Trump avanza en su Junta de la Paz para Gaza, a la que invita a Putin y que cuestiona Netanyahu

El presidente estadounidense, Donald Trump, continúa modelando la Junta de la Paz que supervisará el nuevo Gobierno de Gaza, que presidirá él mismo y a la que, según ha informado este lunes el Kremlin, ha invitado a su homólogo ruso, Vladímir Putin. Su nombre se suma al de otros líderes que en los últimos días han sido convocados por el mandatario republicano. Una composición que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cuestiona al considerar que no se ha coordinado con Israel y contradice su política.

"Efectivamente, el presidente Putin ha recibido por canales diplomáticos la propuesta de entrar a formar parte de la Junta de la paz. En estos momentos estudiamos todos los detalles de la propuesta", ha expresado Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Y ha mostrado confianza en que se puedan "aclarar todas las dudas" en próximos contactos con los estadounidenses.

Trump nombró a una Junta Ejecutiva formada por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el enviado especial para mediar en Oriente Medio, Steve Witkoff; el yerno del presidente Jared Kushner; el ex primer ministro británico, Tony Blair; el director de Apollo Global Management, Marc Rowan; Roberto Gabriel, asesor de Trump; y el presidente del Banco Mundial, el estadounidense de origen indio Ajay Banga.

Y entre los líderes invitados a unirse como miembros fundadores, además de Putin están, entre otros, el presidente de Argentina, Javier Milei; el de Paraguay, Santiago Peña; el de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; el de Egipto, Abdel Fattah al-Sissi; el rey de Jordania, Abdallá II y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

También el primer ministro de la India, Narendra Modi y el de Pakistán, Shehbaz Sharif, que fue uno de los valedores de la candidatura de Donald Trump al premio Nobel de la Paz que tanto ansía. El estadounidense anunció en mayo pasado que Sharif y Modi pactaron un alto el fuego después de varios días de enfrentamientos armados en la que fue la mayor escalada en décadas entre esas dos potencias nucleares.

Paradójicamente, el mandatario norteamericano ha expresado este lunes en una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr, que ya no siente la "obligación" de pensar "únicamente en la paz", después de que Noruega no le concediera el premio Nobel, que fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

Se prevé que en el Foro de Davos, que se celebra esta semana en Suiza y donde intervendrá el propio Trump, se dé a conocer más información acerca de los países integrantes de la Fuerza Internacional de Estabilización, un contingente de la ONU que debe garantizar en el futuro la seguridad y desmilitarización de Gaza, tal y como estipula el plan de paz del mandatario estadounidense.