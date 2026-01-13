Israel ha matado a más de 100 niños desde el alto el fuego en Gaza, según Unicef
- "La supervivencia sigue siendo condicional", advierte la agencia de la ONU para la infancia
- El último ataque israelí mató a tres personas el lunes
Israel ha matado a más de 100 niños en la Franja de Gaza desde el alto el fuego pactado con Hamás el 10 de octubre n Gaza, según Unicef. El balance de muertos, no obstante, puede ser muy superior, ya que Unicef solo ha contabilizado las muertes de las que tenía suficiente información.
Casi todas las muertes de menores (60 niños y 40 niñas) han sido causados por ataques militares que incluyen ataques aéreos, de drones, disparos de tanques, disparos de armas de fuego o cuadricópteros, mientras unas pocas se han debido a la explosión de munición abandonada, según la agencia de la ONU para la infancia.
"La supervivencia sigue siendo condicional, aunque los bombardeos y los tiroteos se han ralentizado, se han reducido durante el alto el fuego, no han parado", ha explicado el portavoz de Unicef, James Elder.
Tres muertos en un bombardeo el lunes
Este pasado lunes un dron israelí bombardeó a un grupo de palestinos en el barrio de Batn al Samin, al sur de la ciudad de Jan Yunis (sur de Gaza), matando a tres personas e hiriendo a una cuarta, según ha informado a EFE una fuente del Hospital Al-Naser. Una mujer resultó herida.
El propio Ejercito israelí ha reconocido el ataque y ha afirmado que los muertos son milicianos que se encontraban en la llamada "zona amarilla", una parte junto a la frontera de la Franja de la que los palestinos están excluidos.
El Ejército se replegó tras el acuerdo de alto el fuego de 10 de octubre, pero controla aún más de la mitad del enclave palestino y realiza ataques a diario. Al menos 442 palestinos han muerto por ataques de Israel desde el inicio de la tregua.
Además, la situación humanitaria sigue siendo crítica por la destrucción general causada por los bombardeos y la insuficiente entrada de ayuda humanitaria. Por si esto fuera poco, Israel quiere que las ONG abandonen la Franja.
En total, desde el inicio de la ofensiva israelí iniciada en octubre de 2023, Israel ha matado al menos a 71.419 gazatíes, la mayoría mujeres y niños, además de causar 171.318 heridos, muchos con lesiones de por vida y amputaciones, informa Efe, que cita las cifras del Ministerio de Sanidad palestino.