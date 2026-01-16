Trump inaugura "oficialmente" la segunda fase del plan de paz para Gaza y crea los organismos para el gobierno interino

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha dado por iniciada "oficialmente" la segunda fase de su plan de paz para la Franja de Gaza, pese a los obstáculos e incumplimientos de la primera fase, iniciada el 10 de octubre, y en la que Israel ha incumplido en numerosas ocasiones el acuerdo de alto el fuego con Hamás.

El miércoles, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, anunció el inicio de la segunda fase, y este pasado jueves Trump la ha inaugurado "oficialmente". En sendos mensajes en su red social, Truth Social, el presidente estadounidense ha informado de la creación de la "Junta de Paz" que supervisará el plan, cuya composición no ha revelado pero que está presidida por él mismo, y del Gobierno tecnocrático palestino que administrará el enclave.

Mensaje de Donald Trump en su red social, Truth Social, en el que inaugura "oficialmente" la segunda fase del plan de paz para Gaza @realDonaldTrump / Truth Social

"Como presidente de la Junta, doy mi respaldo a un nuevo Gobierno tecnocrático palestino, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, apoyado por el Alto Representante de la Junta, para gobernar Gaza durante su transición. ¡Estos líderes palestinos están totalmente comprometidos a un futuro PACÍFICO!", ha escrito Trump.

Trump ha afirmado también que, con el apoyo de los países mediadores, Egipto, Turquía y Catar, "aseguraremos un acuerdo de desmilitarización INTEGRAL con Hamás, incluyendo la entrega de TODAS sus armas, y el desmantelamiento de TODOS los túneles", ha añadido, a la vez que ha pedido a la organización palestina que entregue el cuerpo del último rehén que aún no ha sido devuelto.

La entrega a Israel del cuerpo de este último rehén, Ran Gvili, es solo uno de los obstáculos de esta segunda fase. Israel ha incumplido el alto el fuego en numerosas ocasiones, matando a centenares de personas; Hamás se niega a desarmarse; aún no se ha asegurado la apertura del paso de Ráfah, que comunica la Franja con Egipto; ni está claro que Israel vaya a retirarse completamente del enclave (el Gobierno israelí ha asegurado en varias ocasiones que mantendrá presencia al menos en el norte).

Además, la entrada de ayuda humanitaria es inferior a la prevista en el plan y a la que necesita la población palestina, castigada por los bombardeos israelíes, el hambre y el frío del invierno.