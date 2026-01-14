El plan de paz de Trump para Gaza entra en su segunda fase y un comité de tecnócratas gobernará el enclave

El plan de paz para la Franja de Gaza, aprobado el pasado octubre, entra ya en la segunda fase de su implementación, ha confirmado este miércoles Steve Witkoff, el enviado especial de la administración de Donald Trump para mediar en Oriente Medio, después de que se anunciara también el establecimiento de un comité de tecnócratas para gobernar de forma interina el enclave palestino.

"Anunciamos el lanzamiento de la segunda fase del plan de 20 puntos del presidente para poner fin al conflicto en Gaza, pasando del alto el fuego a la desmilitarización, la gobernanza tecnocrática y la reconstrucción" ha escrito Witkoff en su cuenta en X.

