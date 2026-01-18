Los aliados europeos critican que las amenazas arancelarias de Trump "socavan las relaciones transatlánticas"

Los ocho países europeos de la OTAN afectados por el último órdago arancelario del presidente estadounidense, Donald Trump, han emitido una breve nota en la que alertan que las amenazas "socavan las relaciones transatlánticas y entrañan el riesgo de una peligrosa espiral descendente".

Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, los Países Bajos, Noruega, Suecia y el Reino Unido aseguran que están comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad del Ártico como un interés transatlántico compartido. En su comunicado, defienden que el ejercicio danés 'Resistencia Ártica', coordinado previamente y llevado a cabo con los aliados, responde a dicha necesidad y "no supone ninguna amenaza para nadie".

Todo responde a una publicación de este sábado en Truth Social en la que Trump anunció que impondrá, a partir del 1 de febrero, un arancel del 10%, y del 25% desde el 1 de junio, a todos los productos de los ocho países europeos que han enviado tropas a Groenlandia, hasta que Dinamarca acepte la compra de la isla.

Estos siete aliados se solidarizan "plenamente" con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia. Respecto al proceso iniciado la semana pasada, aseguran estar dispuestos a entablar "un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial", que defenderán "firmemente".

"Seguiremos respondiendo de forma unida y coordinada. Estamos comprometidos con la defensa de nuestra soberanía", concluye el comunicado de los ocho países.

Macron pedirá activar el instrumento anticoerción El presidente francés Emmanuel Macron ha sido el líder europeo más efusivo en su respuesta al último órdago de su homólogo estadounidense. El jefe del Elíseo ha avisado este domingo que pedirá activar el instrumento anticoerción de la Unión Europea. Sería la primera vez que se activa este mecanismo, que fue creado a finales de 2023, y abriría la puerta a la UE para aplicar contra Washington una amplia gama de sanciones, entre ellas la imposición de tarifas aduaneras a productos de ese país, así como restricciones en el acceso a licitaciones públicas europeas. La Unión Europea ha convocado una reunión de urgencia este domingo a las 17:00 con los ministros de Exteriores de los Veintisiete para orquestar una respuesta conjunta. 13.04 min Informe Semanal - Trump rompe el tablero En la víspera, Macron ya había advertido de que "las amenazas arancelarias son inaceptables" y aseguró que los europeos responderán "de manera unida y coordinada si estas se confirmaran". ““

Meloni tacha de "error" las amenazas de Trump Incluso la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afín a Trump, ha tachado de "error" este domingo el posible aumento de aranceles contra aquellos países europeos que han decidido mandar soldados para la seguridad de Groenlandia. "Es un error, y obviamente no estoy de acuerdo con ello", ha dicho Meloni a los periodistas durante su visita a Seúl. Explica que se ha comunicado con Trump para expresarle su opinión y con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte. "También hablaré con los líderes europeos, pero creo que es muy importante dialogar entre nosotros y evitar una escalada", ha añadido la mandataria. Según Meloni, se ha producido "un problema de comprensión y comunicación" en torno a la iniciativa de los países de la UE, que no debe interpretarse desde una perspectiva "antiamericana", sino una medida para aumentar la seguridad en el Ártico. La crisis de Groenlandia divide a la OTAN y fuerza a la Unión Europea a buscar su camino Víctor García Guerrero Desde su regreso al poder hace un año, el presidente estadounidense habla regularmente de tomar el control de la inmensa isla situada entre América del Norte y Europa, alegando razones de seguridad nacional ante los avances rusos y chinos en el Ártico. El sábado volvió a subir el tono tras el envío en los últimos días de militares europeos a la isla, en el marco de unas maniobras danesas.

La posición de España España todavía estaba meditando si enviar militares a Groenlandia en coordinación con los aliados europeos, por lo que no se ha visto afectada, de momento, por la nueva subida de aranceles de Trump. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado sobre los planes de EE.UU. de apoderarse de Groenlandia en una entrevista en La Vanguardia. Según él, las pretensiones de Trump harían "el hombre más feliz del mundo" a su homólogo ruso, Vladímir Putin, y además significaría "la carta de defunción de la OTAN". Sánchez cree que si Trump toma Groenlandia "haría a Putin el hombre más feliz" y sería "la carta de defunción de la OTAN" "Una invasión de Groenlandia por parte de la Administración estadounidense haría a Putin el hombre más feliz del mundo. Sería el hombre más feliz del mundo. ¿Por qué? Uno porque de alguna manera legitima su invasión y su acción unilateral y cuestionamiento de la integridad territorial de Ucrania. Y dos, porque mucho me temo que si se produjera esa invasión de Groenlandia por parte de Estados Unidos, sería la carta de defunción de la OTAN", ha argumentado Sánchez. Ante las ansias de Estados Unidos de anexionarse Groenlandia, Sánchez ha sostenido que la Unión Europea debe avanzar hacia una defensa "realmente común", aun sin el acuerdo unánime de los 27 Estados miembros.