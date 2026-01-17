Netanyahu rechaza la composición de la Junta Ejecutiva de Trump para Gaza y pide explicaciones a EE.UU.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha rechazado este sábado la composición de la Junta Ejecutiva ideada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para supervisar la gobernanza temporal de Gaza durante un futuro de posguerra y ha pedido explicaciones a EE.UU.

"El anuncio de la composición de la Junta Ejecutiva de Gaza, subordinado a la Conferencia de Paz, no se coordinó con Israel y contradice su política", recoge el comunicado de la oficina del mandatario.

Tras esto, Netanyahu ha ordenado a su ministro de Exteriores, Gideon Saar, contactar con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para abordar la situación.