Netanyahu rechaza la composición de la Junta Ejecutiva de Trump para Gaza y pide explicaciones a EE.UU.
- Trump anunció una junta formada por Marco Rubio y Toni Blair, entre otros, para gobernar Gaza tras la guerra
- Israel asegura que el anuncio de esta composición "no se coordinó" con el país hebreo y "contradice su política"
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha rechazado este sábado la composición de la Junta Ejecutiva ideada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para supervisar la gobernanza temporal de Gaza durante un futuro de posguerra y ha pedido explicaciones a EE.UU.
"El anuncio de la composición de la Junta Ejecutiva de Gaza, subordinado a la Conferencia de Paz, no se coordinó con Israel y contradice su política", recoge el comunicado de la oficina del mandatario.
Tras esto, Netanyahu ha ordenado a su ministro de Exteriores, Gideon Saar, contactar con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para abordar la situación.
Los miembros de la Junta
La Casa Blanca anunció el viernes la creación de una Junta Ejecutiva cuyo consejo estará presidido por Trump y que incluirá al propio Rubio, al enviado especial Steve Witkoff, al ex primer ministro británico Tony Blair y a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense.
La lista la completan Marc Rowan, director de Apollo Global Management; Roberto Gabriel, asesor de Trump; y Ajay Banga, presidente del Banco Mundial.
Este sábado se ha conocido que Trump ha invitado, entre otros, a esta Junta a los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña.
Según la Casa Blanca, cada miembro de esta Junta Ejecutiva asumirá carteras concretas, entre las que se incluyen el "fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, obtención de financiación a gran escala y movilización de capital".
Aún están por anunciar los miembros del Comité para la Administración de Gaza (NCAG, en inglés), del que Washington sólo dio el nombre de su cabecilla: el ingeniero Ali Shaaz. Según el diario israelí Haaretz, Trump ha invitado a 60 países a formar parte de la Conferencia de Paz, entre los que no se encuentra Israel.