Israel prohíbe la actividad de varias ONG que operan en Gaza, entre ellas Médicos sin Fronteras

El Gobierno de Israel retirará las licencias de actividad de varias ONG que operan en Gaza, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF). El Ejecutivo israelí considera que varios empleados de estas organizaciones "estuvieron involucrados en actividades terroristas".

El veto ha sido anunciado por el Ministerio de Asuntos de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo este martes. La decisión es fruto de una regulación por la cual Israel pedía información a las ONG sobre sus trabajadores, entre otros requisitos.

El ministerio israelí ha informado de que un 15% de las organizaciones no entregaron a las autoridades israelíes "información completa y verificable sobre sus empleados". Además, acusa a MSF de que "personas afiliadas" a la organización estaban vinculadas a grupos islamistas palestinos "como la Yihad Islámica y Hamás".

El nuevo registro de ONG internacionales fue introducido en marzo de 2025 y fue duramente criticado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esta denunció que la norma se basaba en "criterios vagos, arbitrarios y altamente politizados". Sentenciaba que las organizaciones humanitarias no podían cumplir con los requisitos de la legislación sin violar obligaciones jurídicas internacionales o comprometer principios humanitarios fundamentales.

"Consecuencias devastadoras" para los palestinos MSF ha asegurado que no ha recibido ninguna notificación del Gobierno israelí de retirar su licencia de actividad en Gaza. En este sentido, la organización ha subrayado que su posible retirada tendría consecuencias "devastadoras" para los palestinos, ya que se encargan del 20% de las camas de hospital y colabora en uno de cada tres partos que se producen en el territorio. La organización ha confirmado que están "buscando urgentemente soluciones para poder seguir prestando servicios a los palestinos en Gaza y en Cisjordania". El Ministerio de la Diáspora ha aseverado que la suspensión de las licencias "no afectará al flujo de asistencia humanitaria a Gaza" ya que el veto afecta a "una pequeña fracción de la actividad humanitaria total". También destaca que MSF "no proporcionó información completa sobre la identidad y las funciones" de las personas supuestamente vinculadas con las organizaciones islamistas. El ministerio israelí ha añadido que el nuevo registro establece "requisitos claros de transparencia, que incluyen la divulgación completa del personal, las fuentes de financiación y las estructuras operativas". Por su parte, el portavoz el Ministerio de Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, ha publicado un mensaje en la red social X afirmando que la inscripción de las ONG continúa abierta y que las ONG aún pueden regularizar su situación. ““

El parlamento israelí aprueba quitar la inmunidad a la UNRWA A su vez, el parlamento israelí, la Knéset, ha aprobado la noche del lunes la reforma de la ley de 2024 que decretaba ilegal en Israel a la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA). Esta agencia se encarga de prestar servicios a 5,9 millones de refugiados palestinos en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este desde 1948. La reforma de esta legislación, en una decisión que choca con el derecho internacional, arrebata a la organización su inmunidad, decreta la expropiación de sus locales en Jerusalén Este y corta sus suministros. La enmienda, impulsada por los diputados de Poder Judío (parte del Gobierno) e Israel Beiteinu (nacionalista conservador), ha causado "indignación" en la UNRWA. El cambio legislativo establece que "las disposiciones de la Ordenanza de las Naciones Unidas sobre Inmunidades y Privilegios, de 14 de diciembre de 1947, no se aplicarán a la UNRWA". Esta norma de la ONU garantiza la inviolabilidad de sus locales contra el "allanamiento, requisición, confiscación y expropiación". También establece la inmunidad de sus funcionarios al ser detenidos o juzgados y exime a los organismos de la ONU de contribuciones fiscales directas y restricciones de aduana a la hora importar o exportar bienes de uso oficial. Además, obliga a los Estados miembros de las Naciones Unidas a otorgarles facilidades en las comunicaciones. El portavoz de la UNRWA, Jonathan Fowler, ha explicado en declaraciones a la Agencia EFE que ningún Estado miembro puede excluirse unilateralmente de una convención que ha suscrito y es de obligado cumplimiento. El portavoz ha sentenciado que "han optado por tomar medidas unilaterales y eso es completamente ilegal según el derecho internacional". Según el portavoz, se trata de una decisión sin precedentes e "impactante a nivel mundial". El frío y la lluvia agravan las condiciones de miseria de los palestinos en una Gaza devastada Ana Garralda

Expropiación de los locales de la UNRWA y corte de suministros La modificación de la ley permite al Estado de Israel embargar propiedades de la UNRWA o representantes que actúen en su nombre en los territorios bajo jurisdicción israelí. Las expropiaciones deberán ejecutarse en un plazo máximo de 30 días una vez la reforma legal entre en vigor. Serán realizadas por el Ejército y la Policía de Israel. Los edificios afectados, que se concretan en un anexo, serán la sede de la agencia en el barrio de Sheij Yarrah de Jerusalén Este, clausurada en enero de 2025, cuando entró en vigor la ley que ilegalizaba la organización. También será expropiado el Centro de Entrenamiento de Qalandia, que forma a jóvenes, situado entre Ramala y Jerusalén. El pasado 8 de diciembre, policías israelíes, acompañados de funcionarios municipales, ya irrumpieron por la fuerza en la sede de la organización y sustituyeron la bandera de la ONU por la israelí. La enmienda también obliga a las autoridades a revocar cualquier permiso o beneficio concedido a la organización en un plazo de 15 días. Esto supondrá el corte de electricidad, agua y gas a los locales de la agencia y la prohibición de prestarles servicios de telecomunicaciones o financieros. Estas restricciones también aplican a las personas o empresas que actúan en nombre de la agencia. Los proveedores podrán recurrir a las autoridades locales, policía o fuerzas de seguridad. Esta medida sigue a otras adoptadas por Israel desde hace un año, que buscan limitar la actividad de esta agencia de la ONU en los territorios palestinos, así como la presencia de sus oficinas en Jerusalén. Fruto de estas medias, la UNRWA vio ampliamente restringida su capacidad de maniobra dentro de la Franja de Gaza, en medio de las acuciantes necesidades humanitarias durante todo 2025, y su labor fue sustituida por la cuestionada Gaza Humanitarian Foundation, una organización militar estadounidense, que contaba con el beneplácito de Israel. La ley israelí veta a la UNRWA en Palestina cuando más se la necesita: "Si nos vamos de Gaza, ¿qué pasará?" EBBABA HAMEIDA / JOSÉ Á. CARPIO (DatosRTVE)