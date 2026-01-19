Trump dice que ya no se siente "obligado" a pensar "solo en la paz" tras no haber logrado el Nobel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este lunes en una carta al primer ministro noruego, Jonas Gahr, que ya no siente la "obligación" de pensar "únicamente en la paz", después de que Noruega no le concediera el premio Nobel, que fue otorgado a la líder opositora venezolana María Corina Machado.

"Querido Jonas: Teniendo en cuenta que tu país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber parado ocho guerras, y más, ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz, aunque siempre será predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para Estados Unidos", dice en un mensaje filtrado por el corresponsal de la cadena PBS News Nick Schifrin y del que se ha hecho eco EFE, entre otras agencias internacionales.

04.35 min "Trump está jugando una partida con Groenlandia como rehén"

El mandatario republicano se refiere en la misiva a su amenaza expansionista sobre la isla de Groenlandia, territorio autónomo danés.

"Dinamarca no es capaz de proteger ese territorio frente a Rusia o China y, además, ¿por qué tendría un supuesto 'derecho de propiedad'? No hay documentos escritos, solo el hecho de que un barco llegara allí hace cientos de años, pero nosotros también enviamos barcos", agrega Trump. Y remarca que él ha hecho "más por la OTAN que cualquier otra persona desde su creación".

"Ahora la OTAN debería hacer algo por Estados Unidos. El mundo no estará seguro a menos que tengamos un control pleno y absoluto de Groenlandia", sentencia.

Ya en su red social Truth Social, el presidente ha insistido este lunes en que ha llegado el momento de "eliminar" la "amenaza rusa" de Groenlandia. "Durante 20 años, la OTAN le ha dicho a Dinamarca que debe eliminar la amenaza rusa de Groenlandia. Lamentablemente, Dinamarca no ha sido capaz de hacerlo. Ha llegado el momento, y se hará", ha remarcado.

En la misma plataforma, el sábado Trump incrementó su presión sobre la gran isla ártica y amenazó con aumentar el 1 de febrero un 10% los aranceles a Dinamarca y otros siete aliados, que el 1 de junio se incrementaría al 25%, "hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia". El objetivo de sus aranceles son todos los países europeos -todos miembros de la OTAN- que han enviado tropas a Groenlandia: Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia.

Estas tensiones se dan justo en la antesala del Foro Económico Mundial (WEF) que comienza este lunes en la localidad suiza de Davos y que estará marcado por la amenaza de la Casa Blanca de anexionar Groenlandia. Allí, Trump coincidirá con los líderes de algunos de los ocho países a los que amenazó con aranceles.

Este domingo, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que se reunirá hoy con el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, y la ministra de Exteriores e Investigación de Groenlandia, dijo que habló con el presidente estadounidense sobre la situación en Groenlandia y el Ártico: "Seguiremos trabajando en ello y espero verle en Davos a finales de esta semana", dijo Rutte en redes sociales, sin dar más detalles.

Entre las múltiples declaraciones en torno a la escalada de tensiones, el ex secretario general de la OTAN George Robertson ha dicho, en una entrevista con EFE, que cree que EE.UU. no atacará militarmente Groenlandia y que la escalada retórica sobre la isla es solo una "técnica de negociación" de Trump.