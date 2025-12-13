El frío y la lluvia agravan las condiciones de miseria de los palestinos en una Gaza devastada

"Está lloviendo mucho y hace frío. Ni siquiera los niños tienen ropa para protegerse de la lluvia", dice a RTVE Noticias Abdala Shaqura, un antiguo camarero de la ciudad de Jan Yunis (al sur de la Franja de Gaza), cuyo restaurante fue destruido en un bombardeo israelí. Hoy, desempleado, viudo y al cargo de sus tres hijos, depende enteramente de las comidas preparadas por los comedores sociales y de algunos alimentos enlatados. "Nuestras vidas han mejorado gracias al alto el fuego, hay más seguridad, pero las condiciones siguen siendo muy, muy difíciles. Sin trabajo, sin ingresos y con poca ayuda, no tengo ni para comprar abrigos para mis hijos", lamenta el palestino en un mensaje enviado desde el depauperado enclave costero.

Shaqura es uno de los casi 800.000 gazatíes que se han visto afectados esta semana por el azote del viento y la lluvia de la tormenta polar Byron, que ya que ya ha dejado un total de 10 muertos, entre ellos al menos tres niños. La mayoría de las víctimas mortales se concentran en el barrio de Bir al Naja, en la ciudad de Beit Lahia, donde se ha derrumbado una casa, mientras que al menos otras dos han perecido por la caída de un muro en el barrio de Al Rimal. A estas muertes hay que sumarle las provocadas por las bajas temperaturas, especialmente en el campo de Al Shati, donde también se han producido derrumbes y donde han fallecido al menos dos personas. Además, un niño ha muerto debido a las temperaturas extremas en la ciudad de Gaza, según informaciones de la agencia palestina de noticias Wafa. Además, el jueves, una bebé de ocho meses perdía la vida por las bajas temperaturas en Jan Yunis, según informaciones del diario 'Filastin', que apuntaban a que la tienda de su familia había sufrido daños a causa de las lluvias. Las precipitaciones han provocado el derrumbe de otros edificios en la misma localidad y numerosas personas han tenido que ser evacuadas de tiendas de campañas inundadas por la tormenta.

Condiciones insalubres en tiendas inundadas "La situación es particularmente crítica para los recién nacidos y los más vulnerables", explica a RTVE.es Raquel Martí, Directora ejecutiva del Comité Español de UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. "En los campamentos de desplazados gestionados por UNRWA, al menos 465 hogares, con más de 2.700 personas, se han visto directamente afectados. Tiendas de campaña, casas y muros se han derrumbado y las lluvias persisten sin tregua. La falta de gas, electricidad y materiales de refugio agrava aún más la situación, mientras los precios de mantas y otros artículos esenciales en el mercado local se han disparado", añade Martí. La española denuncia que el gobierno israelí continúa restringiendo el acceso a materiales indispensables para proteger a las familias del frío y las inundaciones, incluyendo sacos de arena, bombas de agua, madera y contrachapado. "Sin estos suministros, miles de personas permanecen expuestas al frío y al agua, en condiciones que podemos calificar como inhumanas", señala. ““ La situación ha llevado al Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica, a advertir del riesgo de propagación de enfermedades, especialmente en el caso de problemas respiratorios entre niños, ancianos y enfermos. "Consideramos a la ocupación israelí plenamente responsable de exponer a las familias desplazadas a los riesgos climáticos, ya que continúa cerrando los cruces fronterizos e impidiendo la entrada de artículos de socorro y materiales de refugio", ha declarado Ismail Al-Thawabta, director de la oficina de prensa del gobierno de Gaza, dirigida por Hamás. Desde la UNRWA, su comisionado general, Philippe Lazzarini, ha lamentado que las condiciones de vida en Gaza "hayan empeorado debido a las fuertes lluvias y a las difíciles circunstancias derivadas del genocidio israelí". "Las calles inundadas y los campamentos húmedos agravan las ya de por sí precarias condiciones de vida, por lo que advertimos que los entornos fríos, húmedos e insalubres aumentan considerablemente el riesgo de enfermedades e infecciones", ha indicado la agencia en un comunicado. Por su parte, desde el gobierno de Benjamín Netanyahu, aseguran que "Israel sigue comprometido con su obligación de facilitar la ayuda humanitaria en virtud del acuerdo de alto el fuego con Hamás (octubre de 2025), con cientos de camiones que ingresan diariamente a Gaza con suministros esenciales en coordinación con la ONU, donantes y socios privados". Una afirmación que, sin embargo, ponen en cuestión otras organizaciones no gubernamentales como Save the Children: "A pesar de que algunas tiendas de campaña y lonas han entrado en Gaza desde el anuncio de la primera fase del plan de paz hace dos meses, todavía no ha entrado madera, postes de tiendas de campaña ni herramientas debido a las restricciones a lo que las autoridades israelíes consideran artículos de 'doble uso'. Los planes anunciados por las autoridades israelíes la semana pasada para reabrir el cruce de Rafah para los palestinos que salen de Gaza no incluyen la entrada de ayuda y no hacen nada para satisfacer las necesidades básicas de supervivencia de los casi dos millones de personas dentro de la Franja que han experimentado dificultades inimaginables durante dos años de violencia implacable", reza un comunicado difundido por la ONG. Una mujer camina por las calles del norte de Gaza entre edificios en ruinas. Bashar Taleb / AFP