos' de Israel
Mohamed Sinwar era considerado una figura clave dentro del entramado militar y logístico de Hamás, con un papel relevante en la coordinación interna del movimiento tras el asesinato de su hermano Yahya, hombre fuerte del grupo armado y objetivo de Israel durante años. Abu Obeida, por su parte, se había convertido en uno de los rostros más reconocibles de las Brigadas Izzadín al Qasam desde el inicio de la guerra, con frecuentes mensajes grabados dirigidos tanto a Tel Aviv como a la opinión pública árabe, en los que defendía la continuidad de la lucha armada y con la cara tapada con la tradicional kufiya palestina.
Las confirmaciones llegan en un contexto en el que Hamás ha ido admitiendo, de forma gradual, la muerte de buena parte de sus mandos intermedios y altos cargos, muchos de ellos abatidos en bombardeos selectivos como el que acabó con la vida del líder de su brazo político, Ismael Haniyeh, asesinado mientras dormía durante una visita a Teherán en julio de 2024. Un mes antes, las tropas israelíes mataron en Gaza Mohamed Deif, jefe militar de Hamás; y en octubre de 2024, hicieron lo mismo con Yahya Sinwar, el jefe del grupo islamista en la Franja y cerebro de los ataques del 7 de octubre.
La práctica totalidad de la cúpula militar que operaba en Gaza antes del inicio del conflicto ha sido asesinada, lo que supone uno de los golpes más severos sufridos por la organización en décadas, aunque Israel sostiene que la estructura del grupo sigue operativa pese a estas bajas.
Israel se mantiene en alerta máxima.
Medios locales aseguran que ya se preparado
un bunker subterráneo, aquí, en Jerusalén,
donde los ministros y el propio Netanyahu
podrían estar seguros ante un posible ataque iraní
que se considera inminente.
EE. UU. ha confirmado que está coordinando con Israel
las operaciones para hacer frente a ese ataque
y ha desplegado más fuerzas en la región.
Hoy mismo, el régimen iraní ha dicho
que tiene el derecho legal de castigar a Israel
por el asesinato, en su territorio, del líder de Hamás, Ismael Haniya.
Mientras, en Gaza, se viven días dramáticos.
En las últimas 24 horas ha habido 40 muertos,
la mayoría víctimas del bombardeo de dos escuelas
que acogían a decenas de familias desplazadas.
Los supervivientes aseguran que hay restos humanos por todas partes.
Mientras, en Gaza más muertos por las lluvias
Mientras tanto, en la Franja de Gaza la población civil sigue llevándose la peor parte cuando ni siquiera ha dado comienzo la segunda fase del alto el fuego, auspiciado por Donald Trump.
Una mujer y un niño de 7 años murieron al derrumbarse un muro y caer a un pozo por las fuertes lluvias que han azotado al enclave costero en las últimas horas y que han inundado decenas de tiendas de campaña de desplazados. Según informó este domingo el equipo de rescate Defensa Civil de Gaza, la mujer, de unos 30 años, y el niño se ahogaron en el pozo tras caer allí por el derrumbe de un muro a causa de la tormenta.
Además, los equipos de Defensa Civil asistieron a los afectados por las inundaciones de tiendas de campaña, unos refugios en los que viven cientos de miles de gazatíes tras la destrucción de sus casas por parte de Israel. Los trabajadores de Defensa Civil también rescataron un vehículo de la Media Luna Roja que quedó atrapado por la lluvia. Sus equipos permanecen en alerta máxima mientras continúan las lluvias en Gaza, donde se esperan precipitaciones también este lunes.
Vídeos difundidos por medios locales muestran a desplazados explicando cómo desde la medianoche muchos tuvieron que abandonar sus tiendas por temor a que el viento y las lluvias se las llevaran, así como tiendas instaladas en la playa, anegadas por el agua de mar.